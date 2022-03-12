У херсонські міськлікарні вдалося завезти інсулін, – мер Колихаєв

До херсонських лікарень вдалося завезти інсулін.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у Фейсбуку.

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"Вчора нам вдалося завезти трохи інсуліну до наших трьох міських лікарень (Лучанського, Карабелеша, Тропіних). Нагадую, що найнеобхідніші препарати ви отримуватимете централізовано в медзакладах. Ми взяли цю ситуацію під контроль. Інсулінозалежним із собою треба мати рецепт від ендокринолога" - написав Колихаєв у фейсбуці у суботу.

Він також розповів, що у місті продовжуються роботи з відновлення подачі газу та тепла до постраждалих районів.

"З паливом у місті велике напруження, заощаджуйте", - наголосив Колихаєв.

Херсонський мер додав, що Херсон молиться за Миколаїв. "Усіх слів підтримки та захоплення стійкістю його городян буде мало. Але ми обов'язково допоможемо справою, тільки-но буде така можливість".

Тримайся, Херсоне! Не втрачай своєї гордості та впертого характеру. Ми вистоїмо і переможемо, завдяки силі нашого духу! Допомагайте одне одному", - підсумував Колихаєв.

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