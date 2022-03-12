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больница (1387) Херсон (2103) инсулин (26)

В херсонские горбольницы удалось завезти инсулин, – мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В херсонские горбольницы удалось завезти инсулин, – мэр Колыхаев

В херсонские больницы удалось завезти инсулин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.

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"Вчера нам удалось завезти немного инсулина в наши три городские больницы (Лучанского, Карабелеша, Тропиных). Напоминаю, что самые необходимые препараты вы будете получать централизованно в медучреждениях. Мы взяли эту ситуацию под контроль. Инсулинозависимым с собой надо иметь рецепт от эндокринолога" - написал Колихаев в фейсбуке в субботу.

Он также рассказал, что в городе продолжаются работы по возобновлению подачи газа и тепла в пострадавшие районы.

"С топливом в городе большое напряжение, экономьте", - подчеркнул Колыхаев.

Херсонский мэр добавил, что Херсон молится о Николаеве. "Всех слов поддержки и восхищения устойчивостью его горожан будет мало. Но мы обязательно поможем делом, как только будет такая возможность".

Держись, Херсон! Не теряй своей гордости и упрямого характера. Мы выстоим и победим благодаря силе нашего духа! Помогайте друг другу", - подытожил Колыхаев.

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а в чому взагалі проблема щось завезти в Херсон? москалі вже повністю його зайняли, тому там з криму будь-що можна завести! поки що... поки в криму все не почалось закінчуватись.... а потім і по всій ерефії! таке трапляється, коли з тобою перестає торгувати ВЕСЬ СВІТ!
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12.03.2022 13:39 Ответить
 
 