Российские захватчики вывели из строя 61 больницу в Украине

Из-за действий российских захватчиков выведена из строя 61 больница в Украине.

Об этом в телеэфире заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за действий российских агрессоров уже выведена из строя 61 больница. Не скажу, что сейчас все эти больницы не работают... Благодаря активной работе коммунальных служб, ГСЧС, которые помогают медикам, также самим медработникам, больницы не останавливаются, продолжают работать. Однако есть больницы, в которых повреждены окна, которые были обстреляны, как в Волновахе, где приемное отделение, которое было открыто в этом году, уничтожено до основания. Насколько я понимаю, террористов раздражает качество медицинских учреждений, к которому мы их приводим за последние два года", - сказал Ляшко.

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По его словам, при обстрелах уничтожается новейшее медоборудование, поставленное за последние два года.

Глава Минздрава напомнил, что действия захватчиков являются нарушением Женевской конвенции, согласно которой во время военных действий запрещено обстреливать учреждения здравоохранения.

В то же время, по словам Ляшко, сейчас затруднена доставка лекарств на оккупированные территории, поскольку российские террористы не пропускают гуманитарные грузы и обстреливают их. В частности, сейчас невозможно доставить медикаменты в Мариуполь.

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Министр подчеркнул, что Украина информирует ВОЗ о каждом факте нарушения оккупантами Женевской конвенции и недопуске гуманитарных конвоев.

"Там, где у нас есть доступ, где мы можем приехать, у нас проблем с лекарственными препаратами, медицинскими изделиями нет. У нас идут централизованные закупки, централизованные поставки, помогают страны-партнеры, поставляющие лекарственные средства в виде гуманитарной помощи", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что там, где это возможно, тяжелобольных вывозят из зон боевых действий в западные регионы, где организованы пункты, обеспечивающие лечение (в частности - онкобольных пациентов, нуждающихся в диализе). В Минздраве создана комиссия, которая прорабатывает каждый такой случай, и в случае невозможности предоставления такой медпомощи в Украине пациентов, прежде всего детей, перенаправляют в другие страны для лечения.