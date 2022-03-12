Укренерго підтвердило проведення ремонтних робіт на ЧАЕС

НЕК "Укренерго" підтвердила проведення ремонтних робіт над відновленням енергопостачання знеструмленого з 9 березня майданчика Чорнобильської АЕС.

"Укренерго" працює над відновленням енергоживлення ЧАЕС. Роботи продовжуються. Про результати повідомимо", – сказали журналістам Інтерфакс-Україна у компанії в суботу ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, ЧАЕС і зона відчуження внаслідок обстрілу російськими окупантами і як наслідок пошкодження всіх ліній електропередач, що постачали її е/е, зранку 9 березня знеструмлені.

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За даними ДІЯРУ, майданчик ЧАЕС та зона відчуження зараз забезпечуються е/е роботою дизель-генераторів. За даними "Енергоатому", основна проблема, пов'язана з відсутністю електроживлення, це охолодження відпрацьованого ядерного палива, відсутність якого серйозно загрожує ядерній безпеці. Там також назвали фейком проведення ремонтних робіт білоруськими енергетиками.

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