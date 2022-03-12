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Мелітополь (737) державна зрада (1075) опозиційний блок (255)

Депутатка від "Опоблоку" Данильченко у Мелітополі стала фейковим "мером" окупантів і закликала до "нової реальності". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Йдеться про Галину Данильченко від "Опозиційного блоку", яка зголосилась виконувати обов'язки "мера" від окупантів замість викраденого мера Мелітополя.

Про це Інформує Цензор.НЕТ.

У своєму зврненні депутатка закликає народних обранців різного рівня адаптуватись до "нової реальності". Нагадаємо, що покарання за державну зраду передбачає  позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський
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Топ коментарі
+90
Чому опзж не заборонена?
Чому не підписаний закон про колаборантів?
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12.03.2022 21:34
+71
Зажопинцы во всей своей красе. Ну а что вы хотели? Никакого уголовного преследования с 2014-го для них не было, катались как сыр в масле. Вот очередной и предсказумый результат
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12.03.2022 21:34
+66
На кол!!!
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12.03.2022 21:33
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А потом эта скотяра из "новой реальности" будет вонять : меня заставили , у меня больное сердце, у меня старая мать , я деньги не брала и вообще я люблю Украину...
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12.03.2022 22:33 Відповісти
Предатель. Целый букет уголовных статей наговорила за 1 минуту. Что ж, это её выбор, потом жаловаться будет не на кого и слова "меня заставили, семье угрожали" никто слушать не будет . . .
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12.03.2022 22:35 Відповісти
Послушайте, мне ОПЗЖ, мягко говоря (очень мягко), никогда не нравился - по таким субъектам, как Медведчук и Ко вообще даже не тюрьма плачет, а . . .
Но я бы обратил внимание, как эта война всех проявила. Как говорил Горбачёв "кто есть ху". И совсем выводы весьма неожиданные, я Вам скажу.
Да, в среде ОПЗЖ удельный вес предателей оказался выше, чем в других партиях, это правда. Но правда и то, что далеко не все политики, которых мы считали про-российскими, предали нашу страну. Более того, когда общество сплотилось в отражении агрессии, то рядом плечом к плечу стоят и ЕС, и Слуги, и Голос с Батькивщиной, и Свобода, и (прости Господи) часто ОПЗЖ тоже ну и так далее. И оказывается, что все они хотят добра этой стране, просто каждый по-разному видит дорогу к этому.

Примеры :

Мэр Днепрорудного - ОПЗЖ. С голыми руками вместе с горожанами гнал русские танки, чуть не ложился под них. Факт ? Факт. В сети есть видео.

Мэр Харькова - Терехов, Блок Кернеса. Про-российский был ? Да. Вспомним эпопею с постоянным переименованием проспекта Жукова. А теперь ? Трупом ложится, но "оккупантов в Харьков не пустим". Факт ? Факт.

Мэр Одессы - Труханов. Бывший регионал. Да ещё и под уголовными делами. Можно ничего не комментировать дальше . . . Организовывает оборону Одессы, материт русских оккупантов - видео в сети достаточно. Факт ? Факт.

И таких примеров на самом деле много.
Да и тот же ОПЗЖст Бойко - да, про-российским считается. Инициировал изгнание Кивы из ОПЗЖ за оправдание русской агрессии в Украине. Факт ? Факт. Ок, в отличие от трёх вышеуказанных быть может это конъюнктурное решение. Но оно есть - Медведчук убежал к куму. А Бойко не убежал, а исключил Киву . . .

Так что я бы смотрел не на партийный окрас, а на фактические дела каждого.
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13.03.2022 00:17 Відповісти
Проблем в другом ЗАЕС нада освободить.Чим дольше ничего не делать с этими типа мерами и прочей мразотой тем больше её становиться.Начнут просто аресты народа и травля.Это практика Донбасса.Потом нагонят каких тварей и вуаля выборы.Это всё рубать на корень.Ставят народ раком и выбор на выживание.Эту мразь судить не нада только пуля и всех как она тоже пуля.Суды это муть и чушь.Война а на войне врага уничтожать также как предателей и мародёров на месте !
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12.03.2022 22:36 Відповісти
Пуля, слишком гуманно.
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12.03.2022 23:44 Відповісти
Привязали Галю до сосни косами"Галя вже може починати готуватися до нової реальності на найближчих 15 років
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12.03.2022 22:40 Відповісти
жопоблок и есть спящие диверсанты
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12.03.2022 22:41 Відповісти
Галя хоть понимает, что она уже не жилец?
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12.03.2022 22:42 Відповісти
Да блин, ОПЗЖ - это же по кацапской классификации - ИНОАГЕНТЫ !!! На пожизненное!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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12.03.2022 22:43 Відповісти
Спіймати цю падлюку та відправити на виховання талібам. Може її там камінням закидають. А то тут будуть з нею цяцькатися, як зі Штепою
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12.03.2022 22:50 Відповісти
можно собраться под видом, якобы депутатский совет за россию и все дела, и на этом заседании показательно придушить эту тварь
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12.03.2022 22:52 Відповісти
Посібників російських окупантів треба знищувати... Інакше вони будуть знищувати українців.
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12.03.2022 22:53 Відповісти
- Яке прикре самогубство…
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12.03.2022 22:54 Відповісти
Она разве не понимает что себе срок намотала и через пару недель прийдется идти под суд???
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12.03.2022 22:59 Відповісти
По югу кстати очень много вопросов к действующим мерам особенно много вопросов к военкоматам и полиции.Налажали с теробороной без оружия и как можно было оставить 300 тыс город Херсон без защиты .Зашли пару десятков машин упырей и контролируют город это уму непостижимо.Да там жители молодцы давят морально орков.И мер работает.Но нельзя было оставлять город на произвол судьбы.По стране даже маленькие сёла дали отпор в руках оружие.И сжигают окупантов а 300 тыс город остался с голыми руками.
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12.03.2022 23:00 Відповісти
Треба вішати зрадників і колаборантів мОскви.
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12.03.2022 23:03 Відповісти
её потом повесят на площади, сами жители Мелитополя, и полиция, и суд этому не смогут препятствовать. Если оккупанты раньше сами не уберут. Этим она подписала себе приговор, продажная тварь! https://www.youtube.com/watch?v=fO_IuDBsD-0
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12.03.2022 23:05 Відповісти
А з чого видно, що вона в Мелітополі, а не в Ростові, наприклад?
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13.03.2022 00:12 Відповісти
русские тупые! они бы не заморачивались, приклеить на задний фон карту Мелитополя. Не знаю в каком здании снимали видео, но жители города которые бывали в административных сооружениях узнают.
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13.03.2022 00:26 Відповісти
От теж мені "індикатор"... Он ***** цілу купу жінок домалювали, поганенько щоправда, але все ж...
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13.03.2022 00:31 Відповісти
Мне всё равно где она записывала видео. Мне незачем спорить. Но это предательство родины. А ты почему споришь, что например в ростове??? Типа её похитили, и заставляют, и она только ради того что бы выжить согласилась, а так она не сволочь и не предательница???

Та нет она продалась легко. И после войны заслуживает линчевания! И на это большие шансы, если сейчас люди которые там остались будут страдать, а она шиковать и иметь формальную власть как предательница. Единственный её шанс, ежедневно, тайно докладывать СБУ всё что только можно.

У часи VIII скликання Верховної Ради Данильченко працювала помічником проросійського народного депутата Євгена Балицького ("Опоблок", екс-Партія регіонів). Зараз Балицький - депутат Запорізької облради від від партії "Опозиційний блок" (не плутати з "ОПЗЖ").

2015 року Данильченко обрали депутатом міськради Мелітополя від "Опоблоку", також Данильченко отримала пост секретаря міськради. 2020 року вона знову стала депутатом міськради від тієї ж партії.
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13.03.2022 02:17 Відповісти
Стара дурепа вирішила повторити " подвіг" Штепи???? ОПЗЖ -це партія ЗРАДИ !
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12.03.2022 23:33 Відповісти
эта совковая лопата долго не протянет
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12.03.2022 23:42 Відповісти
Чому не держаною мовою звертається до народу ?
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12.03.2022 23:46 Відповісти
Це все, що треба знати про всякi жопоблоки ....
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Вот жеж ...дь!🤬
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12.03.2022 23:57 Відповісти
Ана нє знала! Ана єхала на учєнія! Ана заблуділась!
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13.03.2022 00:15 Відповісти
От по таким моментам повинна працювати ССО, не в танку ж її на роботу возять.
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13.03.2022 01:49 Відповісти
Пример уже был - Штепа из Славинска. То же выла "путин введи", а потом с украинским флагом скакала
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13.03.2022 02:57 Відповісти
Я вважаю, що опзжопники більше не пройдуть до парламенту
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13.03.2022 06:23 Відповісти
Діяльність опзж в Україні має бути заборонена! Усі депутати від цієї партії в місцевих радах та ВРУ позбавлені мандатів та пройти перевірку службою безпеки України на предмет державної зради.
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13.03.2022 08:31 Відповісти
на кол ******* позорную!
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13.03.2022 11:20 Відповісти
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