Данілов звернувся до НАТО: не хочете воювати самі, дайте зброю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що загроза участі білоруської армії у війні в Україні не анульована.

Про це Данілов сказав під час включення до національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця загроза не анульована, тому що .. Путін взяв Лукашенка в оборот, він його гантажує, Лукашенко як може маневрує, але", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО також звернувся до білорусів не ставати "грузом 200". Данілов також нагадав, що кадирівці добили в Україні сьогодні 12 російських солдатів.

Данілов не виключив, що росіяни після України можуть наступною взятись за Литву, інші країни Балтії та Польщу.

"Сьогодні поведінка країн НАТО трошки дивна, бо вони вважають, що їх омине ця доля", - сказав він.Данілов також звернувся до держав НАТО: "Не хочете самі воювати, дайте нам зброю, якою ми знищимо ворога".

На запитання про напади росіян на колони з вантажем зі зброєю, Данілов відповів: "Сьогодні керівник НАТО, який сьогодні безпосередньо керує НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють (до України – ред.) – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті ( договору НАТО – ред.), яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО.Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати".

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