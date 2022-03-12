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Новини Війна в Україні
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війна (56511) Данілов (1191) Литва (1537) Лукашенко (2309) НАТО (5134) РНБО (1718)

Данілов звернувся до НАТО: не хочете воювати самі, дайте зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що загроза участі білоруської армії у війні в Україні не анульована.

Про це Данілов сказав під час включення до національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця загроза не анульована, тому що .. Путін взяв Лукашенка в оборот, він його гантажує, Лукашенко як може маневрує, але", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО також звернувся до білорусів не ставати "грузом 200". Данілов також нагадав, що кадирівці добили в Україні сьогодні 12 російських солдатів.

Данілов не виключив, що росіяни після України можуть наступною взятись за Литву, інші країни Балтії та Польщу.

"Сьогодні поведінка країн НАТО трошки дивна, бо вони вважають, що їх омине ця доля", - сказав він.Данілов також звернувся до держав НАТО: "Не хочете самі воювати, дайте нам зброю, якою ми знищимо ворога".

На запитання про напади росіян на колони з вантажем зі зброєю, Данілов відповів: "Сьогодні керівник НАТО, який сьогодні безпосередньо керує НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють (до України – ред.) – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті ( договору НАТО – ред.), яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО.Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати".

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Топ коментарі
+9
Провидец, бл*!!! Для которого было неожиданнстью нападение с трёх сторон..после того, как с весны армии столи...
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12.03.2022 22:15
+5
На це НАТО могло б спитати де оборонзамовлення ВСУ за 2 роки.
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12.03.2022 23:03
+3
"Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините". тот же председатель снбо при КВН

Придурок, после таких высеров, думаешь, тебя кто-то будет серьезно воспринимать?
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12.03.2022 22:25
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Провидец, бл*!!! Для которого было неожиданнстью нападение с трёх сторон..после того, как с весны армии столи...
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12.03.2022 22:15 Відповісти
ванговит, как можно предвидеть, что со стороны бульборейха навала пойдет?
И почему ты ещё не в ГШ?
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12.03.2022 22:25 Відповісти
God bless Lithuania!
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12.03.2022 22:23 Відповісти
Хоть одна людина раціонально мислить, а не як Рєзніков розказує казку про "інтелектуальні ігри"
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12.03.2022 22:25 Відповісти
"Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините". тот же председатель снбо при КВН

Придурок, после таких высеров, думаешь, тебя кто-то будет серьезно воспринимать?
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12.03.2022 22:25 Відповісти
А как они завопили. И верно сделал самого начала генштаб, проходимцев недопускать на командные пункты. Но через 14 дней "прозрели", как так без нас, но мы же во главе угла, мы власть. Судорожно готовят секретные переговоры, а почему секретные, потому что секретно. Решили в узком кругу сделать как всегда. Не пройдет. Поймите топоголове рузге в Украине, вы и народ - это разные вещи. Вы даже можете взять переговорщиками пингвинов Кирилла, но Вам народ Украины никогда не поставить на колени ни Белпуще,ни в Станбуле, ни в Баку а в прочем нигде.
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12.03.2022 23:00 Відповісти
На це НАТО могло б спитати де оборонзамовлення ВСУ за 2 роки.
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12.03.2022 23:03 Відповісти
да там на западе сыкливые
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12.03.2022 23:12 Відповісти
ШОМПУРАМИ не виходить відбиватися?
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12.03.2022 23:26 Відповісти
 
 