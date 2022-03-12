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Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав у суботу закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі у зв'язку зі збройною російською агресією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє польська влада, згідно з положеннями закону, громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Це стосуватиметься людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території.

Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Будь-яка юридична особа або фізична особа, яка провадить домашнє господарство і забезпечуватиме житлом та харчуванням громадян України, які рятуються від війни, зможе отримати допомогу протягом максимум 60 днів.

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Буде створено Фонд допомоги. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на фінансування чи співфінансування завдань, пов'язаних із наданням допомоги громадянам України. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі. Це дасть змогу мати доступ до соціальної допомоги або субсидій для зниження батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним доглядом. Громадяни України також зможуть претендувати на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Це стосується, зокрема, витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

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Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, матиме гарантований доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Буде впроваджено рішення, які також дадуть змогу забезпечити освіту та виховання дітей або студентів, які є громадянами України та підпадають під дію положень закону.
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Топ коментарі
+7
Matka Polska, thank you!
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12.03.2022 23:38
+6
Не самолёты, но Польше большое спасибо за поддержку во всем остальном!
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12.03.2022 23:36
+4
Велика подяка братньому польскому народу !
В Польщі знайшли притулок вже півтора міліона українців
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12.03.2022 23:42
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2022-03-05 15:48
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Обнинск
7
1
Wgent.com


Вы не поверите, но сегодня они выгнали на холод смертельно больных детей.
Рисовать телами эту самую букву. Смысл месседжа, как я понимаю - Zапугивание. Показать всем, что ******** на всю голову не остановится ни перед чем.
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12.03.2022 23:35 Відповісти
Не самолёты, но Польше большое спасибо за поддержку во всем остальном!
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12.03.2022 23:36 Відповісти
літаки та як би Байден завітував, ідея поляків здалася їм ризикованою.
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12.03.2022 23:39 Відповісти
Велика подяка братньому польскому народу !
В Польщі знайшли притулок вже півтора міліона українців
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12.03.2022 23:42 Відповісти
Не нужно Польшу попрекать самолетами. Вариант с польскими самолетами заветировали США.
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13.03.2022 01:35 Відповісти
Дальше в Европу надо ехать. Помощь очень скромная. Жилье на эту помощь не оплатишь.
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12.03.2022 23:37 Відповісти
німці нас бачити не дуже хочуть, вони дуже пихаті і нас не ******* тим більше тепер через те, що Україна не умарла за пару дні як багато хто сподівавася і порушила тим самим їх "святі бізнес-плани". французи так у них навіть прислів"я є "французи реагують тільки на французські трупи", тобто на біду інших їм байдуже, хто ще італьянці мають кризу, іспанія теж ма проблеми, найліпше то було би якнайшибчей закіньчити війну і повернутися додому, що власно і пропонували полякі ще коли в Сирії була війна, вони пропнували допомогти людям на місці а не тягнути їх у Європу ну ясно справа їх не послухали і тепер пів Європи в тих типу сирійцях а як вони поводяться то виглядає на то що то сирійці які були за асада.
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12.03.2022 23:44 Відповісти
Matka Polska, thank you!
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12.03.2022 23:38 Відповісти
Польша по уровню ненависти у пуйла на третьем месте после Украины и Литвы. Очень опасно там собирать миллионы украинцев.
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12.03.2022 23:47 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła. Слава Україні
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13.03.2022 00:28 Відповісти
Хвала Дуді!
Дуда більше переймається Україною ніж Зеленський на шашликах?
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22.05.2022 07:52 Відповісти
 
 