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Новини Війна в Україні
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Макрон і Шольц не почули, що Путін готовий припинити війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон і Шольц не почули, що Путін готовий припинити війну

У телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін, схоже, не виявив наміру припиняти війну проти України.

 "У нас не було такого враження", — сказав радник Макрона в Парижі, пише німецьке видання "Der Spiegel", повідомляє ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу два західні лідери розмовляли з Путіним близько 75 хвилин. Вони закликали до негайного припинення вогню як передумови дипломатичного вирішення конфлікту.

Єлисейський палац повідомив кілька подробиць дзвінка. Йшлося про те, щоб, за словами одного з радників Макрона, поставити Путіна "спиною до стіни". "У нас були дуже чіткі та відкриті дискусії з ним", — заявив Макрон.

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Шольц та Макрон закликали Путіна до негайного припинення вогню.

Розмова була дуже складною ще й тому, що драматична ситуація в окремих містах України вимагає швидких дій. Канцлер Шольц і президент Макрон закликали припинити окупацію Маріуполя, де ситуація стала "нестерпною для людей" після того, як росіяни відключили електрику та воду.

Путін, як і раніше, звинувачує у конфлікті Україну, повідомляють з Єлисейського палацу. Канцлер Шольц і президент Макрон також запитали про зниклого безвісти мера Мелітополя. Український уряд побоюється, що його могли викрасти російські солдати. Путін пообіцяв розібратися у цьому питанні.

Путін також несе відповідальність за ймовірні військові злочини, заявили в Парижі. Він все ще може ухвалити правильне рішення. Макрон сповнений рішучості застосувати усі дипломатичні засоби та запропонувати президентові Росії різні варіанти. "Ми намагатимемося вплинути на нього максимально і не поступимося", — йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу.

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Як заявив президент Макрон у підсумковій декларації неформального саміту ЄС у Версалі у п'ятницю разом із головою комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, готується четвертий пакет санкцій. Його, безумовно, можна схарактеризувати як історичний за безпрецедентністю.
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Топ коментарі
+19
тоді

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер У. Черчиль
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12.03.2022 23:45
+18
А пітерци убєжалі ат чєго? От закритія Макдональдса ілі долара па 300? Ну вони дуже потребують твою квартиру, в мене аж сльоза пішла після твоєї розповіді про їх важку долю.
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12.03.2022 23:49
+16
Немного оффтоп.
У меня есть такое предложение, обратиться к "Анонимусам", чтобы они взломали ленту сРУ, и на все пропагандонные сайты запустили новостную ленту "Цензора". Вот это был бы взрыв на мокшаленде, не хуже ядерного, особенно от комментов. Прочуствовали бы сразу всё, и любовь к ним, и встречу с цветами, и хлеб-соль.
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12.03.2022 23:41
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12.03.2022 23:38 Відповісти
тоді

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер У. Черчиль
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12.03.2022 23:45 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 23:41 Відповісти
Немного оффтоп.
У меня есть такое предложение, обратиться к "Анонимусам", чтобы они взломали ленту сРУ, и на все пропагандонные сайты запустили новостную ленту "Цензора". Вот это был бы взрыв на мокшаленде, не хуже ядерного, особенно от комментов. Прочуствовали бы сразу всё, и любовь к ним, и встречу с цветами, и хлеб-соль.
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12.03.2022 23:41 Відповісти
не надо новостную ленту... просто фото и видео нескончаемым потоком... беда только в том, что сразу вырубят питание...
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12.03.2022 23:46 Відповісти
Согласен и с одним аргументом и с другим. Но по крайней мере они бы сильно заёрзали без любимых пропагандонов. И это тоже плюс.
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12.03.2022 23:49 Відповісти
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12.03.2022 23:52 Відповісти
підтримую
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13.03.2022 00:02 Відповісти


Mason Израиль


Я сегодня позвонил нескольким близким людям из тех, что ещё остались в России. Я просто интересовался делами. Они старательно обходили тему войны, но почти все заикнулись на тему "американцы нас не любят, но у нас все нормально. Только продукты и лекарства подорожали...."

Я тоже не инициировал неприятные им темы. Каждого россиянина по отдельности жалко. Но что-то делать уже поздно.

Ну как поздно. У меня есть свободная квартира. В ней поселится семья убежавших (они пока еще в дороге) питерцев. Пусть хоть им повезёт.
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12.03.2022 23:41 Відповісти
а мне не жалко.в процентах сколько людей его поддерживают?
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12.03.2022 23:46 Відповісти
А пітерци убєжалі ат чєго? От закритія Макдональдса ілі долара па 300? Ну вони дуже потребують твою квартиру, в мене аж сльоза пішла після твоєї розповіді про їх важку долю.
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12.03.2022 23:49 Відповісти
Дивись, бо "пітєрскую народную рєспубліку" у власній хаті отримаєш...
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13.03.2022 00:00 Відповісти
ПНХ со своими питерцами
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13.03.2022 01:30 Відповісти
Нарешті дійшло, що путіна переговорами не проймеш, він це за слабкість рахує. А винна в цьому Європа, бо не ввела нормальних санкцій ще за Грузію, не говорячи вже про Україну. Може, хоч зараз питання допомоги Україні вийде на серйозний рівень, а не пукалки дитячі, що вони нам поставляли, думаю, що ще і не безкоштовно, з післяоплатою може ще.
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12.03.2022 23:41 Відповісти
за Чечню не ввела, друже, за Чечню
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13.03.2022 00:04 Відповісти
***** ходу назад нема.
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12.03.2022 23:41 Відповісти
***** сам собі виписав квиток в один кінець. І "насєлєнію" теж. А воно радо підтримало. В добрый путь , вам, суки !
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12.03.2022 23:48 Відповісти
Дивно. Що вони ще хотіли почути від *****. Щось. Він вже "сидить" на лаві підсудних як Мілошевич. Тому повертати на 180 градусів йому вже не можна. Мотузка чи життя у бункері. Видно, що йому ще подобається гуляти по .... бункеру.
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12.03.2022 23:42 Відповісти
сколько раз надо удариться головой об стену, чтобы это понять?... да плевать он хотел на все уговоры... маньяк поставил себе цель... остановить его может только пуля или его величество инфаркт...
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12.03.2022 23:43 Відповісти
Ну, они хотят оправдаться перед своими избирателями. Выглядит слабенько.
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12.03.2022 23:52 Відповісти
Хреновы словоблуды-извращенцы! Поставьте себе на столе портрет *****, и договаривайтесь с ним хоть круглые сутки, и не нужно это пиарить на весь мир!
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12.03.2022 23:44 Відповісти
С их отношением к мокшаленду они этого не услышат, даже купив ультрасовременные слуховые аппараты.
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12.03.2022 23:45 Відповісти
Шо *** за дебилы ,***** мочить надо а ни разговоры разговаривать ...я реально не понимаю ,как такие **** кретины становятся там президентами и канцлерами ..
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12.03.2022 23:45 Відповісти
Головні адвокати путіна та його шльондри німеччина та франція.Ашотакоє?
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12.03.2022 23:46 Відповісти
Оптімісти з ОПи навіть Шредера підтягнули.
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13.03.2022 00:00 Відповісти
Досить базікати давайте зброю та вводьте санкції ! 👿
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12.03.2022 23:47 Відповісти
Теж мені пожартував! Німці би проти України ввели санкції, якби знайшли виправдання о_О
Вони зараз поляків посилено штрафують за якусь єрунду!
Ще подивишся, як буде Шольц співати, коли Україна вийде на свої кордони (ну якщо ЗЕ не зашкодить!)
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12.03.2022 23:51 Відповісти


Marikol
Россия





Заставь дурака Богу молится, он лоб расшибет. У меня впечатление, что вся страна этим занимается. Каждый пытается сильней об пол удариться и больше шишку получить. До сотрясения. До пролома черепа. На том самом загнившем Западе органы опеки и всяческие органы защиты детей и пациентов давно бы прикрыли и засудили этот хоспис. А у нас нормально. Детские омбулдсмены в умилении слезу утирают.
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12.03.2022 23:48 Відповісти
И это правильно. всё согласно директиве "партбюро ФСБ" и лично "генерального секретаря" всея запоребика.
Ну не на митинги же ходить, в самом деле.
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13.03.2022 00:10 Відповісти
позитивное видео от Юрия Швеца:
https://youtu.be/e-_2aYKG_TM
Рае фида.....
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12.03.2022 23:49 Відповісти
Вже зараз стало зрозуміло, що подальші переговори з ****** ні до чого не приведуть, тому що це #бануте упороте *****.
Вихід лише один, якого так боїться Європа та НАТО - скотокацапію треба мочити.
***** і далі лізтиме куди його не просять, а вихід тільки один - добре набити іпало, і іншого шляху немає.
І вся проблема в тому, що ***** ніде не збирається зупинятися.
Кажуть, що це третя світова війна - але вона й так уже почалася, хочемо ми цього чи ні.
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12.03.2022 23:52 Відповісти
Отвечу форумчанам :

Переговоры переговаривать надо хотя бы в целях "померять температурку клиенту".
Ну а после того, как померял, надо присылать в Украину оружие, деньги, продукты и "добровольцев из разных стран", которые поразительным образом "ушли в отпуск в армии Великобритании, Франции, Польши, США . . .". То есть п..дить путяру гибридно. Открыто типа нельзя, чтобы клиент не сорвался на ядерную атаку, а гибридно можно - и думаю, что это уже делается. Ну и время от времени Макрон - Шольц - Драги - Беннет - Эрдоган меряют ему температурку, как тот квадрокоптер, который корректирует артиллерийский огонь.

Нельзя в лоб долбиться с ядерной страной - его ведут на заклание аккуратно, параллельно показывая всему миру, что мол, смотрите, что этот Гитлер делает. Как рыбу не сразу тащат, а выматывают и подсекают, так и путинскую россию.
К сожалению, наживкой является Украина и её народ . . .
Имущества не жалко - за выполненную работу наше восстановление Запад оплатит, в первую очередь деньгами самой же россии, ну и своих досыпет. И стратегически "возьмёт к себе в команду" на будущее, что очень важно на длительную перспективу.
Жалко людей, убитых и покалеченных. Главное людей максимально сохранить, сберечь. А всё остальное - решаемо.

Короче, берегите себя и своих близких. Это вопрос №1. Ну и помогаем украинскому сопротивлению кто чем может - это само собой.

Все буде добре.
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12.03.2022 23:52 Відповісти
Я с вами согласен. Пятая колонна здесь, в Германии, довольно ощутима. Как всегда, "закадычные друзья" кремля - ультраправые "альтернатива для германии" и, ну, левые "левые" выступают единым фронтом за "антифашиста" путина. Впрочем, левые не набрали 5% голосов осенью, адг тоже существенно потеряла в поддержке. Так что "переговоры" теперь - формальность для своих избирателей, которых наши путинферштееры начнут прельщать ценами за свет и бензин. Им теперь Шольц может сказать: "Мы предлагали, оно отказалось, я умываю руки."
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12.03.2022 23:59 Відповісти
"Альтернатива для Германии" и ультралевые лишь в некоторых нюансах от правящей коалиции отличаются. И то за счёт "межклассовой", точнее межпартийной борьбы.
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13.03.2022 00:15 Відповісти
И при том не один десяток лет.
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13.03.2022 00:16 Відповісти
100% 👍
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13.03.2022 00:18 Відповісти
Надо было всего лишь сказать что у Украины внезапно могут появится Рафали и Еврофайтеры а в Черное море зайдет неизвестная вежливая авинесущая группа думаю разговор стал бы намного предметнее
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12.03.2022 23:53 Відповісти
"[пакет санкцій] безумовно, можна схарактеризувати як історичний за безпрецедентністю."

Ого.. Заборонять називати шампанським продукцію махачкалинського спиртзаводу?
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Скільки можна намагатись щось чути?
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12.03.2022 23:56 Відповісти
дали бы самолеты лучше , чем шоу устраивать
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12.03.2022 23:58 Відповісти
А эти доктора на тяжело-больного не обиделись?
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13.03.2022 00:00 Відповісти
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13.03.2022 00:04 Відповісти
Що може зупинити пуйла?
Зрозуміло, що ніякі переговори, уговори з лідерами держав, хоч Франції, хоч Німеччина, хоч США, хоч з Папою Римським ні до чого не призведуть. Пуйло срав на весь світ.
Також ніякі санкції не зупинять пуйла. Бо москалі ніколи нормально не жили і не будуть жити, вони не для того народжуються.
Пуйла навіть не зупинять нинішні втрати рашистів в Україні.
10 тисяч чи 15 тисяч убитих рашистів, це для пуйла дрібниці.
А от скажімо 100 тисяч убитих рашистів в Україні, можуть примусити задуматись, якщо не самого пуйла то хоч жителів рашки або військових.
Тому зараз просто треба роздати хочаб стрілецьку зброю всім чоловікам призивного віку і взагалі збільшити чисельність ЗСУ хоч в два рази. Загальна мобілізація.
Ось тоді піде швидше ліквідація рашистських окупантів.
Тільки дуже і дуже великі втрати рашистів можуть примусити їх зупинитись.
Інакше ніякого виходу не має.
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13.03.2022 00:08 Відповісти
100%. ВСУ надо увеличивать не в 2 раза, а в несколько раз. Понятно, что не хватает войск для обороны страны. В мобилизации выигрывает та страна, которая первая развернет и закончит мобилизацию. А наши боятся, чтобы не провоцировать.
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13.03.2022 00:47 Відповісти
всю цю публіку шокували слова х...а про 5 ярдів зелені для корисних ідіотів Запада і пятої колонни в україні. Зверну увагу у 1992 році здриснув на Захід Митрохін - майор, працівник архіву СРВ. Його ніхто не шукав, він знайшов прихисток у бритів і через 5 років видав книгу про .... після цього застрелився бувший премьер Франції і була паніка в Італії, тій же Франції, Німеччині і т.д. А тут корисні ідіоти не впевнені, що х.... не буде говорити"по пацанські" -деньги взял и ничего не делаешь ?
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13.03.2022 00:15 Відповісти
Єдиний хто може привести його до тями це Китай але Китаю це не потрібно , під час Пекинської олімпіади про це було домовлено і Китай наразі в самому виграшному стані дешеві ресурси мордору + західні технології і виробництва і можливість дивитись як пропливає труп твого ворога .Так що хочуть зупинити війну треба телефонувати китайському товаришу при чому дзвінок повинен бути з Вашингтону, ніякий інший не допоможе , а от чим Штати можуть вмовити свого геополітичного супротивника навіть не знаю
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13.03.2022 00:20 Відповісти
Вуха звикли до звук сирени:
"Всім негайно до укриття!",
А в підвалах плетуть щоденно
Маскувальнії покриття.

Вузолок - і слово-молитва:
- Повертайся живим назад!
Буде виграна нами битва,
Сітка ця збереже солдат!

Вузолок - і сліз анітрошки,
Наче плетений оберіг!
Із матерії душ полоски
Під молитви, тепло і сміх.

Хай нестримно звучать сирени,
Й скаженіє рашистський гад,
Пальці вміло і так натхненно,
Доплітають вузли у ряд!

Не чекали біду нізвідки,
Просто жити й радіть весні...
Вчителі заплітають в сітки
Перемогу у цій війні!
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13.03.2022 00:27 Відповісти
"Ми намагатимемося вплинути на нього максимально і не поступимося"... Може треба з Пуйлом розмовляти засобами відомого гуманіста А.Капоне, який казав, що "добрим словом і револьвером можна досягти набагато більшого ніж лише добрим словом". Дайте нам ППО і побачите, як Пуйло сам почне дзвонити і висувати різні пропозиції.
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13.03.2022 00:51 Відповісти
До жирафа и то быстрей доходит
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13.03.2022 00:56 Відповісти
Ймовірні військові злочини,два дебила конченых
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13.03.2022 01:06 Відповісти
Война не поезд, её нельзя остановить.
Можно только победить!
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13.03.2022 08:05 Відповісти
 
 