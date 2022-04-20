Макрон і Шольц не почули, що Путін готовий припинити війну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін, схоже, не виявив наміру припиняти війну проти України.
"У нас не було такого враження", — сказав радник Макрона в Парижі, пише німецьке видання "Der Spiegel", повідомляє ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.
У суботу два західні лідери розмовляли з Путіним близько 75 хвилин. Вони закликали до негайного припинення вогню як передумови дипломатичного вирішення конфлікту.
Єлисейський палац повідомив кілька подробиць дзвінка. Йшлося про те, щоб, за словами одного з радників Макрона, поставити Путіна "спиною до стіни". "У нас були дуже чіткі та відкриті дискусії з ним", — заявив Макрон.
Шольц та Макрон закликали Путіна до негайного припинення вогню.
Розмова була дуже складною ще й тому, що драматична ситуація в окремих містах України вимагає швидких дій. Канцлер Шольц і президент Макрон закликали припинити окупацію Маріуполя, де ситуація стала "нестерпною для людей" після того, як росіяни відключили електрику та воду.
Путін, як і раніше, звинувачує у конфлікті Україну, повідомляють з Єлисейського палацу. Канцлер Шольц і президент Макрон також запитали про зниклого безвісти мера Мелітополя. Український уряд побоюється, що його могли викрасти російські солдати. Путін пообіцяв розібратися у цьому питанні.
Путін також несе відповідальність за ймовірні військові злочини, заявили в Парижі. Він все ще може ухвалити правильне рішення. Макрон сповнений рішучості застосувати усі дипломатичні засоби та запропонувати президентові Росії різні варіанти. "Ми намагатимемося вплинути на нього максимально і не поступимося", — йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу.
Як заявив президент Макрон у підсумковій декларації неформального саміту ЄС у Версалі у п'ятницю разом із головою комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, готується четвертий пакет санкцій. Його, безумовно, можна схарактеризувати як історичний за безпрецедентністю.
Будь ласка, зачекайте...
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер У. Черчиль
У меня есть такое предложение, обратиться к "Анонимусам", чтобы они взломали ленту сРУ, и на все пропагандонные сайты запустили новостную ленту "Цензора". Вот это был бы взрыв на мокшаленде, не хуже ядерного, особенно от комментов. Прочуствовали бы сразу всё, и любовь к ним, и встречу с цветами, и хлеб-соль.
Mason Израиль
Я сегодня позвонил нескольким близким людям из тех, что ещё остались в России. Я просто интересовался делами. Они старательно обходили тему войны, но почти все заикнулись на тему "американцы нас не любят, но у нас все нормально. Только продукты и лекарства подорожали...."
Я тоже не инициировал неприятные им темы. Каждого россиянина по отдельности жалко. Но что-то делать уже поздно.
Ну как поздно. У меня есть свободная квартира. В ней поселится семья убежавших (они пока еще в дороге) питерцев. Пусть хоть им повезёт.
Вони зараз поляків посилено штрафують за якусь єрунду!
Ще подивишся, як буде Шольц співати, коли Україна вийде на свої кордони (ну якщо ЗЕ не зашкодить!)
Marikol
Россия
Заставь дурака Богу молится, он лоб расшибет. У меня впечатление, что вся страна этим занимается. Каждый пытается сильней об пол удариться и больше шишку получить. До сотрясения. До пролома черепа. На том самом загнившем Западе органы опеки и всяческие органы защиты детей и пациентов давно бы прикрыли и засудили этот хоспис. А у нас нормально. Детские омбулдсмены в умилении слезу утирают.
Ну не на митинги же ходить, в самом деле.
https://youtu.be/e-_2aYKG_TM
Рае фида.....
Вихід лише один, якого так боїться Європа та НАТО - скотокацапію треба мочити.
***** і далі лізтиме куди його не просять, а вихід тільки один - добре набити іпало, і іншого шляху немає.
І вся проблема в тому, що ***** ніде не збирається зупинятися.
Кажуть, що це третя світова війна - але вона й так уже почалася, хочемо ми цього чи ні.
Переговоры переговаривать надо хотя бы в целях "померять температурку клиенту".
Ну а после того, как померял, надо присылать в Украину оружие, деньги, продукты и "добровольцев из разных стран", которые поразительным образом "ушли в отпуск в армии Великобритании, Франции, Польши, США . . .". То есть п..дить путяру гибридно. Открыто типа нельзя, чтобы клиент не сорвался на ядерную атаку, а гибридно можно - и думаю, что это уже делается. Ну и время от времени Макрон - Шольц - Драги - Беннет - Эрдоган меряют ему температурку, как тот квадрокоптер, который корректирует артиллерийский огонь.
Нельзя в лоб долбиться с ядерной страной - его ведут на заклание аккуратно, параллельно показывая всему миру, что мол, смотрите, что этот Гитлер делает. Как рыбу не сразу тащат, а выматывают и подсекают, так и путинскую россию.
К сожалению, наживкой является Украина и её народ . . .
Имущества не жалко - за выполненную работу наше восстановление Запад оплатит, в первую очередь деньгами самой же россии, ну и своих досыпет. И стратегически "возьмёт к себе в команду" на будущее, что очень важно на длительную перспективу.
Жалко людей, убитых и покалеченных. Главное людей максимально сохранить, сберечь. А всё остальное - решаемо.
Короче, берегите себя и своих близких. Это вопрос №1. Ну и помогаем украинскому сопротивлению кто чем может - это само собой.
Все буде добре.
Ого.. Заборонять називати шампанським продукцію махачкалинського спиртзаводу?
Зрозуміло, що ніякі переговори, уговори з лідерами держав, хоч Франції, хоч Німеччина, хоч США, хоч з Папою Римським ні до чого не призведуть. Пуйло срав на весь світ.
Також ніякі санкції не зупинять пуйла. Бо москалі ніколи нормально не жили і не будуть жити, вони не для того народжуються.
Пуйла навіть не зупинять нинішні втрати рашистів в Україні.
10 тисяч чи 15 тисяч убитих рашистів, це для пуйла дрібниці.
А от скажімо 100 тисяч убитих рашистів в Україні, можуть примусити задуматись, якщо не самого пуйла то хоч жителів рашки або військових.
Тому зараз просто треба роздати хочаб стрілецьку зброю всім чоловікам призивного віку і взагалі збільшити чисельність ЗСУ хоч в два рази. Загальна мобілізація.
Ось тоді піде швидше ліквідація рашистських окупантів.
Тільки дуже і дуже великі втрати рашистів можуть примусити їх зупинитись.
Інакше ніякого виходу не має.
"Всім негайно до укриття!",
А в підвалах плетуть щоденно
Маскувальнії покриття.
Вузолок - і слово-молитва:
- Повертайся живим назад!
Буде виграна нами битва,
Сітка ця збереже солдат!
Вузолок - і сліз анітрошки,
Наче плетений оберіг!
Із матерії душ полоски
Під молитви, тепло і сміх.
Хай нестримно звучать сирени,
Й скаженіє рашистський гад,
Пальці вміло і так натхненно,
Доплітають вузли у ряд!
Не чекали біду нізвідки,
Просто жити й радіть весні...
Вчителі заплітають в сітки
Перемогу у цій війні!
Можно только победить!