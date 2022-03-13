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НАТО захищатиме від окупантів вантажі зі зброєю для України, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Події

НАТО захищатиме від окупантів вантажі зі зброєю для України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що НАТО буде захищати свої вантажі зі зброєю для України від потенційного нападу російських окупантів. На його думку, Україна стримує подальший наступ військ РФ на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Данілов сказав в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні керівник НАТО, який сьогодні безпосередньо керує НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті, яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО. Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати", - заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, Україна стримує подальший наступ військ РФ на Альянс, тому західним партнерам важливо не зупиняти стале постачання сучасної та ефективної зброї до України.

Данілов вважає, що РФ планує подальші збройні напади на країни Східної Європи. На його думку, наступною ціллю Росії, після України, може стати Литва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов

Данілов також розкритикував країни-члени НАТО, які бояться чинити опір агресору.

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Топ коментарі
+29
Не звизди. Без їхньої зброї ми навряд би утримались.
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13.03.2022 09:51
+16
мабуть, єдине уточнення - вони це робитимуть на території НАТО... на нашій мусимо берегти своїми силами...
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13.03.2022 09:51
+11
Ти бот?
Якого фіга ти обсираєш НАТО?
Україна не є членом НАТО, щоб вони за нас воювали.
Задовбали ці писаки
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13.03.2022 09:59
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Вот именно, посмотрим как они будут реагировать…
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13.03.2022 09:45 Відповісти
Мабуть вони вже чекають casus belli. Після того, як Україна дискваліфікувала армію росії, мабуть у НАТО вже руки зачесалися, щоб і собі долучитися
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13.03.2022 10:03 Відповісти
Хочеться вірити, що так і є.
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13.03.2022 10:11 Відповісти
Заява була недвозначна. + купа навчань НАТО навколо росії.
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13.03.2022 10:15 Відповісти
5-стаття - це стосується протидії нападу на країну НАТО.
Отже мова йде лише про захист конвоїв, що рухаються в межах території НАТО, не далі.
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13.03.2022 15:09 Відповісти
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Поживемо- побачимо. Поки від НАТО самі слова.
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13.03.2022 09:46 Відповісти
Не звизди. Без їхньої зброї ми навряд би утримались.
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13.03.2022 09:51 Відповісти
Не НАТО, а держави НАТО дають, і то не всі. Різницю пояснювати треба?
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13.03.2022 09:55 Відповісти
А що альянс складається не з держав?
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13.03.2022 10:05 Відповісти
З держав. Частині з яких плювати на Україну- а в НАТО рішення приймаються одноголосно.
Ще є дитячі питання?
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13.03.2022 10:20 Відповісти
довезуть до кордону України..а там українці самі розбирайтесь--от такий буде план
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13.03.2022 09:50 Відповісти
А кто должен это сделать на территории нашей страны ?
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13.03.2022 10:01 Відповісти
мабуть, єдине уточнення - вони це робитимуть на території НАТО... на нашій мусимо берегти своїми силами...
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13.03.2022 09:51 Відповісти
Саме так
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13.03.2022 09:59 Відповісти
Секретарь Совета Обороны Украины: "Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати".
Идет война! А мы играем в "угадайку" и "посмотрелку"?
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13.03.2022 09:54 Відповісти
Ми реалісти, які не вірять у дієздатність НАТО- тому і таке формулювання.
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13.03.2022 09:56 Відповісти
Ти бот?
Якого фіга ти обсираєш НАТО?
Україна не є членом НАТО, щоб вони за нас воювали.
Задовбали ці писаки
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13.03.2022 09:59 Відповісти
Я десь писав, що вони мають за нас воювати? Вистачило б у них мужності самих себе захистити...так що не мели дурниць, я тебе прошу!
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13.03.2022 10:18 Відповісти
НАТО дееспособно! Зачем им гибнуть ради нас?
Своя рубашка ...
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13.03.2022 10:01 Відповісти
NATO ukrepila vostocni flang svojix stran sto vxodit NATO.To jest Patriot,F-35 postavyli eto polne dostatocno kontrolirovat vozdux daze nad Kalingradom i Belorus.Prislala i tanki ,soldati takze.Kak budet pri napadenyje uvydem,tut trudno skazat.
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13.03.2022 10:08 Відповісти
Я извиняюсь,- не вантажі зі зброєю а гуманітарні конвої для України
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13.03.2022 09:57 Відповісти
Без оружия тебя и русские накормят в лагере
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13.03.2022 10:03 Відповісти
Ви не зрозуміли пана Юрія. Він мав на увазі, що треба діяти як росія на Донбасі - під виглядом гуманітарки постачати зброю.
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13.03.2022 10:14 Відповісти
зброя це супер! ще дуже важливо щоб НАТО гарно захищало наших рідних барижних та злодюжних так званих бізнесменів міліонерів та міліардерів та ще велику кількість чиновничків з депутатами, які там ховаються від війни, бо тут іхні гнілі бізнеса продовжують приносити ім прибуток, а украінці за них тут вмирають
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13.03.2022 10:00 Відповісти
Никак не будут реагировать, даже если взорвут Варшаву.
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13.03.2022 10:02 Відповісти
Не хотілось би, але теж маю подібні побоювання.
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13.03.2022 10:16 Відповісти
А не всеруться?
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13.03.2022 10:02 Відповісти
На территории Польши понятно что не тронут,а уже в Украине вполне могут расхерачить.На то у них спутники есть.
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13.03.2022 10:07 Відповісти
Маленькие автобусы разберут по пару ящиков и развезут куда хочешь. ******** обстреливать. Из пушки по воробьям....
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13.03.2022 10:26 Відповісти
Почему то больше, чем уверен, что все огрангичится громкими заявлениями. А то вдруг Пуцин обидится - этого НАТО боится больше всего!
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13.03.2022 10:12 Відповісти
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На территории самой Украины этого делать нельзя (только до границы), иначе все эти "опасения" о "закрытом небе" или логистики "по перелету самолетов через границу" - ПУСТОЗВОНИЕ, БРЕХНЯ И ЧУШЬ (старого МАРАЗМАТИКА)!
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13.03.2022 10:13 Відповісти
 
 