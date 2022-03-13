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Кабінет Міністрів впроваджує план підтримки посівної кампанії, – Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабінет Міністрів впроваджує план підтримки посівної кампанії, – Шмигаль

Зокрема, держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні увечері 12 березня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів.

За його словами, йдеться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.

"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо", - заявив він.

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Зокрема, Кабмін затвердив рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - резюмував Шмигаль.

Як повідомляв передає Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".
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Топ коментарі
+3
Вы уже гуманитаркой для Мариуполя накормили окупантов. Урожай кто будет собирать? Тоже окупанты или точнее мы под стволами автоматов окупантов и вывозить на Рашку как при Сталине?
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13.03.2022 12:23
+2
-Яка компенсація відсотків,всі олігархи аграрії отримували до війни відшкодування при цьому продаючи на експорт зібраний урожай.На даний час в Україні іде війна як наголосив Зеленський "народна,вітчизняна".Тому враховуючи їхні довоєнні прибутки на аграрному ринку-нехай мовчать при цьому вирощують урожай,збирають його та безкоштовно передають на потреби України.Закон військового часу,без винятків для всіх !!!
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13.03.2022 12:27
+1
По одному РРО на гектар !
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13.03.2022 12:29
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Питання навіщо сіяти, якщо не зрозуміло що буде?
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Вы уже гуманитаркой для Мариуполя накормили окупантов. Урожай кто будет собирать? Тоже окупанты или точнее мы под стволами автоматов окупантов и вывозить на Рашку как при Сталине?
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13.03.2022 12:23 Відповісти
Дороги для окупантов построили сейчас еще и поля для них же засеем чтобы Рашка не голодала находясь за Желензым Занавесом?
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13.03.2022 12:25 Відповісти
-Яка компенсація відсотків,всі олігархи аграрії отримували до війни відшкодування при цьому продаючи на експорт зібраний урожай.На даний час в Україні іде війна як наголосив Зеленський "народна,вітчизняна".Тому враховуючи їхні довоєнні прибутки на аграрному ринку-нехай мовчать при цьому вирощують урожай,збирають його та безкоштовно передають на потреби України.Закон військового часу,без винятків для всіх !!!
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13.03.2022 12:27 Відповісти
якраз рашистами удобрили..
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13.03.2022 12:29 Відповісти
По одному РРО на гектар !
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13.03.2022 12:29 Відповісти
Краще заявити Китаю , Єгипту та іншим що постачання зернових не буде!!!!
На підставі війни та гуманітарної катастрофи.
І тоді КНДР почне тиснути на Путіна, інакше Китай здохне без Українського зерна, вони його купують найбільше
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13.03.2022 12:36 Відповісти
А як там себе зараз чухають ті миші, що стратегічний запас зерна "з'їли" ???
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13.03.2022 12:46 Відповісти
ТА ЧАС ВЖЕ СІЯТИ. ГНОЮ НА НАШИХ ПОЛЯХ ВЖЕ БАГАТО...
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13.03.2022 14:42 Відповісти
 
 