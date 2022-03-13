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Застосування Росією в Україні хімічної зброї може спричинити втручання НАТО, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Застосування Росією в Україні хімічної зброї може спричинити втручання НАТО, - Дуда

Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Дуду запитали, чи він вважає, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї.

"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.

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На запитання, чи може будь-яке таке використання викликати втручання НАТО, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію".

"Звичайно, НАТО ..доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав він.
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Топ коментарі
+23
роZZія застосовує вакуумні бомби. Й НАТО - нічого! роZZія застосовує касетні **********. Й НАТО - нічого! роZZія учора застосувала фосфорні **********. Й НАТО - нічого. Ще питання будуть?
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13.03.2022 13:22
+18
А фосфорна бомба це не хімічна?
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13.03.2022 13:20
+15
Правда???!!! Шановний, ваше НАТО хіба що може по-великому сходити під себе.
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13.03.2022 13:19
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«Може сісти за стіл і серйозно подумати
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13.03.2022 13:17 Відповісти
Це може запросто.
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13.03.2022 13:21 Відповісти
а може и не
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13.03.2022 13:17 Відповісти
Эти клоуны с 2014 года все красные линии рЯсуют (в Украине, в Сирии).
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13.03.2022 13:17 Відповісти
П потрібно малювати «червоні лінії» на спинах окупантів прив'язаних до «почесних стовпів
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13.03.2022 13:20 Відповісти
Побольше бы таких заявлений от Европейских лидеров, чтобы ***** понимал что ему не все дозволено.
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13.03.2022 13:17 Відповісти
Воно закусило вудила і несеться до прірви.
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13.03.2022 13:20 Відповісти
Правда???!!! Шановний, ваше НАТО хіба що може по-великому сходити під себе.
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13.03.2022 13:19 Відповісти
Слабо верится
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13.03.2022 13:20 Відповісти
А фосфорна бомба це не хімічна?
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13.03.2022 13:20 Відповісти
Ні, фосфорні - це запалювальні бомби. Хімічна зброя - це зарин, зоман, VX гази, "новічьок".
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13.03.2022 13:29 Відповісти
А коли не бойові речовини хлор азот?
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13.03.2022 13:32 Відповісти
Когда это Азот стал хим оружием?
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13.03.2022 13:47 Відповісти
Нехай амиак
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13.03.2022 13:55 Відповісти
придурки вірять що по них не прийде *****
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13.03.2022 13:20 Відповісти
то сідайте за свій стіл сьогодні,бо завтра буде пізно.....

Працюйте на упередження ,а не по факту.

Для нас це не просто втрачений час,це втрата життя наших людей.
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13.03.2022 13:21 Відповісти
В Сирии когда использовали химическое оружие нато вмешалось.Вот так и здесь будет
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13.03.2022 13:21 Відповісти
В Срії був Трамп і його дочка, яка побачила все це. Батько й вальнув по Асаду.
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13.03.2022 13:23 Відповісти
роZZія застосовує вакуумні бомби. Й НАТО - нічого! роZZія застосовує касетні **********. Й НАТО - нічого! роZZія учора застосувала фосфорні **********. Й НАТО - нічого. Ще питання будуть?
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13.03.2022 13:22 Відповісти
НАТО пора вслед за военным кораблем х@йлостана. Они уже все сказали, когда мы просили закрыть неб
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13.03.2022 13:26 Відповісти
Себе пошли, чучело тупе!
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13.03.2022 13:37 Відповісти
Відсмокчі спочатку
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13.03.2022 16:16 Відповісти
Будуть. Україна - член НАТО?
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13.03.2022 13:36 Відповісти
Столтенберг, це ти?
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13.03.2022 13:47 Відповісти
Може-не може, втрутимось-не втрутимось, обєспокоімся-нє обєспокоимся.
За#бали грати в свою ромашку.
Тобто касетних бомб, фосфору, термобаричної зброї, помираючих в 21 сторіччі в центрі Європи від ракет, холоду і голоду людей недостатньо, щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?
Ну тоді чекайте одразу ядерного вибуху, хоча ви й тоді під столом сидіти будете аж не в#буть по вашим містам, а тоді вже буде все одно чого ви хотіли а чого ні.
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13.03.2022 13:24 Відповісти
Коли це НАТО гарантувало безпеку Україні, не підкажете? 30 років яйця чухали (то хочемо в НАТО, то не хочемо), а тепер хтось винен??? Нахабство і тупість деяких людей просто за межею...
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13.03.2022 13:39 Відповісти
Я казав, що НАТО гарантувало? США та Англія змусили Україну позбутися ядерної зброї в обмін на папірець і примарні гарантії, погрожуючи зовсім не примарною міжнародною ізоляцією. То був шантаж в чистому вигляді.
В папірці було написано "The memorandum prohibited the Russian Federation, the United Kingdom and the United States from threatening or using military force or economic coercion against Ukraine, Belarus, and Kazakhstan. "
Так, папірец виявився нічого не вартий, згоден, але зараз ніхто і не змушує США чи Англію, чи тим більше, будь яку країну НАТО воювати за Україну. Україна потребує просто не блокувати поставки винищувачів які Польща(не маючи при тому ніякого відношення до тего туалетного папірця і нічим україні не зобов'язана) вже погодилась віддати і надати зброю, якою можна захистити міста від авіаударів. Це США в змозі зробити, не втручаючись в війну. Все.
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13.03.2022 14:18 Відповісти
"щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?" - цитата з Вашого посту, а в матеріалі мова саме про НАТО, а не про Будапештський меморандум.
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Щодо меморандуму: "

Меморандум забороняв Російській Федерації, Сполученому Королівству та США погрожувати або використовувати військову силу чи економічний примус проти України, Білорусі та Казахстану.

". А не забезпечувати захист від нападу інших країн, чи не так? Тепер щодо визначення самого терміну "меморандум": "Мемора́ндум - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування." - ще є якісь питання?.. Дивитись треба було, що підписували!
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13.03.2022 14:43 Відповісти
прозрачные фразы, это уже хорошо....
к тому же, не обязательно НАТО, хватит и коалиции пары стран...
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13.03.2022 13:25 Відповісти
Зядуть за стіл, задумаються і видадуть стурбованість 100500 level-у?
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13.03.2022 13:32 Відповісти
Росіяни збираються вчиняти теракти у Росії та підставляти етнічних українців.
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13.03.2022 13:33 Відповісти
Якщо чесно, то нема чого в Кацаплянді робити етнічним українцям в першу чергу.
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13.03.2022 13:40 Відповісти
Тобто хімією вбивати не можна, можна лише ракетами і бомбами?
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13.03.2022 13:44 Відповісти
Оглядываясь на пройденное, очень мало верится в такую смелость НАТО.
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13.03.2022 13:46 Відповісти
В мене є питання до всіх цих експертів в коментарях - яка саме стаття статуту НАТО змушує їх воювати за Україну, а вони відмовляються?
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13.03.2022 13:51 Відповісти
NATO- No Actions Talking Only
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13.03.2022 13:54 Відповісти
А може і не спонукати...
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13.03.2022 14:10 Відповісти
Ну очень сильно обеспокоятся?
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13.03.2022 15:13 Відповісти
 
 