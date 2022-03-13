Застосування Росією в Україні хімічної зброї може спричинити втручання НАТО, - Дуда
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Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
Дуду запитали, чи він вважає, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї.
"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.
На запитання, чи може будь-яке таке використання викликати втручання НАТО, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію".
"Звичайно, НАТО ..доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Працюйте на упередження ,а не по факту.
Для нас це не просто втрачений час,це втрата життя наших людей.
За#бали грати в свою ромашку.
Тобто касетних бомб, фосфору, термобаричної зброї, помираючих в 21 сторіччі в центрі Європи від ракет, холоду і голоду людей недостатньо, щоб ті, хто гарантував безпеку, втрутились?
Ну тоді чекайте одразу ядерного вибуху, хоча ви й тоді під столом сидіти будете аж не в#буть по вашим містам, а тоді вже буде все одно чого ви хотіли а чого ні.
В папірці було написано "The memorandum prohibited the Russian Federation, the United Kingdom and the United States from threatening or using military force or economic coercion against Ukraine, Belarus, and Kazakhstan. "
Так, папірец виявився нічого не вартий, згоден, але зараз ніхто і не змушує США чи Англію, чи тим більше, будь яку країну НАТО воювати за Україну. Україна потребує просто не блокувати поставки винищувачів які Польща(не маючи при тому ніякого відношення до тего туалетного папірця і нічим україні не зобов'язана) вже погодилась віддати і надати зброю, якою можна захистити міста від авіаударів. Це США в змозі зробити, не втручаючись в війну. Все.
Меморандум забороняв Російській Федерації, Сполученому Королівству та США погрожувати або використовувати військову силу чи економічний примус проти України, Білорусі та Казахстану.
". А не забезпечувати захист від нападу інших країн, чи не так? Тепер щодо визначення самого терміну "меморандум": "Мемора́ндум - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування." - ще є якісь питання?.. Дивитись треба було, що підписували!
к тому же, не обязательно НАТО, хватит и коалиции пары стран...