Застосування Росією в Україні хімічної зброї може спричинити втручання НАТО, - Дуда

Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Дуду запитали, чи він вважає, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до застосування хімічної зброї.

"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.

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На запитання, чи може будь-яке таке використання викликати втручання НАТО, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію".

"Звичайно, НАТО ..доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав він.