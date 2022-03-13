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Зеленський (17459) Маріуполь (2820) гуманітарна допомога (729)

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години.

"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона за 2 години від Маріуполя. Всього лише 80 км (залишилося)", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Як підкреслив президент, наразі робиться все, щоб подолати опір окупантів.

"Вони блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", - сказав він.

"Усі дипломатичні зусилля, щоб цей вантаж доїхав – подивимося, чи здатні у Москві почути. Ми розуміємо, що всім українцям зараз дуже тяжко. Усім 48 мільйонам українців. Але ми переможемо. І це на 100%".

Зеленський також додав, що наразі вдалося вивезти майже 125 тис. громадян з районів бойових дій на безпечну територію гуманітарними коридорами.

Також читайте: У заблокованому Маріуполі - до 400 тис. людей, там справжня гумкатастрофа. Загиблих ховають у братських могилах, а їжу готують на вогнищах, - Денісова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Їжа для окупантів?
Він типіл?!
Його благали прислати Байрактари, а він відправив їжу БЕЗ ОХОРОНИ!
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13.03.2022 14:07
+7
Ты бы еще точные координаты выложил...............
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13.03.2022 14:04
+6
Его разворуют орки. Неужели не ясно?
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13.03.2022 14:05
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Ты бы еще точные координаты выложил...............
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13.03.2022 14:04 Відповісти
А то, что этот гумконвой был с орками согласован, иначе его посто небыло бы, тебе в голову не приходит?
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13.03.2022 14:08 Відповісти
А то, что орки все, даже согласованные, гумконвои расстреливают, тебе в голову не приходит?
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13.03.2022 14:14 Відповісти
А то, что так называемые согласованные маршруты эвакуации в Киевской области расстреливают, тебе в голову наверное не приходит.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
А тебе не приходит в головы, что НЕСОГЛАСОВАННЫЙ конвой расстреляют почти наверняка?
И -- интеллект...
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13.03.2022 14:27 Відповісти
Его орки сопровождают...они в курсе местоположения
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13.03.2022 14:11 Відповісти
18-35 на часах, ну и.......... много толку от того, что они знают и что с ними согласовано было
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Его разворуют орки. Неужели не ясно?
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13.03.2022 14:05 Відповісти
это надо делать секретно, ведь все знают, что орки эти конвои грабят..
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13.03.2022 14:05 Відповісти
Секретно от орков?
Без согласования с орками это невозможно, к сожалению.
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13.03.2022 14:09 Відповісти
дебил, ***
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13.03.2022 14:05 Відповісти
Чому по містах не роблять додаткові скважини з водою, таку скважину можна зробити за пів дня, люди які цим займаються є.
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13.03.2022 14:05 Відповісти
50к скважину пробурить стоит, если нет электричества то и скважина ***** не нужна.
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13.03.2022 14:06 Відповісти
А генераторы на что?
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Генераторы - это горючее, а горючее - это дефицит сейчас.
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13.03.2022 14:52 Відповісти
раніше ж якось без електрики колодязі робили, ясна справа не торт але ліпше ніж ніц.
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13.03.2022 14:13 Відповісти
В селах, скважини пробивали вручну, й воду також вручну качали. Не обов'язково електрика.
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13.03.2022 14:13 Відповісти
Тільки треба не електричні робити, а такі які в ручну качаються.
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13.03.2022 14:07 Відповісти
Орки уже воруют 5тую гуманитарку, путин дал свет для мародерства. Надеюсь ЗСУ прикроют гумконвой.
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Мариуполь в полной блокаде на глубину 150-200 км, какой прикроют...снимите уже розовые очки
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13.03.2022 14:27 Відповісти
НЕ звизди!
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14.03.2022 10:12 Відповісти
Ага, позвони узнай
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14.03.2022 14:12 Відповісти
Це той конвой, котрий ще вчора вранці виїхав чи інший? Бо щось незрозуміло... Вчора писали, що рано вранці виїхав конвой (також із священниками) і більше про нього нічого чути не було. То це саме він?
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Вчорашній гумконвой орки розграбували вщент. І цей гумконвой, мабуть, розграбують.
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13.03.2022 14:26 Відповісти
"Чудово", блін... То ці барани щодня кацапню годувати збираються?
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13.03.2022 14:35 Відповісти
Їжа для окупантів?
Він типіл?!
Його благали прислати Байрактари, а він відправив їжу БЕЗ ОХОРОНИ!
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13.03.2022 14:07 Відповісти
Скажи, интеллектуал, как можно отправить гумконвой в окружённый город, без согласования с окружающими????
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13.03.2022 14:10 Відповісти
1. Повітряний десант.
2. Броньований прорив.
3. Морський прорив.
4. Скритно вночі чи по морю.
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13.03.2022 14:13 Відповісти
100 тон на 400 тис. = 100 тис. кг на 400 тис. = 250 г на 400 тис.

А стільки піару, що ЗЕ не втримався кілька разів своє табло світити?
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13.03.2022 14:14 Відповісти
В сопровождении танков, Градов и арты. Можно добавить Стугны и Джавелины. Нормально бы получилось.
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13.03.2022 14:23 Відповісти
А ещё "звезду смерти" послать...
Людей на планете всё больше, а ума больше не становится.
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13.03.2022 14:28 Відповісти
Скажи, какаяразница, а как можно было готовиться к войне, что через неделю в городе, который одним из первых рашисты должны были пытаться штурмовать, люди уже от голода умирали? Зато асфальт в Николаеве укладывали еще в 20-х числах февраля. Нужно было создать трудности, чтобы потом героически их преодолеть? Не ищи кого-то тупее себя.
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13.03.2022 15:51 Відповісти
конвой уже давно в мариуполе..
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13.03.2022 14:09 Відповісти
Ну и слава Богу.
А то тут диванные уже зрадой захлёбываются.
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Можете якось підтвердити цю інформацію?
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13.03.2022 15:21 Відповісти
Как раз накормит гуманитаркой вражескую группировку которая держит Мариуполь в окружении.
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13.03.2022 14:11 Відповісти
Гумконвой это хорошо, но туда надо посылать танки, грады,байрактары, мочить орков непрерывно и безконечно
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13.03.2022 14:19 Відповісти
Пока не хватает.
Пока.
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Якщо ви якось хоч ближче до якоїсь подіїї знаходитесь, то побачите скільки різних дурнів, особливо " порохопатріотів про цю подію викладаєте в зовсім іншому реальному світі! Пєтя замочит всєх, даже Вову в Предуральє!
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Дятел, тебе мало того, что происходит? В голову не приходило, что запас продуктов и воды на месяц для города сделать не такая уж большая проблема. Особенно, если тебя предупреждали за 3 месяца до этого. Так что дураков лучше ищи среди себе подобных, которые к майским шашлыкам готовились!
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Тебе как обьяснять, на немецком с гамбургским акцентом - "гер", или с берлинским - "хер"? Сегодня
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14.03.2022 10:20 Відповісти
Одноклеточный что-то хочет объяснить? Лучши сразу иди на йух.
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Кстати, идиот, уже вчера была новость, что эта помощь в Марик так и не доехала. ПаРаша отобрала то, что нужно себе, а то ,что не нужно, завернула назад. Зато кто-то уже успел попиариться. Как неожиданно! Правда? Особенно для одноклеточных!
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14.03.2022 14:45 Відповісти
Не знаю, чи це правда, що на кожному блокпосту орда грабує цю гуманітарну допомогу, але не було б зайвим хоч би трішки байрактарів, як просили наші хлопці.
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13.03.2022 15:16 Відповісти
Сумую за нашими втратами і переконаний у близькій ПЕРЕМОЗІ у війні, реалізованій знавіснілим хлопчиком, який у ленінградському дворі був "сімкою" - об'єктом для глузування. На ньому історія "Російської надімперії" закінчиться.
Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:

Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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14.03.2022 13:27 Відповісти
 
 