Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години.

"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона за 2 години від Маріуполя. Всього лише 80 км (залишилося)", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Як підкреслив президент, наразі робиться все, щоб подолати опір окупантів.

"Вони блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", - сказав він.

"Усі дипломатичні зусилля, щоб цей вантаж доїхав – подивимося, чи здатні у Москві почути. Ми розуміємо, що всім українцям зараз дуже тяжко. Усім 48 мільйонам українців. Але ми переможемо. І це на 100%".

Зеленський також додав, що наразі вдалося вивезти майже 125 тис. громадян з районів бойових дій на безпечну територію гуманітарними коридорами.

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