Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години.
"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона за 2 години від Маріуполя. Всього лише 80 км (залишилося)", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.
Як підкреслив президент, наразі робиться все, щоб подолати опір окупантів.
"Вони блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", - сказав він.
"Усі дипломатичні зусилля, щоб цей вантаж доїхав – подивимося, чи здатні у Москві почути. Ми розуміємо, що всім українцям зараз дуже тяжко. Усім 48 мільйонам українців. Але ми переможемо. І це на 100%".
Зеленський також додав, що наразі вдалося вивезти майже 125 тис. громадян з районів бойових дій на безпечну територію гуманітарними коридорами.
Будь ласка, зачекайте...
И -- интеллект...
Без согласования с орками это невозможно, к сожалению.
Він типіл?!
Його благали прислати Байрактари, а він відправив їжу БЕЗ ОХОРОНИ!
2. Броньований прорив.
3. Морський прорив.
4. Скритно вночі чи по морю.
А стільки піару, що ЗЕ не втримався кілька разів своє табло світити?
Людей на планете всё больше, а ума больше не становится.
А то тут диванные уже зрадой захлёбываются.
Пока.
Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:
Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак