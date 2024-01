Роботу зі вступу України до ЄС розпочато, - Маасікас

Робота з приєднання України до ЄС розпочалася, "крига скресла, процес пішов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"11 березня на саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас у відеозверненні на Twitter у неділю.

Посол зазначив, що члени ЄС та союзники постачають Україні зброю, але ще більше допомоги попереду. Він наголосив, що ЄС допомагає українському народу пережити цей терор.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр та спальних мішків вже прибувають до України", - розповів Маасікас.

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER