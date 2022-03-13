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2187 мирних маріупольців загинули від атак з боку РФ, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

2187 мирних маріупольців загинули від атак з боку РФ, - міськрада

Кожного дня Маріуполь здригається від авіаударів з боку російських окупантів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольскої міської ради.

Як зазначається, окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місяцях скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

"Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку рф. Вічна їм пам’ять…", - йдеться у повідомленні.

"Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - додають у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1582 мирних маріупольця загинули від обстрілів російських окупантів за час блокади міста, - міськрада

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Мариуполь наша боль, просто невозможно уже читать, я не знаю, как они держаться..., даже смотреть и слушать страшно, а как они там..., русские военные не военные, это убийцы, маньяки, жестокие и циничные, только уничтожение, никаких пленных, они не заслуживают даже на суд...
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13.03.2022 16:53
+22
О каком закрытие неба речь, если российский беспилотник свободно пролетел две страны нато и благополучно рухнул? У них самих небо не закрыто и здесь они ничего не смогут сделать.
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13.03.2022 16:51
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О каком закрытие неба речь, если российский беспилотник свободно пролетел две страны нато и благополучно рухнул? У них самих небо не закрыто и здесь они ничего не смогут сделать.
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13.03.2022 16:51 Відповісти
да до загреба долететь ,через все пво-да еще и старье 1989 года и упал от выработки топлива
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13.03.2022 16:58 Відповісти
Уничтожают русскоязычных самыми варварскими методами ... такое ощущение, что у него на самом деле цель русскоязычных как можно больше уничтожить, и чеченов заодно, чтобы не шибко выделывались, может, он удмурт?
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13.03.2022 16:53 Відповісти
Там всі удмурти русскоязичні.
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13.03.2022 16:58 Відповісти
просто с китайцами договорился,что те придут на свободные земли...
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13.03.2022 17:11 Відповісти
Мариуполь наша боль, просто невозможно уже читать, я не знаю, как они держаться..., даже смотреть и слушать страшно, а как они там..., русские военные не военные, это убийцы, маньяки, жестокие и циничные, только уничтожение, никаких пленных, они не заслуживают даже на суд...
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13.03.2022 16:53 Відповісти
Но чтобы победить их нужно стать такими же жестокими маньяками и убийцами или нет даже хуже иначе проиграем .Это жестокая реальность войны
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13.03.2022 16:59 Відповісти
Не даёт ,да ну .В Сирии при помощи этой жестокости путин помог проигрывающему асаду выиграть войну и сейчас при помощи жестокости выигрывает войну в Украине ,пока ведь не всё ещё потеряно если не будем тупить.
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13.03.2022 17:06 Відповісти
чего-чего он в Украине выигрывает?
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13.03.2022 17:13 Відповісти
выигрывает войну тот, кто думает, жестокость - это для устрашения мирных, которые должны давить на военных, а военные просто должны воевать с холодной головой правильно и неожиданно, тогда должно получиться...
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13.03.2022 17:27 Відповісти
Долой пораженческие настроения!
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13.03.2022 18:33 Відповісти
Палачей не надо превращать в палачей . Это генетика русских ...
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Не,браток ,не жестокость .А холоднокровно вбивать ,як нелюдей.
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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13.03.2022 16:57 Відповісти
Там теж ризни плени,не кипишуй .Мы теж на Афган пишли ,дибили *** .Герои були .
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13.03.2022 21:46 Відповісти
Який жах. Я сподівався, що відлік іде на десятки ну максимум сотні. Тримайтеся, рідненькі. 😰
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13.03.2022 17:53 Відповісти
Суки, да чтоб они подохли, мрази, ни Бога ни морали, пускай не оправдываются
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13.03.2022 18:12 Відповісти
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13.03.2022 18:16 Відповісти
****** ********
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13.03.2022 18:56 Відповісти
****** мордор НІКОЛИ від цього не відмиється! Проклята імперія зла.
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Кто помогает убивать и мучить мариупольцев? Помогают убивать и мучить мариупольцев негодяи из украинского высшего военного руководства,которые открыли фронт на Юге перед росийскими войсками,умышленно не подготовив там обронительные рубежи,наверное, не только не усилили войска на Юге ,а специально оттуда убрали воинские части.Это называется ИЗМЕНА РОДИНЕ.Почему Верховный Главнокомандующий на такую измену,предательство не обращает внимания? Для этого не нужно военное образование,не нужно служить в армии,для этого нужно быть просто обычным,рядовым патриотом Украины,чтобы заметить провал ВСУ на Юге,угрожающий Украине катастрофой,военным поражением.Причина -ПРЕДАТЕЛЬСТВА НА ЮГЕ-НАЛИЧИЕ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ РУКОВОДСТВЕ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ(ШПИОНОВ)-ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ+ГОВОРУН-СЛЕПЕЦ-ДИЛЕТАНТ-ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЛЕНСКИЙ!!!
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14.03.2022 06:02 Відповісти
Что с мэром Мариуполя, последний раз он выходил на связь, когда разбомбили детскую больницу и Роддом?
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14.03.2022 07:11 Відповісти
 
 