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Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни викрали голову районної ради Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь
"Сьогодні стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Прийми Сергія Миколайовича. Після обшуку його забрали.
Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них".
Також російські окупанти намагалися викрасти секретаря міськради Мелітополя Романа Романова.
Озброєні люди вдерлися в будинок за адресою прописки, де чиновник більше десяти років не проживає і намагався підірвати двері.
Топ коментарі
+5 Ан Пз
показати весь коментар13.03.2022 19:49
+4 Vika Lysenko
показати весь коментар13.03.2022 20:12
+3 Иллария Соняшникова
показати весь коментар13.03.2022 19:52
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Будь ласка, зачекайте...
"План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:
Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.
Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.
Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.
С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.
Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.
Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах. Сейчас идет проработка зарубежных контактов на высшем уровне - идет поиск тех стран, чье руководство смогло бы негласно поддержать нашу позицию и надавить на Зеленского. Возможно, это очередной блеф, возможно, это аналог армии Венка в наших реалиях. В целом у нас сейчас, как я и говорил, достаточно высокий уровень хаоса. " ht tps:/ /gulagu- net. ru/news /2022-0 3-1 0-12 37.ht ml
!"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".
Источник: местное издание "РИА Мелитополь"
Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").
Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
Вот Вам и ответ.