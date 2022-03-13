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Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни викрали голову районної ради Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь

"Сьогодні стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Прийми Сергія Миколайовича. Після обшуку його забрали.

Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них".

Також російські окупанти намагалися викрасти секретаря міськради Мелітополя Романа Романова.

Озброєні люди вдерлися в будинок за адресою прописки, де чиновник більше десяти років не проживає і намагався підірвати двері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва, - голова Запорізької ОДА Старух

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
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13.03.2022 19:49
+4
почему , Зеленский ДО СИХ ПОР НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о КОЛОБАРАНТАХ ,ПРИНЯТЫЙ , УЖЕ , РАДОЙ ?
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13.03.2022 20:12
+3
ЗаЖОПники показали своє справжнє обличчя..

!"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").

Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
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13.03.2022 19:52
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чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
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13.03.2022 19:49 Відповісти
Еще важный кусок информации, который необходимо добавить.

"План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:

Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.

Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.

Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.

С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.

Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.

Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах. Сейчас идет проработка зарубежных контактов на высшем уровне - идет поиск тех стран, чье руководство смогло бы негласно поддержать нашу позицию и надавить на Зеленского. Возможно, это очередной блеф, возможно, это аналог армии Венка в наших реалиях. В целом у нас сейчас, как я и говорил, достаточно высокий уровень хаоса. " ht tps:/ /gulagu- net. ru/news /2022-0 3-1 0-12 37.ht ml
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13.03.2022 19:51 Відповісти
Если это не утка то это планы оккупантов.
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13.03.2022 19:52 Відповісти
ЗаЖОПники показали своє справжнє обличчя..

!"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").

Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
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13.03.2022 19:52 Відповісти
Во всех странах во время войны коллаборантов расстреливают а не пожизненно охраняют и кормят.
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13.03.2022 19:55 Відповісти
Так и я об єтом же.
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Так.Набирають обмінний фонд.Скільки треба наловлять.Верещучка з радістю виміняє їх на полонених кацапів.
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13.03.2022 20:01 Відповісти
почему , Зеленский ДО СИХ ПОР НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о КОЛОБАРАНТАХ ,ПРИНЯТЫЙ , УЖЕ , РАДОЙ ?
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13.03.2022 20:12 Відповісти
"Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту."

Вот Вам и ответ.

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13.03.2022 20:15 Відповісти
Выходит, для картинки им позарез нужны легитимные руководители. Секретарь горсовета исполняет обязанности мэра в его отсутствие. А глава райсовета - можно потом никому не объяснять разницу между городом и районом. Формально - район сейчас выше даже (хотя по факту городские власти ему не подчиняются, просто город в состав района входит, если сам не районирован). И потом, когда запугают человека, заставят что-то подписать, будут всем говорить, вот мол, местные власти легитимные нас поддержали . . .
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13.03.2022 20:40 Відповісти
Руководители должны эвакутроваться, когда идёт наступление. Все запасы должны уничтожаться, важные заводы - оборудование и специалисты вывозиться, остальное сжигаться или взрываться. Надо выжженую землю оставлять, чтобы им банально жрать не было что . . . А то грабят теперь банки, магазины . . . Я собственников не понимаю - почему нельзя было товар заранее вывезти или спрятать ? Банки не понимаю насчёт наличных средств тоже . . .
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13.03.2022 20:42 Відповісти
 
 