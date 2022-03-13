Новий раунд перемовин України та РФ заплановано на завтра, - Пєсков

Новий раунд перемовин України та Росії може відбутися 14 березня.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Російсько-українські переговори зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок", - йдеться в повідомленні.

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