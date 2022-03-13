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Новий раунд перемовин України та РФ заплановано на завтра, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Новий раунд перемовин України та РФ заплановано на завтра, - Пєсков

Новий раунд перемовин України та Росії може відбутися 14 березня.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Російсько-українські переговори зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Готуймося до посилення обстрілів.
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13.03.2022 20:38
+16
значить знов вбиватимуть дітей
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13.03.2022 20:39
+16
смысла особого я в них особого не вижу но и отказаться нельзя
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13.03.2022 20:39
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Готуймося до посилення обстрілів.
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, а не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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13.03.2022 21:31 Відповісти
значить знов вбиватимуть дітей
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13.03.2022 20:39 Відповісти
смысла особого я в них особого не вижу но и отказаться нельзя
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13.03.2022 20:39 Відповісти
Можно, но под предлогом того, что всякий раз переговоры кроме как обстрелов НИЧЕГО не дают нашей стороне.
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13.03.2022 20:42 Відповісти
дело да же не в обстрелах - если откажемся то гребаная кацапня на каждом углу будет горланить - "вот видите они сами от переговоров отказываются а мы к ним с миром пришли"
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13.03.2022 20:46 Відповісти
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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13.03.2022 20:40 Відповісти
ніч буде не з кращих
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13.03.2022 20:40 Відповісти
Если это не утка то план у оккупантов таков:

"Еще важный кусок информации, который необходимо добавить.

"План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:

Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.

Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.

Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.

С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.

Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.

Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах." htt ps: //gula gu-ne t. ru/ne ws/20 22-0 3-1 0-12 37.ht ml
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Який ідіот це писав?

"ОН прізнаєт Крим за расієй". В Україні що, бананова диктатура? Той, хто це писав, хоч знає слово "парламент"?
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13.03.2022 20:48 Відповісти
Який парламент? Орда, від свого заснування монголами і до сьогодні живе волею хана.
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13.03.2022 21:04 Відповісти
То місцевий дурник
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13.03.2022 21:06 Відповісти
Озвучены влажные мечты кремля. Никто не признает Крым и ордло, да и на демилитаризации тоже никто не пойдет.

Максимум признают временно оккупированными, и не вступление в нато.
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13.03.2022 20:48 Відповісти
Хер їм а не Кємська волость
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13.03.2022 20:51 Відповісти
Это твой мечты что-ли? кацап
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13.03.2022 20:52 Відповісти
Админы, обратите внимание на мечты этого лишнехромосомного.
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13.03.2022 21:04 Відповісти
Ну что народ, все в подвалы. ЗЕ хочет увидеть мир в глазах ***** а ***** хочет чтобы перед переговорами ЗЕ наложил в штаны компромисами.
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Пока Зє не дав такого привиду і не дасть бо Україна це народ , а народ це Україна і кожен поц повинен це зрозуміти , ми не вміємо жити в кайданах Краще вмерти стоя чим жити на колінах ці слова Долорес Ібарурі девіз Українців
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13.03.2022 20:56 Відповісти
Народ, перші три комента і ситуацфя висвітлена просто як під прожектором:

Готуймося до посилення обстрілів.
значить знов вбиватимуть дітей
смысла особого я в них особого не вижу но и отказаться нельзя
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Друзі тримаймося бо ми того варті!!!
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13.03.2022 20:43 Відповісти
Більше зброї більше набоїв кожна **** що прийшла на нашу землю повинна знати що вона здохне
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13.03.2022 20:45 Відповісти
песков надеюсь знает наши условия - застрелить бункерного фашиста и всех его пособников.
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13.03.2022 20:46 Відповісти
Нахріна ці "перемовини" нам всрались? Хіба щоб показати, що ми цивілізовані люди? Як на мене, кожного разу представники України мають висувати один і той самий список вимог: "Капітуляція Кацаплянда, виплата компенсацій, повернення ВСІХ загарбаних територій (включаючи, звичайно, Крим)". Не підходить кацапні? Розвернулись і додому.
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13.03.2022 20:51 Відповісти
Уважно послухайте (або переслухайте) розмови москаля з свиноматкою із орди:

https://censor.net/ua/video_news/3324664/chetre_hohla_sojgly_19_nashyh_mashyn_45ya_brygada_lyta_3_cheloveka_ostalos_u_pskovskyh_komandyr_zastrelylsya

Багато людей не звернули увагу, але там мова заходить за обіцяну сатанистом путіним квартиру для солдат... А тоді подумайте де та обіцяна квартира має бути - десь на орді в мухосранську за Уралом, чи готова в Україні на захоплених територіях... і одна з причин чому вони так інтенсивно почали винищувати цивільне населення- щоб тікали і щоб вони мали готові квартири - так як сатанисти робили в 40-х роках на Західній Укарїні: захоплювали залишені квартири, або розстрілювали власників, коли квартира подобалась. Саме таким чином у Львові з'явилось аж цілих 15% москалів... ну і їх нащадки в основному і наносять мітки - де бомбити і т.д.
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13.03.2022 20:55 Відповісти
Кровь невинно убиенных вопиет к отмщению.
Не может быть договоренности с тем, кто убил столько граждан нашей страны, и который принес кровь, слезы и разруху в наши дома.
ТОЛЬКО МЕСТЬ, а потом, когда Московия прольет столько же крови и слез, только тогда можно о чем-то с ними говорить
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13.03.2022 20:55 Відповісти
Сильно сумніваюся, що завтра будуть переговори.
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13.03.2022 20:56 Відповісти
о чем можно переговаривать с ссученым чекистским дерьмом, слово которого не стоит испачканной туалетной бумаги??? зачем играть в "переговоры" с этими гебнявыми нелюдями? все эти "переговоры" лишь для пропагандонской картинки на свинособачьих тв аналах и для того, чтобы москали потом говорили что они переговаривают с Украиной, при этом дальше бомбят наши города и убивают наших стариков и детей ... Кому нужно это кровавое шапито???
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13.03.2022 21:01 Відповісти
Украинский солдат встречает русского танкиста на окраине Киева с фаустпатроном,моя мама пережила войну,у нее шаблон не просто треснул,а полностью в клочья.
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13.03.2022 21:02 Відповісти
Любой договор с россией, не стоит и бумаги, на котором он подписан, Бисмарк!
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13.03.2022 21:06 Відповісти
Вспомнилась ситуация 2009 года, когда ЕС вместе с Ющенко загнали кремлевскую крысу под плинтус с их газовым шантажом, оставалось чуть-чуть, неделя-другая и дожать кремлевскую мразь, но выскочила чертиха Юля Тимошенко, и спасла Московию от полного краха, заключив с ними кабальный договор на 10 лет. И это в результате привело к сегодняшней ситуации.
И вот опять, когда враг истекает кровью, и остается ещё немного потерпеть и добить эту орду, Зе решил ехать, и спасать плешивую мразь от позорного поражения, смерти от рук своих же холуев
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13.03.2022 21:08 Відповісти
Пока под Киевом и Харьковом не будет котлов,толку с переговоров не будет.
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13.03.2022 21:17 Відповісти
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13.03.2022 21:18 Відповісти
Грішин це ти?
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13.03.2022 21:55 Відповісти
За щеку хочешь?
Разочарую, брезгую кацапок
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13.03.2022 22:12 Відповісти
Переговоры должны начаться с признания кацапами войны против Украины а не спец операция
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13.03.2022 21:51 Відповісти
Хай переговарюються. А нам своє робить. Легші будуть перемовини.
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13.03.2022 23:38 Відповісти
 
 