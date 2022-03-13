Новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на завтра, - Песков

Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти 14 марта

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник", – говорится в сообщении.

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