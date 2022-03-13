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Новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на завтра, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти 14 марта
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник", – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Зеленского: ведется работа делегаций, говорить о результатах преждевременно
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+22 Sergey Osadchy
показать весь комментарий13.03.2022 20:38
+16 Ольга Жмудовська
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+16 Сергей Тарасов ba5e82b5
показать весь комментарий13.03.2022 20:39
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Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, а не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
"Еще важный кусок информации, который необходимо добавить.
"План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:
Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.
Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.
Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.
С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.
Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.
Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах." htt ps: //gula gu-ne t. ru/ne ws/20 22-0 3-1 0-12 37.ht ml
"ОН прізнаєт Крим за расієй". В Україні що, бананова диктатура? Той, хто це писав, хоч знає слово "парламент"?
Максимум признают временно оккупированными, и не вступление в нато.
Готуймося до посилення обстрілів.
значить знов вбиватимуть дітей
смысла особого я в них особого не вижу но и отказаться нельзя
https://censor.net/ua/video_news/3324664/chetre_hohla_sojgly_19_nashyh_mashyn_45ya_brygada_lyta_3_cheloveka_ostalos_u_pskovskyh_komandyr_zastrelylsya
Багато людей не звернули увагу, але там мова заходить за обіцяну сатанистом путіним квартиру для солдат... А тоді подумайте де та обіцяна квартира має бути - десь на орді в мухосранську за Уралом, чи готова в Україні на захоплених територіях... і одна з причин чому вони так інтенсивно почали винищувати цивільне населення- щоб тікали і щоб вони мали готові квартири - так як сатанисти робили в 40-х роках на Західній Укарїні: захоплювали залишені квартири, або розстрілювали власників, коли квартира подобалась. Саме таким чином у Львові з'явилось аж цілих 15% москалів... ну і їх нащадки в основному і наносять мітки - де бомбити і т.д.
Не может быть договоренности с тем, кто убил столько граждан нашей страны, и который принес кровь, слезы и разруху в наши дома.
ТОЛЬКО МЕСТЬ, а потом, когда Московия прольет столько же крови и слез, только тогда можно о чем-то с ними говорить
И вот опять, когда враг истекает кровью, и остается ещё немного потерпеть и добить эту орду, Зе решил ехать, и спасать плешивую мразь от позорного поражения, смерти от рук своих же холуев
Разочарую, брезгую кацапок