Завтра на Луганщині організовують евакуацію населення, - ОВА

На Луганщині завтра, 14 березня, очікується евакуація населення, але тільки при фактичному режимі тиші.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00)

Місця сбору для організованого виїзду до станції:



Лисичанськ:



11.00 - центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;

10.00 - м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".

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Сєвєродонецьк:



10.00 - МПК Будівельників

Рубіжне:



до Рубіжанської міської ради буде подано:



10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису.

12:00 - ще декілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється) в рамках режиму припинення вогню. Без запису.

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Гірське:



12.00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а, Семенова Тетяна 0999785622

Золоте:



12.00 - ВЦА Золоте. Кв. Сонячний 8а. Галканова Олена 0508158203

Також буде здійснюватися підвоз людей з:



1. Світличне - Нижне - Тошківка - Гірське.

2. Н.Тошківка - Грачево - Оріхове - Золоте.

3.Новоайдар-Сєвєродонецьк

В першу чергу жінки, діти та літні люди!!! Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші.

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