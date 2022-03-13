Завтра на Луганщині організовують евакуацію населення, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині завтра, 14 березня, очікується евакуація населення, але тільки при фактичному режимі тиші.
Про це у Facebook повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00)
Місця сбору для організованого виїзду до станції:
Лисичанськ:
11.00 - центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;
10.00 - м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".
Сєвєродонецьк:
10.00 - МПК Будівельників
Рубіжне:
до Рубіжанської міської ради буде подано:
10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису.
12:00 - ще декілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється) в рамках режиму припинення вогню. Без запису.
Гірське:
12.00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а, Семенова Тетяна 0999785622
Золоте:
12.00 - ВЦА Золоте. Кв. Сонячний 8а. Галканова Олена 0508158203
Також буде здійснюватися підвоз людей з:
1. Світличне - Нижне - Тошківка - Гірське.
2. Н.Тошківка - Грачево - Оріхове - Золоте.
3.Новоайдар-Сєвєродонецьк
В першу чергу жінки, діти та літні люди!!! Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші.
Будь ласка, зачекайте...