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Завтра на Луганщині організовують евакуацію населення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завтра на Луганщині організовують евакуацію населення, - ОВА

На Луганщині завтра, 14 березня, очікується евакуація населення, але тільки при фактичному режимі тиші.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00)

Місця сбору для організованого виїзду до станції:

Лисичанськ:

11.00 - центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;
10.00 - м-н ГТВ, від пам'ятника "Літак".

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Сєвєродонецьк:

10.00 - МПК Будівельників

Рубіжне:

до Рубіжанської міської ради буде подано:

10:00 - три автобуси. В першу чергу здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису.
12:00 - ще декілька автобусів (кількість автобусів і час уточнюється) в рамках режиму припинення вогню. Без запису.

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Гірське:

12.00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а, Семенова Тетяна 0999785622

Золоте:

12.00 - ВЦА Золоте. Кв. Сонячний 8а. Галканова Олена 0508158203

Також буде здійснюватися підвоз людей з:

1. Світличне - Нижне - Тошківка - Гірське.
2. Н.Тошківка - Грачево - Оріхове - Золоте.
3.Новоайдар-Сєвєродонецьк

В першу чергу жінки, діти та літні люди!!! Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші.

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Автор: Богдан Гуньковський
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вопрос на зраду:почему не взорвали антоновский мост в херсоне тем самым спасли бы херсон и николаев от обстрелов ?-отмазки типа не успели не принимаются так как можно было авиацию использовать отсюда вывод что был договорняк по сдаче ЮГА !дай Бог чтобы николаев выстоял потому что туда сейчас прислали якобы сильных профессионалов для отражения орков ...
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14.03.2022 00:01 Відповісти
эта гнида на шашлыки собиралась...вместо ПВО , мин, хотябы бетонных блоков на дорогах, не говоря о ракетных программах... зе чмо
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14.03.2022 00:35 Відповісти
Сегодня и Николаев вьівозили,завтра луганскую область,хотя ни там на там ситуация далека от критической,так почему б.. дь Мариуполь оставили на расстрел???? Знали что сил деблокировать город нет,мало того ни Азову ни морпехам не завезли никаких Джавелинов,Нлавов,Стингеров и прочих девайсов ( с которьіми сейчас даже тер оборона бегает),результат- 400000 жителей без водьі,света,отопления,газа,связи,интернета,под постоянньіми обстрелами, ПОЧЕМУ БРОСИЛИ ГОРОД???
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14.03.2022 00:11 Відповісти
гниды у власти, а народ в угаре какой президент, а нарик видики пилит
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14.03.2022 00:34 Відповісти
Северодонецк. Почему не эвакуируют раненых людей из больницы. Многие не могут передвигаться самостоятельно и быстро вывезти не получиться. Аптеки не работают. В больнице на 2-3 дня запас это если обстрелы прекратятся . Или их просто хотят бросить !!!!
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14.03.2022 02:52 Відповісти
 
 