Дієздатність ООН наразі викликає сумніви, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На сьогодні існує велике питання щодо дієздатності ООН, яка не змогла захистити Україну від російського агресора, адже наша країна є однією із засновниць цієї міжнародної організації.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:разом заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогодні існує, у мене велике питання. Чому? Тому що наша країна є засновником ООН, і якщо ООН не може захистити на сьогодні країну-засновника, то що вони взагалі можуть? Світ перетворився в таку ситуацію, коли вони лякаються тих людей, яких взагалі не треба лякатись", - заявив Данілов.
Він додав, що згідно з даними усіх розвідок, російські загарбники мали захопити Київ за 3-4 доби, тому міжнародні партнери й почали від’їжджати зі столиці ще до початку наступу.
"Єдиний, хто не злякався – це наш народ. Ми вистояли", - заявив секретар РНБО.
Він також повідомив, що від 30 жовтня минулого року керівництво держави знало про майбутній наступ і робило все, аби зламати плани путіна щодо створення паніки серед українців.
"Ми свідомо розуміли, про що йдеться, ми готувалися. І, я ще раз наголошую, те, що робить наша нація, наша Україна, такого не очікував ніхто у світі", - наголосив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Допомагають лише окремі країни.
Говорим уже и будем говорить всё это с любой ступени власти - гласность это достижение всей цивилизации и наше главное оружие.
НЕдієздатність ООН не визиває сумнівів!
Так достовірніше.
Если бы разведка действительно работала, все бы знали, а не просто догадывались о том, запустит пыня ядерные ракеты, или нет.
Абсолютно справедливо, якщо UN чекає те саме, що й так звану "Лігу націй".
наш Кислица умница,опускает *********
- хочу сказать господину,сидящему в кресле ссср
Изменить устав ООН не позволяет право вето. ООН надо распустить и создать организацию, которая соответствует требованиям настоящего времени
Этот институт еще может работать для решения повседневных.обыденных вопросов.
А так.повторюсь.абсурд!.хоть все страны мира проголосуют за .рабсия вылезет на стол.как они говорят. а нате вам. нет. тупо на*рут и все!.толку от такой архитектуры того ООН.
Для таких серьезных вещей.миропорядка должно быть право за большинством .какое им решать 60-90%. и еще какой предохранитель. ООН. требуется реформировать либо оставить для более не значительных решений и создание нового международного института где не будет тупой функции как 1 может на*рать всему миру и невозможно ничего изменить и предьявить .
И спрошу - вы именно поэтому заблокировали финансирование армии и ВПК?
Данилов, курва, ответь!
Кстати, мне как избирателю, очень интересна суть переговоров от имени меня.