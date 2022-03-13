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Дієздатність ООН наразі викликає сумніви, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дієздатність ООН наразі викликає сумніви, - Данілов

На сьогодні існує велике питання щодо дієздатності ООН, яка не змогла захистити Україну від російського агресора, адже наша країна є однією із засновниць цієї міжнародної організації.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:разом заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогодні існує, у мене велике питання. Чому? Тому що наша країна є засновником ООН, і якщо ООН не може захистити на сьогодні країну-засновника, то що вони взагалі можуть? Світ перетворився в таку ситуацію, коли вони лякаються тих людей, яких взагалі не треба лякатись", - заявив Данілов.

Він додав, що згідно з даними усіх розвідок, російські загарбники мали захопити Київ за 3-4 доби, тому міжнародні партнери й почали від’їжджати зі столиці ще до початку наступу.

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"Єдиний, хто не злякався – це наш народ. Ми вистояли", - заявив секретар РНБО.

Він також повідомив, що від 30 жовтня минулого року керівництво держави знало про майбутній наступ і робило все, аби зламати плани путіна щодо створення паніки серед українців.

"Ми свідомо розуміли, про що йдеться, ми готувалися. І, я ще раз наголошую, те, що робить наша нація, наша Україна, такого не очікував ніхто у світі", - наголосив секретар РНБО.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Все правильно каже. Що НАТО, що ООН, що ЕС - усі обісралися.
Допомагають лише окремі країни.
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13.03.2022 23:57
+11
смотрю сейчас заседание совбеза оон
наш Кислица умница,опускает *********
- хочу сказать господину,сидящему в кресле ссср
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14.03.2022 00:04
+6
не тільки ООН..там купа таких..паперових організацій.до речі на які йдуть податки тих же громадян
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14.03.2022 00:00
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Все правильно каже. Що НАТО, що ООН, що ЕС - усі обісралися.
Допомагають лише окремі країни.
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13.03.2022 23:57 Відповісти
Не устраивать, а задавать тренд. Мы можем прямо, без бюрократической воды, говорить правду и то как надо поступать, может не по законам и договорённостям, но по совести.

Говорим уже и будем говорить всё это с любой ступени власти - гласность это достижение всей цивилизации и наше главное оружие.
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14.03.2022 00:08 Відповісти
Ну есть вариант поставить ультиматум, или они закрывают небо, или мы устраиваем теракты в столице агрессора. Потому что с террористами нужно воевать их же методами, убивать заложников и добивать террористов.
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14.03.2022 00:22 Відповісти
форма не та
НЕдієздатність ООН не визиває сумнівів!

Так достовірніше.
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14.03.2022 00:01 Відповісти
каже то так ,,, але 2-3 днi назад заявив що му вистояли завдяки мудрому керiвництву... це перебор...це керивництво винне в половинi всiх жертв... тотальна непiдготовка..
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14.03.2022 00:31 Відповісти
И тут тоже рассказывает как готовились к войне с октября ,наверно дороги с Крыма расчищали и фугасы с мостов изымали .
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14.03.2022 00:35 Відповісти
тыльки зараз?
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13.03.2022 23:59 Відповісти
В ситуации, когда такая организация боится такого слабого противника, это не вопрос, а констатация факта.

Если бы разведка действительно работала, все бы знали, а не просто догадывались о том, запустит пыня ядерные ракеты, или нет.
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13.03.2022 23:59 Відповісти
Чи є у нього ті ракети взагалі. Є така чудова стаття від 2003 "Бацилла старения разъедает ядерный щит и военную авиацию"
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14.03.2022 00:05 Відповісти
Они есть, но вот эффективность в реальных боевых условиях никто не проверял и даже это может оказаться одним из факторов отказа в помощи - если даже треть старых российских ракет они не перехватят, встанет вопрос на что были просраны миллиарды?
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14.03.2022 00:10 Відповісти
Плутоний , 10 лет и подготовка заряда производится по новой , это кстати и было причиной сдачи нашего запаса боеголовок , Украина не имела и не имеет технологий восстановления которые нужно проводить каждые 10 лет - распад не остановить
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14.03.2022 00:40 Відповісти
А я про шо кажу... Вони взагалі можуть не бумкнуть як треба. І взагалі то є штучне виробництво, а знаючи як кожугетович останні 10 років розкрадав армію, всі ті заряди які є у РФ - то не про нашу честь.
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14.03.2022 00:48 Відповісти
Таки насколько помню там бч с ракет снято и на хранении ещё со времён Ельцина ( или ху.ло уже был) по договору и не помню что бы их доставали с хранилищ , тактические малой мощности не подпадали но кацапы таки сами их уничтожали уже при ху.ле ,по крайней мере на китайском направлении все мины были сняты и уничтожены
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14.03.2022 01:14 Відповісти
не тільки ООН..там купа таких..паперових організацій.до речі на які йдуть податки тих же громадян
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14.03.2022 00:00 Відповісти
Да нє не всі. Ще кацапи обісралися.
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14.03.2022 00:00 Відповісти
Так, паралелі з часами, коли грьобаний совок атакував Фінляндію, просто разючі.

Абсолютно справедливо, якщо UN чекає те саме, що й так звану "Лігу націй".
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14.03.2022 00:03 Відповісти
"Право вето" робить ООН недієздатною організацією і де факто роз'єднує а не об'єднує нації.
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14.03.2022 00:04 Відповісти
смотрю сейчас заседание совбеза оон
наш Кислица умница,опускает *********
- хочу сказать господину,сидящему в кресле ссср
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14.03.2022 00:04 Відповісти
Дієздатність ООН викликає сумніви вже мінімум 20 років! Цю контору вже давно пора розігнати як і ОБСЄ!
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14.03.2022 00:06 Відповісти
Ні в якому разі! Її потрібно реформувати під ******* вимоги світу і вирішувати глобальні проблеми людства. Це просто ганьба що останньою реалізованою програмою було знищення віспи. Програма реалізована в усіх країнах за 10 років. Віспа на планеті залишилась лише в лабораторіях. Що найбільш цікаве то це той сумний факт що вся ця програма коштувала в грошах стільки скільки всі тогочасні держави планети витрачали на озброєння протягом 20 хвилин...
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14.03.2022 00:15 Відповісти
ООН=лига наций 21ого века. В последний раз успешная операция под мандатом ООН -это буря в пустыне. С тех пор ООН-большая говорильня без принятия решений.
Изменить устав ООН не позволяет право вето. ООН надо распустить и создать организацию, которая соответствует требованиям настоящего времени
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14.03.2022 00:11 Відповісти
Заткніть вже цього данілова.
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14.03.2022 00:12 Відповісти
А що він не так сказав???
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14.03.2022 00:23 Відповісти
Відомо було ще з листопада, що рашка нападе, а команда ЗЕ не готувались. 3 роки відосиків і відпочинку. А за цей час можна було підготуватись. Ще й гроші в дорогу закопали. А потім претензії до інших країн.
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14.03.2022 00:15 Відповісти
ООН превратилась просто в "форум у мраморный колонн". Дороговато берет взносами за простую сдачу помещения, однако. "Непагано ся устроїли!", так у таких випадках кажуть на Західній Україні.
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14.03.2022 00:17 Відповісти
В том виде в котором существует эта организация .просто абсурд.кладут то ВЕТО и делают что хотят.
Этот институт еще может работать для решения повседневных.обыденных вопросов.
А так.повторюсь.абсурд!.хоть все страны мира проголосуют за .рабсия вылезет на стол.как они говорят. а нате вам. нет. тупо на*рут и все!.толку от такой архитектуры того ООН.
Для таких серьезных вещей.миропорядка должно быть право за большинством .какое им решать 60-90%. и еще какой предохранитель. ООН. требуется реформировать либо оставить для более не значительных решений и создание нового международного института где не будет тупой функции как 1 может на*рать всему миру и невозможно ничего изменить и предьявить .
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14.03.2022 00:23 Відповісти
сумніви? які сумніви? ООН - богадєльня! ні на що не здатна
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14.03.2022 00:28 Відповісти
Дуже точно висловився!
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14.03.2022 01:39 Відповісти
ООН створювалась саме в такому виді. Це була умова Сталіна, Молотова. В робочій групі по створенню ООН брів участь Громико, він яскраво описав весь механізм утворення, як Молотов шантажував своїм відїздом і непідписанням статуту ООН через право вето, регламенту роботи. Спори тривали більше двох місяців. І в кінці дійшли до компромісу, який і 75 років рузге використовує у власних інтересах. А в останні 3 роки зелені часто підігрували в ООН рузге проти інтересів України.
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14.03.2022 01:44 Відповісти
Процитирую - "від 30 жовтня минулого року керівництво держави знало про майбутній наступ і робило все, аби зламати Джерело: https://censor.net/ua/n3324796"
И спрошу - вы именно поэтому заблокировали финансирование армии и ВПК?
Данилов, курва, ответь!
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14.03.2022 01:46 Відповісти
Не час на внутрішні чвари.
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14.03.2022 02:55 Відповісти
Очень удобно, не находите? Покрывать свои проёбы, сложной обстановкой.
Кстати, мне как избирателю, очень интересна суть переговоров от имени меня.
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14.03.2022 03:43 Відповісти
ООН давно перетворилось в говорильню, ностальгія за Генсеком ООН 1950-х років Гаммаршельдом що дав мандат військам ООН на збройний захист Кореї.
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14.03.2022 02:54 Відповісти
і що він пропонує?
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14.03.2022 06:03 Відповісти
Вся світова система безпеки не діє, від слова взагалі. Це вже зрозуміло всім.
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14.03.2022 06:39 Відповісти
Самовлюбленные бездельники. ООН будет распущена как и Лига наций, которая оказалась неспособной предотвратить развязывание Второй мировой войны.
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14.03.2022 07:57 Відповісти
 
 