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Міноборони України запропонували використовувати технологію для розпізнавання облич російських окупантів, - Reuters

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Міноборони України запропонували використовувати технологію для розпізнавання облич російських окупантів, - Reuters

Міністерству оборони України запропонували використовувати технологію розпізнавання облич Clearview AI під час війни. З такою пропозицією до відомства звернулося саме керівництво цього американського стартапу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

За словами виконавчого директора компанії Хоана Тон-Тхата, вони запропонували українським військовим за допомогою їхніх технологій розкривати особистості російських окупантів, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

"Україна отримує безплатний доступ до потужної системи пошуку облич Clearview AI, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей, які становлять інтерес, на контрольно-пропускних пунктах", - додав представник компанії Лі Волоскі, колишній дипломат при президентах США.

У компанії Clearview заявили, що не пропонували цю технологію Росії.

У Міноборони України інформацію про початок використання системи розпізнавання облич з суботи агентству поки не прокоментували.

Перед цим представник Міністерства цифрової трансформації України заявив, що розглядає пропозиції від американських компаній, що займаються штучним інтелектом, таких як Clearview.

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Як розповідає засновник Clearview, в його стартапі є понад 2 мільярди зображень з російської соціальної мережі "ВКонтакте" з бази даних, що налічує понад 10 мільярдів фотографій.

Тон-Тхат зазначає, що ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, ніж намагатися зіставити відбитки пальців.

Також він звернув увагу, що технологія Clearview може бути використана для возз'єднання біженців, розлучених зі своїми сім'ями, виявлення російських оперативників і допомоги уряду в боротьбі з фейковими повідомленнями в соцмережах про війну.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Так в них на пиці намальована " лишня хромосома ".
Як вони подають 70 % касабів підтримають політику *****.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 06:51
+3
А тут система розпізнає ***** окупанта? Думаю так.

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14.03.2022 08:28
+2
С бурятами будет сложновато
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14.03.2022 07:09
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Так в них на пиці намальована " лишня хромосома ".
Як вони подають 70 % касабів підтримають політику *****.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 06:51 Відповісти
Хорошая тема если правда
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14.03.2022 07:15 Відповісти
"- Доктор Мортимер, Вы можете отличить череп Украинца от черепа кацапа?
- О! Это мой конек, мистер Холмс!"
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14.03.2022 06:56 Відповісти
Вони ламають цю технологію за допомогою бояришніка
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14.03.2022 07:02 Відповісти
С бурятами будет сложновато
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14.03.2022 07:09 Відповісти
Зачем их распознавать? Мочить надо...
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14.03.2022 08:04 Відповісти
та то сортировать уже замоченых .и прогнозировать,кто еще в замоченые попадет
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14.03.2022 09:45 Відповісти
Сподіваюсь, уряд гарно обдумає таку надто привабливу пропозицію під час війни. Бо є незручні запитання до директора компанії Clearview: де фізично знаходяться сервери, на яких відбувається зберігання і обробка фото, як отримані дані шифруються, хто матиме доступ до цих даних, тестування системи на стійкість до кібератак. Та й взагалі, хто такий цей так званий американець Тон-Тхат.
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14.03.2022 08:08 Відповісти
А тут система розпізнає ***** окупанта? Думаю так.

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14.03.2022 08:28 Відповісти
( * )
€бало детектед: рюзькє асвабадітєль, задня частина (імовірно - обдристана).
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14.03.2022 08:33 Відповісти
 
 