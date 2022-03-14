Обладнання телевежі на Рівненщині поки відключено, ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне, - Держспецзв'язку
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Обладнання телевежі в селі Антопіль Рівненського району, яка зазнала авіаудару в понеділок уранці, наразі відключено, фахівці з'ясовують пошкодження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у своєму телеграм-каналі в понеділок.
"Ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне. Фахівці концерну вже розбираються із ситуацією і роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів", - ідеться в повідомленні Держспецзв'язку.
Служба при цьому зазначає, що, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна на супутнику, на YouTube, ОТТ-сервісах, а також у "Дії".
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