УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5152 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 257 2
обстріл (21149) Рівне (389) телебачення (732) Держспецзв'язок (174)

Обладнання телевежі на Рівненщині поки відключено, ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне, - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обладнання телевежі на Рівненщині поки відключено, ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне, - Держспецзв'язку

Обладнання телевежі в селі Антопіль Рівненського району, яка зазнала авіаудару в понеділок уранці, наразі відключено, фахівці з'ясовують пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Читайте також: Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти російських пропагандистів

"Ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне. Фахівці концерну вже розбираються із ситуацією і роблять усе можливе для відновлення трансляції українських телеканалів", - ідеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Служба при цьому зазначає, що, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна на супутнику, на YouTube, ОТТ-сервісах, а також у "Дії".

Читайте також: У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** орки! Їхні курви їх навіть не народжують, а висирають.
показати весь коментар
14.03.2022 11:53 Відповісти
можна передати привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
показати весь коментар
14.03.2022 12:32 Відповісти
 
 