У переговорах про звільнення українських заручників результатів поки немає, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко констатував, що наразі немає результатів від переговорів щодо звільнення українських заручників, захоплених військовими російської федерації.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Це питання більше до Служби безпеки України, а з того, що я розумію, вони зараз утримуються. Я думаю, що від них окупанти хочуть, щоб вони зробили певні політичні заяви на відео під дулом автоматів, щоб вони сказали все, що потрібно росіянам. Власне кажучи, на жаль, ситуація отака. На всіх дипломатичних рівнях, яких тільки можливо, з того, що я знаю, українська влада піднімає це питання. Тобто це одне з ключових питань - звільнення заручників, звільнення представників законної української влади, воно піднімається на всіх телефонних розмовах, які веде зараз наше керівництво, наші дипломати з усіма і партнерами, і переговорниками, і так далі. Поки що, на жаль, результатів немає", - сказав Денисенко, відповідаючи на запитання, що відомо про захоплених росіянами міських голів Мелітополя та Дніпрорудного.

Також він повідомив, зараз в жодному українському місті загарбники не можуть знайти легітимного представника влади, щоб схилити його на бік росіян.

"У жодному місті вони не можуть знайти ніякого легітимного представника влади … І те, що в Мелітополі відбулося, коли вони просто знайшли якусь депутатку, регіоналку колишню, говорить про те, що вони не мають взагалі якихось навіть натяків на легітимність", - додав Денисенко.

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