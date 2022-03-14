10 поранених на Яворівському полігоні перебувають у важкому стані, жоден іноземний громадянин не постраждав, - Козицький
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10 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону перебувають у важкому стані.
Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.
Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).
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12 березня о 22:21 ·
Ми маємо перемогти Московію самі.
Це наша місія.
Це наш обов'язок перед мертвими і ненародженими.
Самі.
Не безполітна зона НАТО.
Не США.
Не коаліція.
Ми.
Це те єдине, що відродить наш гонор і нашу волю.
Навіть якщо ми зазнаємо більших втрат.
Це наше очищення.
Це наше право бути нами.
Нам потрібна підтримка, але не потрібно щоб будь-хто інший воював за нас.
Ми маємо достатньо для того.
Вперто, долаючи ворога і долаючи себе.
Всім добра.
Переможемо.
«Шановні друзі, це Київ, знову обстріл, знову п'ятиповерхівка, знову є загиблі, але зараз моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонується як помічник або радник міністра МВС. Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, третій раз називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить! Досить давати недостовірну інформацію й бути першим, не перевіривши її. Давати точні координати, де вороги обстрілюють наші житлові квартали. Досить», - сказала Водолага
Ні слова про злочинну бездіяльність командування полігону та про орг.висновки?
Ні слова про твіт Подоляка, який (ймовірно) став став причиною вибору для атаки саме цього полігону?
Стільки людських життів втрачено через безвідповідальність, і далі висновків не робиться?