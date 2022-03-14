10 поранених на Яворівському полігоні перебувають у важкому стані, жоден іноземний громадянин не постраждав, - Козицький

10 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону перебувають у важкому стані.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок десять людей перебувають у важкому стані", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.

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Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 3 статті 100 та частиною 2 статті 437 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України і планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).