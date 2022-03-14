Геращенко сумнівається, що Кадиров взагалі в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сумнівається у присутності Рамзана Кадирова в Україні.

Про це Гаращенко сказав в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що наразі підтверджень присутності Кадирова немає в українських спецслужб. Також його місце перебування не відоме і в Кремлі.

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"Він зробив кілька роликів, що виїхав в Україну, а насправді займається інстаблогерством", - сказав Геращенко.

Раніше сам Геращенко припускав, що Кадиров в Україні і навіть закликав його не ховатися.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

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