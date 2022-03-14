Геращенко сумнівається, що Кадиров взагалі в Україні
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сумнівається у присутності Рамзана Кадирова в Україні.
Про це Гаращенко сказав в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що наразі підтверджень присутності Кадирова немає в українських спецслужб. Також його місце перебування не відоме і в Кремлі.
"Він зробив кілька роликів, що виїхав в Україну, а насправді займається інстаблогерством", - сказав Геращенко.
Раніше сам Геращенко припускав, що Кадиров в Україні і навіть закликав його не ховатися.
"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.
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