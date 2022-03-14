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Геращенко сумнівається, що Кадиров взагалі в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сумнівається у присутності Рамзана Кадирова в Україні.

Про це Гаращенко сказав в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що наразі підтверджень присутності Кадирова немає в українських спецслужб. Також його місце перебування не відоме і в Кремлі.

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"Він зробив кілька роликів, що виїхав в Україну, а насправді займається інстаблогерством", - сказав Геращенко.

Раніше сам Геращенко припускав, що Кадиров в Україні і навіть закликав його не ховатися.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

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Топ коментарі
+16
РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ,ІНСТАГРАМНИЙ ВОЇН ЯК І БІЛЬШІСТЬ ЙОГО ОТОЧЕННЯ...
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14.03.2022 18:42
+12
.. ну кто уже закроет рот этой базарной бабе Антошке Геращенко!!!??? Ну просят уд и руководители ДСНС и ВСУ... не ПИ*ДИТЕ в соуиальных сетях... не работайте на врага... Нет!!! Свинья никак не успокоится!!! БОльше ж делать ничего не может... Ну вычислите Кадырку... ну грохнете... тогда хоть лопни от информации..как ..что и почему... А тут ОНО СОМНЕВАЕТСЯ!!! Твои сомнения заткни в задницу и рот закрой. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ОТ ТЕБЯ!!!
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14.03.2022 18:52
+5
Ну по Кадырке он все правильно делает. Чем больше тот будет п-ть, тем быстрее его вычислят, если он в Украине, конечно.
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14.03.2022 18:54
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а я нет, его точно нет
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14.03.2022 18:40 Відповісти
РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ,ІНСТАГРАМНИЙ ВОЇН ЯК І БІЛЬШІСТЬ ЙОГО ОТОЧЕННЯ...
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14.03.2022 18:42 Відповісти
пусть по мин пиз*ит Геращенко, больше дела мин слов, бабу Юлю тож нах с эфиру , не час за короной лезть,и всех поучать ..... правила помним
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14.03.2022 18:49 Відповісти
.. ну кто уже закроет рот этой базарной бабе Антошке Геращенко!!!??? Ну просят уд и руководители ДСНС и ВСУ... не ПИ*ДИТЕ в соуиальных сетях... не работайте на врага... Нет!!! Свинья никак не успокоится!!! БОльше ж делать ничего не может... Ну вычислите Кадырку... ну грохнете... тогда хоть лопни от информации..как ..что и почему... А тут ОНО СОМНЕВАЕТСЯ!!! Твои сомнения заткни в задницу и рот закрой. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ОТ ТЕБЯ!!!
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14.03.2022 18:52 Відповісти
Ну по Кадырке он все правильно делает. Чем больше тот будет п-ть, тем быстрее его вычислят, если он в Украине, конечно.
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14.03.2022 18:54 Відповісти
.. никакие мероприятия такого масштаба и с такими лицами как Кадырка не делаются и не обсуждаются в соцсетях. И тем более не треплют языком официальные лица... коими являются такие советники..как Антоша. Откуда в социальных сетях простой обыватель узнал о пребывании Кадырки в Украине...??? От трепливых Антошек Геращенко.. Хламидий.. Подоляков... И любое упоминание в сети имени Кадырки заставляет его окружение быть более более осмотрительными и бдительными. В таких делах любая МЕЛОЧЬ может сыграть решающую роль.
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14.03.2022 19:12 Відповісти
Думаєш ловлять ослойоба на живця - Антоху?
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14.03.2022 19:47 Відповісти
Ну да. Правда я не уверен, догадывается ли об этом сам Антоха)).
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14.03.2022 21:45 Відповісти
хто такий геращенко?
нафіг ви піарите це лайно?
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14.03.2022 18:54 Відповісти
Тут как раз можно не сомневаться ,тот чурка хиртый до делов ,ему даже тонну золота и два гарема дай он хрен в Украину приползёт ..
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14.03.2022 18:56 Відповісти
Не, так-то да. "Садись на танк, приезжай..." Всё правильно. И я ж так понял, что сам Антоха тоже где-то под Киевом на танке гоняет?
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14.03.2022 18:57 Відповісти
його телефон перевіряли сьогодні - сигнал засекли у Чечні, він дешевий піарщик, типу жиріка, який з нього "в чорта лицар?"
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14.03.2022 19:00 Відповісти
Ну ви тоже ляпнули, брудний чурбан і лицар...
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14.03.2022 19:06 Відповісти
це цитата з листа запорожців турецькому султану
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Подивіться, рекомендую.https://www.youtube.com/watch?v=qM1-7i6WttY
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14.03.2022 19:29 Відповісти
.. ну дитячі висновки нічого..як сміху не визивають!!! Ну залишив Кадирка свій телефон вдома..і пересувається з іншим засобом зв*язку!! А там навіть голосом Кадирки тей телефон розмовляє..!!!))) Ну де Ваш **розумний** аналіз?
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14.03.2022 19:18 Відповісти
Дайте ему тарелку вылизать, рот занят будет.
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14.03.2022 19:00 Відповісти
А жаль... Пацаны на постах замечтались, дом под Киевом, 40 соток огорода.
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14.03.2022 19:04 Відповісти
может уже хватит пиарить єтого горного осла? в Украине он, не в Украине, - какая хер разница
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14.03.2022 19:05 Відповісти
Та десь у Білорусі сидить на базі.
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14.03.2022 19:08 Відповісти
Для Геращенка від ДСНС https://twitter.com/i/status/1503333197228224513
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14.03.2022 19:12 Відповісти
тпк хай Антуша в розвідку сходить, трохи розімнеться, менше буде пи......ти
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Автомат і на передову!
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14.03.2022 19:48 Відповісти
Кому це взагалі цікаво,де він знаходиться?

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14.03.2022 19:23 Відповісти
Пацанячество какое-то. Впрямь как отец Фёдор острым карандашом сквозь замочную скважину. Он там играется в войнушку, что-ли?
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14.03.2022 19:57 Відповісти
Геращ іди за їхнім ****** параходом, вже тобі сказала пані з ДСНС щоб ти вимкнув інет і ввімкнув розум ( якщо він присутній ), не "пали" наші позиції, по яким потім підарашки палять, а про цього овцейоба взагалі не треба писати, записало відео десь в своєму гро*ному і тішиться, не треба вестись на провокації і наші правильно роблять, воно здохне з сало в роті колись всерівно! Слава Україні!
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14.03.2022 20:38 Відповісти
 
 