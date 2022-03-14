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Росія з кожним днем усе більше віддаляється від цивілізованого світу, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія з кожним днем усе більше віддаляється від цивілізованого світу, - Шольц

Треба зробити все можливе, щоб змусити Росію припинити криваву війну проти України. В кремлі мають добре розуміти, що з кожним днем РФ усе далі віддаляється від цивілізованого світу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердагоном у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З кожним днем, з кожною бомбою Росія усе більше віддаляє себе від кола світової спільноти", - заявив Шольц.

Він назвав важливоюм підтримку переговорного процесу між сторонами, що воюють, і країн, які можуть відігравати роль посередників. До таких належать Німеччина та Туреччина, які спільно закликають російського президента зупинитися. Шольц, за його словами, веде інтенсивні переговори як з Путіним, так і з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Глава уряду ФРН при цьому запевнив, що переговорники не забувають, що не вони представляють інтереси України, вони говорять з Путіним від свого імені.

"Українці мають самі вирішити, що важливо для їхнього майбутнього. Україна – це нація, яка стоїть разом, незалежно від того, якою мовою українці розмовляють", - сказав Шольц.

Він наголосив, що питання територіальної цілісності та суверенітету України не є предметом обговорення.

Глава німецького уряду нагадав про необхідність допомогти Україні захищатися – надаючи гуманітарну, фінансову допомогу, а також через надання озброєнь.

Характеризуючи запроваджені проти РФ санкції, канцлер ФРН підкреслив, що вони "ведуть до того, що ситуація виглядає абсолютно не так, як Росія, можливо, собі уявляла".

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Шольц наголосив на важливості співпраці в рамках НАТО та пообіцяв, що Німеччина зміцнюватиме свою присутність на східних флангах Альянсу. Він визнав, що війна стала тим, чого ніхто не міг собі уявити, хоча всі бачили зростання загрози вже кілька останніх років поспіль.
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Топ коментарі
+14
А що вони колись були частиною цивілізованого світу? Просто, ці потвори вдало маскуалися
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14.03.2022 19:18
+10
Как оно за Россию-то переживает, что та "оттдаляется"...)))
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14.03.2022 19:17
+4
сюрреализм какой-то.... Еще месяц назад с партнерами строили газопровод....
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14.03.2022 19:22
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Как оно за Россию-то переживает, что та "оттдаляется"...)))
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14.03.2022 19:17 Відповісти
А що вони колись були частиною цивілізованого світу? Просто, ці потвори вдало маскуалися
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14.03.2022 19:18 Відповісти
сюрреализм какой-то.... Еще месяц назад с партнерами строили газопровод....
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Він наголосив, що питання територіальної цілісності та суверенітету України не є предметом обговорення.
Глава німецького уряду нагадав про необхідність допомогти Україні захищатися - надаючи гуманітарну, фінансову допомогу, а також через надання озброєнь.
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Если к этим словам прибавить недавно принятые меры по повышению секретности о поставках вооружения в Украину, можно смело утверждать, что Германия настроена решительно. Никаких виляний, все по делу.
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Може. Тим більше, що в них з'явилася можливість втратити першість у "гітлеру". Бо росія вже змагається за те, щоб витіснити Німеччину в цій царині
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14.03.2022 19:28 Відповісти
Лишився тільки Мікрон. Вже навіть щетину відростив щоб виглядати брутальним, але це ніяк не в'яжеться з обісраними штанами, і тим як ідіотськи його миротворчість виглядає зі сторони.
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14.03.2022 19:29 Відповісти
так..Макрон виглядає як квітка в ополонці..
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14.03.2022 19:42 Відповісти
Это еще не все. Сейчас рашка через свои бизнес-контакты в Германии убеждает немцев, что путлеру только Украина нужна, надо немного потерпеть, а потом все будет по-старому, мир, газ и взятки.
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14.03.2022 22:31 Відповісти
Ви союзники рашистів разом з вєнгрієй, ідіть нхй.
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14.03.2022 19:22 Відповісти
"росія" і "цивілізація" - це слова антоніми.
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14.03.2022 19:38 Відповісти
може хоть роздуплиться і відкриє очі накінець..їх треба наочно в розбомблені міста водити інакше вони не розуміють
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14.03.2022 19:41 Відповісти
Ну это же не их разбомбленные места. Они уверены, что путлер дальше Украины не полезет.
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14.03.2022 22:32 Відповісти
Нехай рашист би із собою німецьку Меркель прихватив,для компанії
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14.03.2022 20:00 Відповісти
Шольц - стурбований, Ердоган - схвильований.
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14.03.2022 20:02 Відповісти
А коли вона була з цивілвзованим світом? Коли знищувала авіацією та артою чеченські міста та села? Коли бомбардувала та захоплювала грузинські землі? Коли віджимала Крим та влаштувала бійню та концтабори на донбасі? Б*дь дебіли. Ковбасники . Ми кажемо у х*ла розвідки
нема. А цім золото позаливало беньки!!!
ВИ ПРИЗВЕЛИ ДО ЦЬОГО ! ПОЛІТИКИ ЗАХЛДУ ОСТАННІХ 20 РОКІВ!
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14.03.2022 20:09 Відповісти
П"дар європейський! Це ж треба так гарно підібрати слова про країну-терориста, яка бомбить пологові, школи й жилі райони!
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14.03.2022 20:10 Відповісти
Меркель - європейська ****. Це вона випестувала.
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14.03.2022 22:06 Відповісти
 
 