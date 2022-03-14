Росія з кожним днем усе більше віддаляється від цивілізованого світу, - Шольц

Треба зробити все можливе, щоб змусити Росію припинити криваву війну проти України. В кремлі мають добре розуміти, що з кожним днем РФ усе далі віддаляється від цивілізованого світу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердагоном у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З кожним днем, з кожною бомбою Росія усе більше віддаляє себе від кола світової спільноти", - заявив Шольц.

Він назвав важливоюм підтримку переговорного процесу між сторонами, що воюють, і країн, які можуть відігравати роль посередників. До таких належать Німеччина та Туреччина, які спільно закликають російського президента зупинитися. Шольц, за його словами, веде інтенсивні переговори як з Путіним, так і з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Глава уряду ФРН при цьому запевнив, що переговорники не забувають, що не вони представляють інтереси України, вони говорять з Путіним від свого імені.

"Українці мають самі вирішити, що важливо для їхнього майбутнього. Україна – це нація, яка стоїть разом, незалежно від того, якою мовою українці розмовляють", - сказав Шольц.

Він наголосив, що питання територіальної цілісності та суверенітету України не є предметом обговорення.

Глава німецького уряду нагадав про необхідність допомогти Україні захищатися – надаючи гуманітарну, фінансову допомогу, а також через надання озброєнь.

Характеризуючи запроваджені проти РФ санкції, канцлер ФРН підкреслив, що вони "ведуть до того, що ситуація виглядає абсолютно не так, як Росія, можливо, собі уявляла".

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Шольц наголосив на важливості співпраці в рамках НАТО та пообіцяв, що Німеччина зміцнюватиме свою присутність на східних флангах Альянсу. Він визнав, що війна стала тим, чого ніхто не міг собі уявити, хоча всі бачили зростання загрози вже кілька останніх років поспіль.