Російські загарбники зняли український прапор у Мелітополі

У Мелітополі на площі Перемоги російські загарбники зняли з одного з найвищих флагштоків області державний прапор України.

Як повідомляє Укрінформ, про це на сторінці у Фейсбуці повідомила активістка Тетяна Кумок, інформує Цензор.НЕТ.

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"Усе. У нашому місті більше немає українського прапора… Цікаво, хтось думає, що Росія прийшла до нас, щоб звільнити Україну від нацистів? Поки що окупанти планомірно "звільняють" Україну від українців. Як фізично, так і морально. Але ми вистоїмо! Мелітополь – Україна, хай навіть і тимчасово окупована", - написала вона.

Флагшток було встановлено за бюджетні гроші до Дня незалежності України. Обійшовся він майже у 700 тис. гривень. Його висота – 36 метрів.

Як повідомлялося, російські війська тимчасово захопили Мелітополь 26 лютого. Минулого тижня вони викрали міського голову Івана Федорова та активістку Ольгу Гайсумову. Щодня, з 1 березня, у місті проходили мітинги проти окупації.

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