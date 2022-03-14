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Російські загарбники зняли український прапор у Мелітополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Мелітополі на площі Перемоги російські загарбники зняли з одного з найвищих флагштоків області державний прапор України.

Як повідомляє Укрінформ, про це на сторінці у Фейсбуці повідомила активістка Тетяна Кумок, інформує Цензор.НЕТ.

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"Усе. У нашому місті більше немає українського прапора… Цікаво, хтось думає, що Росія прийшла до нас, щоб звільнити Україну від нацистів? Поки що окупанти планомірно "звільняють" Україну від українців. Як фізично, так і морально. Але ми вистоїмо! Мелітополь – Україна, хай навіть і тимчасово окупована", - написала вона.

Флагшток було встановлено  за бюджетні гроші до Дня незалежності України. Обійшовся він майже у 700 тис. гривень. Його висота – 36 метрів.

Як повідомлялося, російські війська тимчасово захопили Мелітополь 26 лютого. Минулого тижня вони викрали міського голову Івана Федорова та активістку Ольгу Гайсумову. Щодня, з 1 березня, у місті проходили мітинги проти окупації.

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Топ коментарі
+23
Ці придурки якійсь , думають якщо зняли прапор та перемогли і всі українці здались ?) яку херню вони там надивились від Михалкова )))
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14.03.2022 21:53
+17
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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14.03.2022 21:57
+17
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 21:58
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Ці придурки якійсь , думають якщо зняли прапор та перемогли і всі українці здались ?) яку херню вони там надивились від Михалкова )))
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14.03.2022 21:53 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 21:58 Відповісти
Сначала бабу Галю вздернуть там до прихода ВСУ
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14.03.2022 22:11 Відповісти
Украина - это жизнелюбивый, свободный и сильный духом народ! Наш Президент и Правительство Лучшие из Лучших! Нас никто не сможет сломить, победить, поставить на колена... Это просто не возможно! В любой войне побеждают сильные духом! Сила духа не дешевая штука и Богом дается не каждому. Русня прет злобой...ненавистью, которая съедает их самих. Так что Украина воюет с обреченными, уже полутрупами, обвешанными бомбами. И чем выше у нас сила духа, тем слабее враг. От просто тает морально и физически - как роса на солнце! Слава Богу за все! Слава Украине! Героям Слава!!!
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14.03.2022 22:01 Відповісти
Знімати державні прапори у чужій країні... Це є все, на що гаразді оці "бравы ребьятушки", непрошені ордовсько-орківські таргани-щури?
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14.03.2022 22:02 Відповісти
За флаг свободной страны ответите...
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Дебіли руські просто не знають, що це не Берлін. На цьому війна на їх користь не закінчиться. Побачимо жовто-блакитний і на їхнєй расєє.
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14.03.2022 22:19 Відповісти
***** их бросил на фарш, а они досих пор не раздуплились что пора бежать
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14.03.2022 22:54 Відповісти
Не ну это и понятно. Пришел безжалостный, бескомпромиссный враг, цель которого уничтожить Украину как нацию. Разорвать ее на клочья в виде нежизнеспособных народных республик, а потом и присоединить к себе. Если немецкие фашисты какое-то время заигрывали с украинской независимостью, вывешивая в Киеве украинский флаг вместе со своим, то рашисты даже не скрывают своих намерений.
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14.03.2022 23:02 Відповісти
Флаг не проблема. Новый повесят. Вместе с оккупантами на латернах.
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14.03.2022 23:15 Відповісти
Сейчас в Мелитополе доходные должности вакантны. Начальник ГАИ, администратор кладбища, владелец бензозаправки, директор рынка, мэр, бургомистр и прочие. Можно под шумок сделать хорошую карьеру, если правильно сориентироваться и не опоздать к раздаче. Люди смотрят, куда ветер дует. А флаг, он индикатор, имеет значение как, как флюгер для пилота.
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14.03.2022 23:17 Відповісти
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15.03.2022 13:38 Відповісти



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15.03.2022 13:40 Відповісти
 
 