РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5190 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
15 777 16
война (46939) Мелитополь (596) флаг (895) рашисты (14)

Российские захватчики сняли украинский флаг в Мелитополе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мелитополе на площади Победы российские захватчики сняли с одного из самых высоких флагштоков области государственный флаг Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом на странице в Facebook сообщила активистка Татьяна Кумок, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли колонну мирных жителей, эвакуированных из Гостомеля. Погибла женщина

"Все. В нашем городе больше нет украинского флага… Интересно, кто-то еще думает, что Россия пришла к нам, чтобы освободить Украину от нацистов? Пока оккупанты планомерно "освобождают" Украину от украинцев. Как физически, так и морально. Но мы выстоим! Мелитополь - Украина, пусть даже и временно окупированная", - написала она.

Флагшток был установлен за бюджетные деньги ко Дню независимости Украины. Обошелся он почти в 700 тысяч гривен. Его высота – 36 метров.

Как сообщалось, российские войска временно захватили Мелитополь 26 февраля. На прошлой неделе они похитили мэра Ивана Федорова и активистку Ольгу Гайсумову. Каждый день, с 1 марта, в городе проходили митинги против оккупации.

Читайте также: Так называемой "и.о. мэра" Мелитополя Данильченко объявлено подозрение в госизмене, - Офис Генпрокурора
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Ці придурки якійсь , думають якщо зняли прапор та перемогли і всі українці здались ?) яку херню вони там надивились від Михалкова )))
показать весь комментарий
14.03.2022 21:53
+17
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
14.03.2022 21:57
+17
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
14.03.2022 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці придурки якійсь , думають якщо зняли прапор та перемогли і всі українці здались ?) яку херню вони там надивились від Михалкова )))
показать весь комментарий
14.03.2022 21:53 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
14.03.2022 21:57 Ответить
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
14.03.2022 21:58 Ответить
Сначала бабу Галю вздернуть там до прихода ВСУ
показать весь комментарий
14.03.2022 22:11 Ответить
Украина - это жизнелюбивый, свободный и сильный духом народ! Наш Президент и Правительство Лучшие из Лучших! Нас никто не сможет сломить, победить, поставить на колена... Это просто не возможно! В любой войне побеждают сильные духом! Сила духа не дешевая штука и Богом дается не каждому. Русня прет злобой...ненавистью, которая съедает их самих. Так что Украина воюет с обреченными, уже полутрупами, обвешанными бомбами. И чем выше у нас сила духа, тем слабее враг. От просто тает морально и физически - как роса на солнце! Слава Богу за все! Слава Украине! Героям Слава!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:01 Ответить
Знімати державні прапори у чужій країні... Це є все, на що гаразді оці "бравы ребьятушки", непрошені ордовсько-орківські таргани-щури?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:02 Ответить
За флаг свободной страны ответите...
показать весь комментарий
14.03.2022 22:18 Ответить
Дебіли руські просто не знають, що це не Берлін. На цьому війна на їх користь не закінчиться. Побачимо жовто-блакитний і на їхнєй расєє.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:19 Ответить
***** их бросил на фарш, а они досих пор не раздуплились что пора бежать
показать весь комментарий
14.03.2022 22:54 Ответить
Не ну это и понятно. Пришел безжалостный, бескомпромиссный враг, цель которого уничтожить Украину как нацию. Разорвать ее на клочья в виде нежизнеспособных народных республик, а потом и присоединить к себе. Если немецкие фашисты какое-то время заигрывали с украинской независимостью, вывешивая в Киеве украинский флаг вместе со своим, то рашисты даже не скрывают своих намерений.
показать весь комментарий
14.03.2022 23:02 Ответить
Флаг не проблема. Новый повесят. Вместе с оккупантами на латернах.
показать весь комментарий
14.03.2022 23:15 Ответить
Сейчас в Мелитополе доходные должности вакантны. Начальник ГАИ, администратор кладбища, владелец бензозаправки, директор рынка, мэр, бургомистр и прочие. Можно под шумок сделать хорошую карьеру, если правильно сориентироваться и не опоздать к раздаче. Люди смотрят, куда ветер дует. А флаг, он индикатор, имеет значение как, как флюгер для пилота.
показать весь комментарий
14.03.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 13:38 Ответить



показать весь комментарий
15.03.2022 13:40 Ответить
 
 