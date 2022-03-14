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Війська РФ наносили удари по Харківщині "Іскандерами" з території Росії, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ наносили удари по Харківщині

Російські окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами "Іскандер". За інформаціє Штабу оборони, атакував із території росії.

Звертаюся до харків‘ян: не нехтуйте сигналами тривоги! Як тільки почуєте сирену - ховайтеся в укриття!" - наголосив він.

"Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності!

Також просимо жителів одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства, порушень. Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, тож закликаємо вас об'єднати зусилля в боротьбі з ворогом", - додав Синєгубов.

Також читайте: Ізюм майже стерто з лиця землі, жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Сволота
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14.03.2022 22:31
+8
І шо з цим робити? Цікаво скільки це буде продовжуватися.
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14.03.2022 22:30
+5
Може пора вже херячити по воронежу, белгороду та інших прикордонних містах цапів де є військова інфраструктура. Втрачати нічого. Наші міста та села і так русня обстрілює крилатими і тактичними ракетами та вакуумними бомбами. Далі тільки ядерна зброя.
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14.03.2022 22:45
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І шо з цим робити? Цікаво скільки це буде продовжуватися.
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14.03.2022 22:30 Відповісти
100% собранных Путиным сил уже в Украине. Мы не видим, чтобы завозилось что-то ещё - Пентагон.
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15.03.2022 02:26 Відповісти
бей гадов рашиских
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15.03.2022 02:28 Відповісти
Це буде продовжуватись поки не почнемо як Ізраїль на кожен постріл з російської території стріляти у відповідь туди, звідти прилетіло.
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15.03.2022 08:57 Відповісти
Сволота
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14.03.2022 22:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
Інста самка плаче через снкції.. От губошльобка дурна..
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14.03.2022 22:40 Відповісти
Это же ***** обстреливая жилые кварталы городов оно рассчитывает на психологическую подавленность населения .
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14.03.2022 22:41 Відповісти
ППО в Харкові чудово працює.
Слава Богу, слава Україні
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14.03.2022 22:42 Відповісти
оце звучить значно краще
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15.03.2022 05:52 Відповісти
Може пора вже херячити по воронежу, белгороду та інших прикордонних містах цапів де є військова інфраструктура. Втрачати нічого. Наші міста та села і так русня обстрілює крилатими і тактичними ракетами та вакуумними бомбами. Далі тільки ядерна зброя.
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14.03.2022 22:45 Відповісти
А давайте. Только - чем?
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15.03.2022 00:55 Відповісти
А где же наши ППО?
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14.03.2022 22:48 Відповісти
Треба відповідати так само, Ростов, Самара, Воронеж .......куди можемо дістати , дякуємо зеКоманді за ракетну програму
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14.03.2022 22:56 Відповісти
Синегубов, а ти думав з території штату Колорадо?
На куя армія, давайте , ще збудуємо 100 км доріг! Так зелені уйобки?
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14.03.2022 23:31 Відповісти
братский привет от рашистов
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15.03.2022 05:51 Відповісти
Мене цікавить чому ще не підірваний Кримський міст,чому не підіравні мости на мокашській території на півночі країни?У нас що нема партизан чи РДГ?Адже підірвана логістика ворога це 90% успіху України в цій війні.
Наші міста знищують в щент,наші люди вбиті тисячами а ми тільки героїчно захищаємось від того що їде нескінченною вереницею без всякої перепони в Україну.
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15.03.2022 06:27 Відповісти
Чому не задіяна "Вільха", яка щонайменше на 130 км цілить, до воронежа, саратова повинно долетіти. Цей комплекс ще у 2018 повинен був іти у виробництво. Доки не почнемо гатити по російських аеродромах і скупченню техніки на російській території, обстріли не припиняться.
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15.03.2022 08:54 Відповісти
Цензор, в українській мові ударів ЗАВДАЮТЬ, а втрат ЗАЗНАЮТЬ
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15.03.2022 10:01 Відповісти
 
 