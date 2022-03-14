Російські окупанти вивезли голову Мелітопольської райради Прийму, - Верещук

Російські окупанти здійснили незаконний обшук у будинку голови Мелітопольської райради та вивезли його самого у невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму відеозверненні.

"Сьогодні стало відомо, що вчора (13 березня) окупанти прийшли з обшуками додому до голови Мелітопольської райради Прийми Сергія Миколайовича. Обшук проводили вісім осіб, які забрали його документи, усі мобільні пристрої та вимагали паролі до них. Після обшуку Прийму Сергія Миколайовича забрали у невідомому напрямку", – сказала вона.

Водночас міністр нагадала, що мелітопольський міський голова Іван Федоров залишається у примусовому полоні, досі невідома доля мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, якого окупанти викрали вранці 13 березня, а на склозаводі у Гостомелі перебуває в полоні рятувальник Олексій Данченко.

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"Ми продовжуватимемо рятувати наших людей. Ми продовжуватимемо всіма можливими методами боротися з Росією та з її незаконною окупацією і з тим, що вона робить у нас, на нашій землі. Усі ці факти свідчать про те, що Росія поводиться як держава-терорист", – заявила Верешук.

Водночас вона закликала світову громадськість розглядати Росію саме як державу-терориста, яка "прийшла на нашу землю і веде себе саме як терорист: бере в заручники цивільних, незаконно викрадаючи з дому голів місцевих рад, членів депутатського корпусу".

"І це не поодинокі випадки, а системність, з якою Росія цинічно прийшла на нашу землю", – додала міністр.

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