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Новини Війна в Україні
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США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак не вбачають ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ.

З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу , повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь",- заважила представниця адміністрації США.

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Вона підкреслила, що Сполучені Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

При цьому речниця Білого дому наголосила на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення деескалації, навіть попри те що російська сторона не демонструє намірів зменшити напруження.

"Наразі ми не бачимо жодних доказів того, що президент путін робить щось для того, аби зупинити наступ чи вдатися до деескалації", - зазначила речниця Білого дому.

У понеділок радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що наступна зустріч має відбутися 15 березня, наразі проходить додаткова робота у підгрупах й уточнення окремих визначень.

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Топ коментарі
+24
Про яке згортання агресії може йти мова, коли їбані кацапи обстрілюють цивільне населення України забороненою зброєю перед переговорами, під час переговорів та після переговорів. Плюс до цього обстріли т. з. "зелених" коридорів. Кацапів заспокоїть лише цілковите знищення.
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14.03.2022 23:30
+23
Значит ничего не будет. Будет война до последнего кацапа.
Нужно ПВО
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14.03.2022 23:28
+23
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14.03.2022 23:30
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Значит ничего не будет. Будет война до последнего кацапа.
Нужно ПВО
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14.03.2022 23:28 Відповісти
ППО, звичайно, треба. Але ППО - це захист. А для того, щоб ефетивно атакувати нам треба винищувачі і штурмовики.
Знаю, поки що - це розмови на користь бідних. Є підозра, що ******* їх налякав атакою на прибалтику у разі поставок літаків/ППО і НАТО через 20 днів війни продовжує дзюрити у штанці.
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15.03.2022 00:00 Відповісти
Не нужно себя обманывать - их нужно уничтожать всеми подручными средствами
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14.03.2022 23:28 Відповісти
Есть один выход
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14.03.2022 23:29 Відповісти
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14.03.2022 23:30 Відповісти
Всі момскалі не мають бажання.Досить вже ділити,на поганого царя і хороших москалів.Москалі це нелюди.
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14.03.2022 23:29 Відповісти
да послухати їх телефонні розмови, це ж не путін і шойгу розмовляють, це ж пересічні москалі від ненависті пухнуть.
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15.03.2022 00:41 Відповісти
Про яке згортання агресії може йти мова, коли їбані кацапи обстрілюють цивільне населення України забороненою зброєю перед переговорами, під час переговорів та після переговорів. Плюс до цього обстріли т. з. "зелених" коридорів. Кацапів заспокоїть лише цілковите знищення.
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14.03.2022 23:30 Відповісти
Проти нас вже й Китай воює, а ви до цих пір шось блеєте, навіть літаки нам не дали..
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14.03.2022 23:31 Відповісти
Не бачать вони. Купіть очки і здраво оцініть ситуацію, що робити з хворим на голову бункерним пітаром.
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14.03.2022 23:32 Відповісти
Наш хлопці бачуть те ж саме в прицілах
https://www.thesun.co.uk/news/17943340/call-of-duty-style-footage-ukrainian-blowing-russian-tank/
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14.03.2022 23:38 Відповісти
А вот этим ребятам я верю. Мизерный протест с плакатом еще ни о чем не говорит. Помним правило - на войне главное не потерять бдительность так как враг только этого и ждет.
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14.03.2022 23:42 Відповісти
Ну это ж не Путин сдыхает, а простые люди. Чего ж путьке войну прекращать
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14.03.2022 23:42 Відповісти
так і вбивати нас не сам путін приперся а прості пересічні москалі.
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15.03.2022 00:42 Відповісти
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14.03.2022 23:44 Відповісти
***,про кім чин іна спочатку не поняв
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14.03.2022 23:59 Відповісти
А от Лукашенко питань не викликав.
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15.03.2022 00:05 Відповісти
Бажання може і немає, але гарний ******* вносить певні корректировки.
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14.03.2022 23:47 Відповісти
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14.03.2022 23:47 Відповісти
В Норвегии у границ РФ начались учения ВМС НАТО "Холодный ответ". Св. 30 000 живой силы, 50 кораблей, участвуют британский авианосец "Принц Уэльский" и флагман 6-го флота "Маунт Уитни"
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14.03.2022 23:59 Відповісти
другими словами американцы дают понять нашим "переговорщикам", что говорить сейчас с ****** и его *************** нет никакого смысла, что все эти "переговоры" обычный кремлевский фейк, помогающий москальским свинособакам прикрывать их преступления в Украине, якобы "переговорами" ... Игра в "переговоры" выгодна свинособакам - пока они играют в "дипломатию" с арахамиями-подоляками, нам Запад не даст серьезных вооружений (самолетов, ПВО и т.д.), боясь спугнуть этот фейковый "переговорный процесс". Или наш хенералисимус этого не понимает? Или делает вид???
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15.03.2022 00:06 Відповісти
Пытаются на этих переговорах как то спасти людей путем коридоров. Однако, москали многое срывают в процессе выполнения. Договор с ними не стоит бумаги, на которой написан.
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15.03.2022 00:33 Відповісти
якщо так, то єдиний коридор який буде працювати це коридор який прорубимо самі.
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15.03.2022 00:43 Відповісти
Всі бачать, а наш Наполеон не бачить. Все ще хоче говорити. Заглянути хоче..
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15.03.2022 02:21 Відповісти
Скажена собака боїться тільки палиці. Маньяк розуміє тільки силу.
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15.03.2022 07:58 Відповісти
 
 