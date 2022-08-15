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У Франції затримали активістів, які зайняли віллу дочки Путіна у Біарріці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Французька поліція у понеділок затримала двох активістів, які зайняли розкішну віллу у Біарріці, яку пов’язують із колишнім зятем президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.

Француз П'єр Афнер та білоруський політичний біженець Сергій Савельєв потрапили на віллу в неділю, маючи намір надати будинок із вісьма спальнями для розміщення українських біженців.

"Поки влада США, Великобританії та Франції шукає способи економічно діяти проти Росії, ми робимо свої власні дії", - сказав Савельєв на відео, знятому на території вілли.

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Віллу пов'язують із Кірілом Шамаловим, колишнім зятем Путіна та заступником голови нафтохімічної компанії "Сібур".

Шамалов не входить до списку багатих російських бізнесменів та інших представників еліти країни, проти яких запроваджено санкції ЄС у зв'язку із вторгненням Москви до України. Але Шамалов потрапив під санкції Британії.

Двоє затриманих активістів заявили, що виявили рахунки за комунальні послуги та комунальні платежі, адресовані компанії SCI Atlantic та Тетяні Шамаловій. SCI Atlantic – фірма з нерухомості, директором якої, згідно з документами французької компанії, є Шамалов.

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Вілла Шамалова - не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці.

Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.
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Топ коментарі
+37
Иностранный агент@AlexLeonardKatz
8 ч

В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
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14.03.2022 22:46
+15
Жабоєди при владі, а чому вашу ***** роботу повинні виконувати активісти.
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14.03.2022 22:48
+11
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14.03.2022 23:08
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Иностранный агент@AlexLeonardKatz
8 ч

В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
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14.03.2022 22:46 Відповісти
Сирийцы ничем не хуже кацапов . Это я по поводу плена .
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14.03.2022 22:49 Відповісти
Горит они так же хорошо.
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14.03.2022 23:25 Відповісти
У Украины нет войны с Сирией. Следовательно это террорист, а их нужно утилизировать.
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14.03.2022 23:33 Відповісти
не нужно их готовить, пусть заводят их сюда, ВСУ их сами приготовят.... )))
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14.03.2022 23:34 Відповісти
Жабоєди при владі, а чому вашу ***** роботу повинні виконувати активісти.
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14.03.2022 22:48 Відповісти
Я знав що так буде. В Європах це так не робиться, треба доводити до постанови суду.
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14.03.2022 22:51 Відповісти
не лучше Солнцепеком машинка такая есть военная у Рашки.. прошелся по вилам а потом суды постановы и прочая галиматья...
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14.03.2022 22:54 Відповісти
Тут вы не правы. Виллы прихлебателей ***** можно арестовать, конфисковать и продать. Средства от продажи - на помощь украинских беженцев и на восствновление Украины.
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14.03.2022 23:27 Відповісти
Для суду вони можуть заявити, що це була акція ********* мистецтва під гаслом "***** іді *****".
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14.03.2022 22:55 Відповісти
Я ось думаю 21 століття. Блін які вілли нах вони надо.
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14.03.2022 22:54 Відповісти
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Бздит, говнюк, у него ж там примерно через полтора месяца выборы, окучивает избирателей.
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14.03.2022 23:17 Відповісти
Вони всі тут у Європі такі, бо ×уйло їм копійку кидав то на вибори, то після виборів. Меркель ***** взагалі по повній програмі працювала на Кремль, Курц падло педофіл теж так так, тут корупція більше ніж в Україні
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Буряты перед зажаркой хоть раз бывали в Лапурдии где их хозяева отдыхают))
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14.03.2022 23:26 Відповісти
Ребята,нашли виллу Кивы 500 кв м ,что он купил на деньги кремля.Передайте эту виллу для беженцев .Пусть там живут.Кива - враг народа!!!
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14.03.2022 23:39 Відповісти
ребят скорее посадят чем киву
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15.03.2022 04:20 Відповісти
Георгий Тука


@tuka_george

·
Mar 13



Маєток покидька Портнова перебуває під посиленою охороною нацполіції. Акуєть!
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15.03.2022 04:15 Відповісти
даст Бог победим кацапов !но мне интересно после этого Украина избавится от кацапов и колаборантов?
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15.03.2022 04:19 Відповісти
Неужели Путин не понимает, что после его кончины, его потомков в покое не оставят, виноваты они или нет? Вспомните детей Сталина, Хрущёва, Брежнева....
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15.03.2022 07:02 Відповісти
 
 