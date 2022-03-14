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Новости Война в Украине
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Во Франции задержали активистов, занявших виллу дочери Путина в Биаррике

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Французская полиция в понедельник задержала двух активистов, занявших роскошную виллу в Биаррике, связываемую с бывшим зятем президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.

Француз Пьер Афнер и белорусский политический беженец Сергей Савельев попали на виллу в воскресенье, намереваясь предоставить дом с восемью спальнями для размещения украинских беженцев.

"Пока власти США, Великобритании и Франции ищут способы экономически действовать против России, мы предпринимаем свои собственные действия", - сказал Савельев на видео, снятом на территории виллы.

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Виллу связывают с Кириллом Шамаловым, бывшим зятем Путина и заместителем главы нефтехимической компании "Сибур".

Шамалов не входит в список богатых российских бизнесменов и других представителей элиты страны, против которых введены санкции ЕС в связи с вторжением Москвы в Украину. Но Шамалов попал в санкции Британии.

Двое задержанных активистов заявили, что обнаружили счета за коммунальные услуги и коммунальные платежи, адресованные компании SCI Atlantic и Татьяне Шамаловой. SCI Atlantic – фирма по недвижимости, директором которой согласно документам французской компании является Шамалов.

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Вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррике. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррике.

Есть в Биаррике и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, теперь принадлежащий ее новому мужу Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.
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Топ комментарии
+37
Иностранный агент@AlexLeonardKatz
8 ч

В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
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14.03.2022 22:46
+15
Жабоєди при владі, а чому вашу ***** роботу повинні виконувати активісти.
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14.03.2022 22:48
+11
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14.03.2022 23:08
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Иностранный агент@AlexLeonardKatz
8 ч

В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
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14.03.2022 22:46 Ответить
Сирийцы ничем не хуже кацапов . Это я по поводу плена .
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14.03.2022 22:49 Ответить
Горит они так же хорошо.
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14.03.2022 23:25 Ответить
У Украины нет войны с Сирией. Следовательно это террорист, а их нужно утилизировать.
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14.03.2022 23:33 Ответить
не нужно их готовить, пусть заводят их сюда, ВСУ их сами приготовят.... )))
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14.03.2022 23:34 Ответить
Жабоєди при владі, а чому вашу ***** роботу повинні виконувати активісти.
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14.03.2022 22:48 Ответить
Я знав що так буде. В Європах це так не робиться, треба доводити до постанови суду.
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14.03.2022 22:51 Ответить
не лучше Солнцепеком машинка такая есть военная у Рашки.. прошелся по вилам а потом суды постановы и прочая галиматья...
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14.03.2022 22:54 Ответить
Тут вы не правы. Виллы прихлебателей ***** можно арестовать, конфисковать и продать. Средства от продажи - на помощь украинских беженцев и на восствновление Украины.
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14.03.2022 23:27 Ответить
Для суду вони можуть заявити, що це була акція ********* мистецтва під гаслом "***** іді *****".
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14.03.2022 22:55 Ответить
Я ось думаю 21 століття. Блін які вілли нах вони надо.
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14.03.2022 22:54 Ответить
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14.03.2022 23:08 Ответить
Бздит, говнюк, у него ж там примерно через полтора месяца выборы, окучивает избирателей.
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14.03.2022 23:17 Ответить
Вони всі тут у Європі такі, бо ×уйло їм копійку кидав то на вибори, то після виборів. Меркель ***** взагалі по повній програмі працювала на Кремль, Курц падло педофіл теж так так, тут корупція більше ніж в Україні
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14.03.2022 23:24 Ответить
Буряты перед зажаркой хоть раз бывали в Лапурдии где их хозяева отдыхают))
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14.03.2022 23:26 Ответить
Ребята,нашли виллу Кивы 500 кв м ,что он купил на деньги кремля.Передайте эту виллу для беженцев .Пусть там живут.Кива - враг народа!!!
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14.03.2022 23:39 Ответить
ребят скорее посадят чем киву
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15.03.2022 04:20 Ответить
Георгий Тука


@tuka_george

·
Mar 13



Маєток покидька Портнова перебуває під посиленою охороною нацполіції. Акуєть!
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15.03.2022 04:15 Ответить
даст Бог победим кацапов !но мне интересно после этого Украина избавится от кацапов и колаборантов?
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15.03.2022 04:19 Ответить
Неужели Путин не понимает, что после его кончины, его потомков в покое не оставят, виноваты они или нет? Вспомните детей Сталина, Хрущёва, Брежнева....
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15.03.2022 07:02 Ответить
 
 