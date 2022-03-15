УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12521 відвідувач онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні
8 922 23
війна (56620) Путін (21449) Росія (47279) Радбез ООН (765) Кислиця (176)

ОБСЄ має працювати над депутінізацією Росії, - Кислиця на Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ОБСЄ має працювати над депутінізацією Росії, - Кислиця на Радбезі ООН

Організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати депутінізацію Росії та її поступове повернення до міжнародного права в постпутінську епоху.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці ООН та ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про виживання як ООН, так і ОБСЄ, а також про депутінізацію Росії та її поступове повернення до положень міжнародного права в постпутінську епоху", - сказав Кислиця.

Постпред України зазначив, що режим Путіна наближається до свого кінця.

"Він завдав таких великих збитків російському суспільству, що потрібні десятиліття, аби повернути Росію бодай на той рівень демократії, якого вона досягла в 90-х роках минулого століття", - сказав Кислиця.

Він вважає, що ОБСЄ має відігравати особливу роль у підтриманні Росії після Путіна на її майбутньому шляху повернення до родини демократичних держав, "під новим керівництвом, з новими послами та новими представниками".

Також читайте: Брехнею на Радбезі ООН Росія знову вистрілила собі в ногу, - Кислиця

"Я закликаю голову та інституції ОБСЄ розпочати розгляд умов роботи з постпутінською Росією, оскільки автоматичного повернення до нормального життя не буде ні тут, у Нью-Йорку, ні в ОБСЄ", - додав постпред України.

Кислиця наголосив, що російські війська продовжують скоювати в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, "стираючи будь-яку різницю із їхніми нацистськими попередниками 80-річної давнини". Він наголосив на важливості реєстрації всіх цих злочинів, скоєних РФ у війні проти України.

Кислиця також закликав голову ОБСЄ Збіґнєва Рау посприяти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого катують через відмову співпрацювати з агресором. Він зазначив, що російські окупанти посилюють свою репресивну практику, викравши також мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Читайте також: "Z означає звірі", - Кислиця на екстреному засіданні Радбезу ООН

При цьому, мешканці Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та інших окупованих міст не бояться виходити на вулиці й казати окупантам: "Ідіть геть, ми – Україна".

Спроби Росії застосувати в Херсоні свою звичну практику проголошення фальшивої "народної республіки" були одразу відхилені.

"В Україні немає місця, де б вітали російську армію", - наголосив постпред України в ООН.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
15.03.2022 06:28
+7
***** хотело остаться в истории как собиратель земель руцких !!! А останется как и был *****
показати весь коментар
15.03.2022 06:39
+5
Мабуть пора ставити питання про вигнання росii не тiльки з Радбезу, а i з ООН як людиноненавидячу державу. Скiльки ще треба вбити i покалiчити дiтей щоб свiт це зрозумiв?
показати весь коментар
15.03.2022 06:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.03.2022 06:28 Відповісти
***** хотело остаться в истории как собиратель земель руцких !!! А останется как и был *****
показати весь коментар
15.03.2022 06:39 Відповісти
одни в историю ВХОДЯТ,а другие влипают..Путин влип и конкретно влип.Поэтому он НЕ ВОЙДЁТ в историю ладе как "собиратель земель".Он собрал много земли над могилами своих солдат.Так что разве в этом ракурсе..Чмо и трусливый КГБист,лжзец и мерзость-вот черты его личности
показати весь коментар
15.03.2022 07:21 Відповісти
"повернення до міжнародного права" - пусть лучше оон с московитами безопасно копают червей на болотах, как в старые добрые времена
показати весь коментар
15.03.2022 06:29 Відповісти
21 століття, а в бусурман ще загарбницькі війни в голові. Ні, щом мирно жити, мати добросусідські відносини з усіма, торгувати, так їм чужа територія знадобилась.....уже стільки в нас невинних дітей та жіноук загинуло із-за макак із зброєю.
показати весь коментар
15.03.2022 06:33 Відповісти
Мабуть пора ставити питання про вигнання росii не тiльки з Радбезу, а i з ООН як людиноненавидячу державу. Скiльки ще треба вбити i покалiчити дiтей щоб свiт це зрозумiв?
показати весь коментар
15.03.2022 06:36 Відповісти
Увы. Регламент ООН такой, что на любое решение, х"йлостан может наложить вето. ООН не дееспособен и превратился в лигу наций 21ого века.
Нужна принципиально новая организация по безопасности, котороая бы соответствовала ревлиям 21ого века
показати весь коментар
15.03.2022 06:46 Відповісти
Але ж це справа не одного дня, а мирне населення, особливо дiти гинуть постiйно. Треба термiново збирати Генасамблею, розповiсти всю ПРАВДУ без "дипломатii i бiльшicтю змiнити перепони до прийняття рiшеня. Я розумiю що там не один агресор, але треба думати про безпеку планети.
показати весь коментар
15.03.2022 07:16 Відповісти
Увы. Генасамблея может только вынести резолюцию. Которая, кстати, была вынесена. Но резолюция носит декларативный характер.
Любые изменения в уставе должны быть проголосованы СБ ООН. Это замкнутый круг.. Разве что небензе руки поломать, чтобы не смог голосовать против...
показати весь коментар
15.03.2022 07:55 Відповісти
Тут хіба що Україні виходити з ООН ініціюючи розпуск цієї організації.
показати весь коментар
15.03.2022 08:36 Відповісти
ОБСЄ вже себе в ОРДЛО показало..у всій красі..
показати весь коментар
15.03.2022 06:43 Відповісти
Ще раз..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
15.03.2022 06:45 Відповісти
руZZкие должны еще лет двадцать прочувствовать на своей шкуре последствия путинизма и соковый образ жинни, к которому они так стремились. А уж опосля думать про депутинизацию.
показати весь коментар
15.03.2022 06:50 Відповісти
Тільки фізичне винищення всієї верхівки ********** зрушить депутінізацію.Тільки фізичне.
показати весь коментар
15.03.2022 06:53 Відповісти
народ выберет еще хужих, надо его еще лет 20 санкциями повоспитывать
показати весь коментар
15.03.2022 07:02 Відповісти
нічого це не дасть, зло набагато глибше, воно в серці
по якій ознакі хочете знищувать? 5 графа? це теж фашизм, іншого кольору
та й у нас вати повно
показати весь коментар
15.03.2022 07:02 Відповісти
наша вата существует настолькоЮ,насколько будет крепок миф о сильной России.Разбитая и разорённая Россия,униженная со своими "великими" амбициями сразу вылечит вату.Вата это те,кто идёт только вслед за сильным.Россия уже не сильная и вата уже становится "неокрашенной"
показати весь коментар
15.03.2022 07:25 Відповісти
рашизм мають прирівняти до фашизму. І всіх тих Тургеневих, Достоєвських, Толстих та Пушкіних НА *** В СМІТНИК ЗІ ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 07:00 Відповісти
ДЕПУТИНИЗАЦИЮ РОССИИ УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ
показати весь коментар
15.03.2022 07:05 Відповісти
наївний кислиця...
декомунізація потрібна після совка, зокрема питаннями моралі та духовності повинна займатися Церква, а держава - покаранням злочинців та заохоченням доброчинців
показати весь коментар
15.03.2022 07:09 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 07:23 Відповісти
Над ДЕЗІНТЕГРАЦІЄЮ. Бо усі вони там однакові.
показати весь коментар
15.03.2022 07:32 Відповісти
Депутинизация это утилизация 140 миллионов телезрителей!
показати весь коментар
15.03.2022 15:11 Відповісти
 
 