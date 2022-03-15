ОБСЄ має працювати над депутінізацією Росії, - Кислиця на Радбезі ООН
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Організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати депутінізацію Росії та її поступове повернення до міжнародного права в постпутінську епоху.
Як повідомляє УНІАН, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці ООН та ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про виживання як ООН, так і ОБСЄ, а також про депутінізацію Росії та її поступове повернення до положень міжнародного права в постпутінську епоху", - сказав Кислиця.
Постпред України зазначив, що режим Путіна наближається до свого кінця.
"Він завдав таких великих збитків російському суспільству, що потрібні десятиліття, аби повернути Росію бодай на той рівень демократії, якого вона досягла в 90-х роках минулого століття", - сказав Кислиця.
Він вважає, що ОБСЄ має відігравати особливу роль у підтриманні Росії після Путіна на її майбутньому шляху повернення до родини демократичних держав, "під новим керівництвом, з новими послами та новими представниками".
"Я закликаю голову та інституції ОБСЄ розпочати розгляд умов роботи з постпутінською Росією, оскільки автоматичного повернення до нормального життя не буде ні тут, у Нью-Йорку, ні в ОБСЄ", - додав постпред України.
Кислиця наголосив, що російські війська продовжують скоювати в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, "стираючи будь-яку різницю із їхніми нацистськими попередниками 80-річної давнини". Він наголосив на важливості реєстрації всіх цих злочинів, скоєних РФ у війні проти України.
Кислиця також закликав голову ОБСЄ Збіґнєва Рау посприяти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого катують через відмову співпрацювати з агресором. Він зазначив, що російські окупанти посилюють свою репресивну практику, викравши також мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
При цьому, мешканці Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та інших окупованих міст не бояться виходити на вулиці й казати окупантам: "Ідіть геть, ми – Україна".
Спроби Росії застосувати в Херсоні свою звичну практику проголошення фальшивої "народної республіки" були одразу відхилені.
"В Україні немає місця, де б вітали російську армію", - наголосив постпред України в ООН.
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Нужна принципиально новая организация по безопасности, котороая бы соответствовала ревлиям 21ого века
Любые изменения в уставе должны быть проголосованы СБ ООН. Это замкнутый круг.. Разве что небензе руки поломать, чтобы не смог голосовать против...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
по якій ознакі хочете знищувать? 5 графа? це теж фашизм, іншого кольору
та й у нас вати повно
декомунізація потрібна після совка, зокрема питаннями моралі та духовності повинна займатися Церква, а держава - покаранням злочинців та заохоченням доброчинців