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Визначено "зелені коридори" на Сумщині на 15 березня, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Визначено

На 15 березня "зелені коридори" на Сумщині діятимуть із міст Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець та Лебедин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram.

"Зелені коридори з міст: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин погоджено на сьогодні, вівторок, 15 березня 2022 року", – написав Живицький.

Зелені коридори діятимуть з 09:00 до 21:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейкові "зелені" коридори створюють окупанти у Тростянці, - Живицький

Пізніше Живицький додав подробиці щодо "зелених коридорів", зокрема напрямків руху.

Автор: Наталя Джума
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