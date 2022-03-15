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Окупанти підірвали військкомат у Пологах на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Події

У Пологах Запорізької області, окупованих російськими військовими, підірвали районний центр територіального комплектування та соціальної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, фото оприлюднило місцеве видання ПІК.

На фото видно будівлю, що зазнала значних пошкоджень унаслідок обстрілів.

Окупанти підірвали військкомат у Пологах на Запоріжжі 01

Водночас повідомляється, що окупанти пропонували пологівським поліцейським співпрацю.

"Відомо, що рашисти зібрали наших поліцейських, просили співпрацювати у наведенні порядку. Наші відмовилися, тепер роблять поліцаїв із сепаратистів. Вичисляють і шукають натовців і ТРО. На жаль, серед місцевих є багато зрадників", - йдеться в повідомленні.

По місту розташовано п'ять російських постів.

Також читайте: Російські окупанти понесли втрати на напрямку Василівка - Пологи, - Запорізька ОВА

На Пологівщині - гуманітарна катастрофа, немає ліків, їжі, не працюють банкомати.

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Всех предателей на карандаш и в пыль
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15.03.2022 09:32 Відповісти
Почему в таких зданиях не держат кацапских пленных?
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15.03.2022 09:41 Відповісти
потому что Пологи оккупированы
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15.03.2022 09:45 Відповісти
Есть, говорите, местные коллаборанты...8 лет значит "мучались под властью фошиздов", но в рашку или лднри ехать не хотели. Ну уроды....
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15.03.2022 10:04 Відповісти
Как можно в такое время быть сепаром или предателем Через месяц всех сук на Гилляку.
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15.03.2022 11:59 Відповісти
 
 