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Відеогру S.T.A.L.K.E.R. не продаватимуть на території Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відеогру S.T.A.L.K.E.R. не продаватимуть на території Росії

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., перестане продавати свою продукцію російським користувачам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться у повідомленні компанії.

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Розробники шутера оголосили, що ухвалили таке рішення у зв'язку з війною в Україні.

Фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2 не надійдуть до магазинів РФ, вже оформлені замовлення недійсні. Гру знімуть із продажу у всіх цифрових магазинах російського регіону. Після релізу вона там не з'явиться.

Тільки ті користувачі з Росії, хто вже замовив видання у "цифрі", отримають гру.

Покупцям фізичних видань у роздробі потрібно звернутися до рітейлера, щоб їм повернули гроші. Співробітники GSC зазначили, що всі, хто купив шутер у "цифрі", також має право зробити повернення.

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Розробники наголосили, що сторінка компанії ВКонтакте більше оновлюватися не буде, а всі новини про неї та її ігри публікуватимуть в інших соціальних мережах, а також на офіційному сайті.

Наразі виробництво S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю призупинено на невизначений термін – про це співробітники GSC Game World згадували у своєму зверненні 2 березня.
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Топ коментарі
+18
Я надеюсь игру сделают максимально русофобной теперь. Чтобы даже те кацапы что украдут игру с торрента чувствовали как их ненавидит украинский народ. И чтобы люди других стран видели какие зверства творит русня.
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15.03.2022 10:25
+17
Для деяких кацапів сталкер вже почався... Шастають як примари по ЧАЕС
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15.03.2022 10:22
+14
Кожен робить що може. По цеглинці. Ігрова компанія може свої ігри перестати продавати. Тим більше, що Сталкера на кацапії чекало чимало гравців.
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15.03.2022 10:30
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15.03.2022 10:21 Відповісти
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15.03.2022 10:27 Відповісти
Для деяких кацапів сталкер вже почався... Шастають як примари по ЧАЕС
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15.03.2022 10:22 Відповісти
Сама жостка санкція. Ляльку Барбі коли перестануть продавати?
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15.03.2022 10:23 Відповісти
Я надеюсь игру сделают максимально русофобной теперь. Чтобы даже те кацапы что украдут игру с торрента чувствовали как их ненавидит украинский народ. И чтобы люди других стран видели какие зверства творит русня.
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15.03.2022 10:25 Відповісти
Да целую групровку завезут...типа "дезертиры" с криками о величии и Путин придёт порядок наведёт))) ну и конечно Зачитывание Кобзаря и Леся с самыми русофобскими строками)))
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15.03.2022 11:03 Відповісти
Кожен робить що може. По цеглинці. Ігрова компанія може свої ігри перестати продавати. Тим більше, що Сталкера на кацапії чекало чимало гравців.
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15.03.2022 10:30 Відповісти
это вроде как негатив для милолионов россиян , но всежжж..

можно было умнеее сделать - показать на форумах и твичах ЧТО творят тут рузьге-Асвабадители. помочь Украине провести И.П.С.О. в свою пользу!!
А ТАК - просто эмоции а не хололдный расчет
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15.03.2022 10:32 Відповісти
Це психологічно важко: просто показують рашці що вони тепер люди другого сорту, і цивілізований світ їх намагаються виштовхати на обочину
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15.03.2022 10:31 Відповісти
По одинокі - не важливі.
Але тотальне закриття та заборона всього - дуже сильно вдарить як по економіка так і по моральному стану всій Рашки.
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15.03.2022 10:35 Відповісти
Ніяке тотальне закриття не спрацює, якщо кожен не зробить "персональні" санкції проти Рабсіюшкі, хто які може.
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15.03.2022 10:54 Відповісти
Пускай играют в Метро. Очень пригодится, так как это их будущее.
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15.03.2022 10:29 Відповісти
З дуба впав?
Метро теж український розробник. І, гадаю, він теж заборонить продаж кацапам.
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15.03.2022 10:38 Відповісти
він мав на у вазі, що цих виродків чикає підземне вЄлІЧіЄ і полювання на крис аби прогодуватися.
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15.03.2022 11:07 Відповісти
блин а ВЫРУЧКА? это ж налоги и помощь ВСУ!!

я думаю это козлоликие сами запретили а не бизнесман Григорович решил. а теперь пиар-отдел выдал, типа "да это мы назло лаптям!!""

вообщем максимально НЕпонятная новость. разве что шеф сказал манагерам "чтото придумайте для моральной сатисфакции над мокшалями" )))

сейчас он не будет разрабатываться - они эвакуируют семьи сотрудников и вообще в Киеве адовый песец как для спокойной офИСНОЙ РАБОТЫ((
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Они не касабы, готовые отжимать имущество и присваивать деньги. Потому деньги вернут.
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15.03.2022 10:57 Відповісти
Респект Григоровичу и компании!
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15.03.2022 10:56 Відповісти
а зря, зарабатывать на москалях не грех. Другое дело что врядли они смогут себе позволить купить легальную копию игры, у них теперь вся страна работает за 300 баксов в месяц))
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15.03.2022 11:00 Відповісти
 
 