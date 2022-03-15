Відеогру S.T.A.L.K.E.R. не продаватимуть на території Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., перестане продавати свою продукцію російським користувачам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться у повідомленні компанії.
Розробники шутера оголосили, що ухвалили таке рішення у зв'язку з війною в Україні.
Фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2 не надійдуть до магазинів РФ, вже оформлені замовлення недійсні. Гру знімуть із продажу у всіх цифрових магазинах російського регіону. Після релізу вона там не з'явиться.
Тільки ті користувачі з Росії, хто вже замовив видання у "цифрі", отримають гру.
Покупцям фізичних видань у роздробі потрібно звернутися до рітейлера, щоб їм повернули гроші. Співробітники GSC зазначили, що всі, хто купив шутер у "цифрі", також має право зробити повернення.
Розробники наголосили, що сторінка компанії ВКонтакте більше оновлюватися не буде, а всі новини про неї та її ігри публікуватимуть в інших соціальних мережах, а також на офіційному сайті.
Наразі виробництво S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю призупинено на невизначений термін – про це співробітники GSC Game World згадували у своєму зверненні 2 березня.
Будь ласка, зачекайте...
можно было умнеее сделать - показать на форумах и твичах ЧТО творят тут рузьге-Асвабадители. помочь Украине провести И.П.С.О. в свою пользу!!
А ТАК - просто эмоции а не хололдный расчет
Але тотальне закриття та заборона всього - дуже сильно вдарить як по економіка так і по моральному стану всій Рашки.
Метро теж український розробник. І, гадаю, він теж заборонить продаж кацапам.
я думаю это козлоликие сами запретили а не бизнесман Григорович решил. а теперь пиар-отдел выдал, типа "да это мы назло лаптям!!""
вообщем максимально НЕпонятная новость. разве что шеф сказал манагерам "чтото придумайте для моральной сатисфакции над мокшалями" )))
сейчас он не будет разрабатываться - они эвакуируют семьи сотрудников и вообще в Киеве адовый песец как для спокойной офИСНОЙ РАБОТЫ((