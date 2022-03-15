ЄС оприлюднив четвертий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз оприлюднив у вівторок новий, четвертий, пакет санкцій, який посилює обмежувальні заходи проти осіб та установ у Російській Федерації, що були причетними до злочинних дій російської влади та до війни, розв’язаної проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті Європейської Ради.

"За підсумками неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС 10-11 березня, рада ЄС сьогодні вирішила застосувати четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій у зв’язку з військовою агресією Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нове рішення Ради ЄС передбачає заборону всіх фінансових трансакцій для визначених російських підприємств державної власності, а також заборону на доступ до будь-яких кредитних рейтингових послуг, або до будь-якої підписки на отримання послуг у зв’язку з кредитним рейтингом, для всіх російських фізичних осіб та установ.

Рада ЄС своїм рішенням розширила перелік осіб, що мають зв'язок із секторами оборони та промисловості Росії, на яких накладаються більш жорсткі експортні обмеження стосовно постачання товарів подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть використовуватися Росією для посилення власних секторів оборони й безпеки.

Нові санкції забороняють нові інвестиції в енергетичний сектор Росії, а також накладають широкі обмеження на експорт обладнання, технологій та послуг у сфері енергетичної промисловості. Нові заходи також передбачають подальші обмеження у торгівлі залізом та сталлю, а також товарами розкоші.

Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на ключових олігархів, лобістів та пропагандистів, які просувають кремлівські наративи щодо ситуації в Україні, а також на ключові компанії у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та у галузі машинобудівництва.

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Окремим рішенням Рада ЄС надала "зелене світло" Єврокомісії у приєднанні, від імені ЄС, до багатосторонньої заяви у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України за підтримки Білорусі, яка, як очікується, буде ухвалена в рамках Світової Організації Торгівлі.

"Як і інші члени СОТ, які беруть участь у цій заяві, ЄС підтверджує готовність вжити заходів, які вважає за необхідне, щоб захистити свої життєві інтереси у сфері безпеки. Вони можуть включати дії з підтримки України, або дії із скасування полегшень або інших зобов’язань у форматі ставлення до країн найбільшого сприяння відносно товарів та послуг з російської федерації. Крім того, з огляду на практичну підтримку Білоруссю цих дій російської федерації, ЄС вважає, що процес її вступу до ЄС має бути призупинений", - йдеться у документі.

Як зазначається у повідомленні на сайті Європейської Ради, неспровокована та нічим не виправдана військова агресія Росії проти України є величезним порушенням міжнародного права та принципів Хартії ООН, вона підриває Європейську та глобальну безпеку й стабільність. Ця агресія завдає жахливі страждання для населення України.

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"Росія та її поплічник Білорусь несуть повну відповідальність за цю війну та агресію, і винні будуть притягнуті до відповідальності за ці злочини, включаючи масовані обстріли цивільного населення та цивільних об'єктів", - наголошується у документі.

Європейський Союз вимагає від Росії негайно та безумовно зупинити свої військові дії та вивести всі сили з усієї території України, повною мірою поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ухвалений сьогодні правовий акт буде невдовзі оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.