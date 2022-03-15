Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, – Тімченко
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Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережою країн ЄС ENTSO-E.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на слова гендиректор ДТЕК Максима Тімченка.
"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізацію з європейською енергосистемою) якнайшвидше", - заявив Тімченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема уже успішно завершила.
Німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися уже цього тижня.
"Україна може зістикуватися з Європою вже цього тижня. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - йдеться в ній.
Це дасть можливість Україні убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для Європи відкриється новий величезний ринок.
Будь ласка, зачекайте...
Але у пріоритетах був "схематоз" і розпил бабла...
А на рахунок корупції , то до Меркель треба йти і питать яким чином отаке виходить , що українські корупціонери проти неї сопливим мальчішками з грязними попками виглядають проти неї.
Забезпечення, так би мовити, енергетичного тилу для України.