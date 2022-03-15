Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, – Тімченко

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережою країн ЄС ENTSO-E.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на слова гендиректор ДТЕК Максима Тімченка.

"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізацію з європейською енергосистемою) якнайшвидше", - заявив Тімченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема уже успішно завершила.

Читайте також: Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися уже цього тижня.

"Україна може зістикуватися з Європою вже цього тижня. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - йдеться в ній.

Це дасть можливість Україні убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для Європи відкриється новий величезний ринок.

Читайте також: Україна потребуватиме імпорту енерговугілля мінімум 3-5 років, - голова ДТЕК Тімченко