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Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, – Тімченко

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Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, – Тімченко

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережою країн ЄС ENTSO-E.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на слова гендиректор ДТЕК Максима Тімченка. 

"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізацію з європейською енергосистемою) якнайшвидше", - заявив Тімченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема уже успішно завершила.

Читайте також: Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися уже цього тижня.

"Україна може зістикуватися з Європою вже цього тижня. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - йдеться в ній.

Це дасть можливість Україні убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для Європи відкриється новий величезний ринок.

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Це треба було зробити давно. Принаймні, після 2014 року точно.

Але у пріоритетах був "схематоз" і розпил бабла...
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15.03.2022 12:58 Відповісти
Добре , що зараз Захід каже ''на бабло і добре ружжо'' , а не те що раніше , у 2014ому , ''*** в рот''. Треба ж було якось грошенят заробить щоб порохівниці порохом затрамбувать.
А на рахунок корупції , то до Меркель треба йти і питать яким чином отаке виходить , що українські корупціонери проти неї сопливим мальчішками з грязними попками виглядають проти неї.
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15.03.2022 13:16 Відповісти
Меркель живе набагато скромніше дерутатів навіть Київради
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15.03.2022 13:24 Відповісти
Ставлюсь з недовірою до людей з показним бомжатсвом на фоні СП1-2 та офіційними заявами ''машингвера не дам''. Саркозі тож із себе бомжа видавав , а тепер баланду хлєбає завдяки своїй корупції
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15.03.2022 13:32 Відповісти
слава яйцам! пока жареный кацап в жопу не клюнет....
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15.03.2022 13:08 Відповісти
тільки не плюйтесь - а шо таке "синхронізація з ЕНТСО-Е" ?
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15.03.2022 13:14 Відповісти
Якщо Україні у якісь критичні моменти не вистачатиме власної електроенергії, то ми автоматично будемо отримувати її з Європи. Відразу і зараз.
Забезпечення, так би мовити, енергетичного тилу для України.
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15.03.2022 13:28 Відповісти
Позитивно, про історію поки промовчимо...
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15.03.2022 13:19 Відповісти
 
 