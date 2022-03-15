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Навальний у суді пророкує розпад Росії через війну проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Навальний у суді пророкує розпад Росії через війну проти України

Російський опозиційний політик Олексій Навальний на судовому засіданні прогнозує розпад сучасної Росії через суспільно-політичну кризу, спричинену війною проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

Онлайн-трансляцію із зали суду постійно зупиняли, коли Навальний використовував слово "війна", тож російським журналістам вдалося лише частково відтворити текст промови політика.

У своєму виступі в суді він розкритикував узурпацію влади корупційним оточенням російського президента Володимира Путіна та дедалі більше збідніння населення.

"Наслідком всього цього буде розвал, розпад нашої країни (Росії, – ред.). Звучить дикувато. Але словосполучення "російсько-українська війна" теж звучить дикувато. Я ось у цій залі казав, коли починався процес, що всі, хто вважає, що буде війна – вони божевільні. Мантра про розпад нашої країни стає дедалі ймовірнішою.

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Там просто група знавіснілих божевільніх дідів. Їм не шкода нікого і нічого. Та й уже насамкінець їм не шкода нашої країни. Їхня батьківщина – швейцарські рахунки. І як би патріотизм не загортали – це міф.

Обов’язок кожної людини зараз – боротися з війною", - наголосив Навальний.

Навальний сказав, що з 2013 року звичайні росіяни ставали біднішими, попри наявність великих прибутків від експорту енергоносіїв.

Опозиціонер покепкував, що єдиний показник, який зростав, – це показник мільярдерів у країні.

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Топ коментарі
+28
Не нервуй так, з'їж бутерброд. Ніколи тобі не стати Нємцовим.
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15.03.2022 21:58
+10
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15.03.2022 22:00
+9
Бути Навальному президентом Московії, а для Уральської, Сибірської та Далекосхідної республік треба ще шукати кандидатів...
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15.03.2022 21:59
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Не треба бути Навальним,щоб відчути це.
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15.03.2022 21:56 Відповісти
Не нервуй так, з'їж бутерброд. Ніколи тобі не стати Нємцовим.
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Скоріше би вже.
І Кремль взірвати
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Не сидится Небутербродному. Россия остановила действия конвенции прав человека. Скоро недофюреру вышку нарисуют.
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15.03.2022 21:59 Відповісти
Бути Навальному президентом Московії, а для Уральської, Сибірської та Далекосхідної республік треба ще шукати кандидатів...
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15.03.2022 21:59 Відповісти
Сибірській та Далекосхідній китайці дадуть ради самі...
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15.03.2022 22:11 Відповісти
Єдиний показник, який зростав - це кількість зброї! Коли в них ті кляті ракети закінчаться?
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15.03.2022 21:59 Відповісти
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15.03.2022 22:00 Відповісти
Все еще не бутерброд
разорвал России рот.
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15.03.2022 22:01 Відповісти
Кацапстан должен бить разрушен!!
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15.03.2022 22:08 Відповісти
Да хрен с ним. Он в своё время, фактически, поддержал аннексию Крыма, декоративно поосуждав Россию...
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15.03.2022 22:36 Відповісти
Навальный тоже не подарок для Украины, он может быть опасным, потому что он намного умнее Путина и он немного обезбашенный.
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15.03.2022 23:15 Відповісти
чей крым, навальный??
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15.03.2022 23:31 Відповісти
Небутерброда повісимо останнім.
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16.03.2022 06:13 Відповісти
 
 