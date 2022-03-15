Активісти створили петицію з вимогою видворити Кабаєву
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Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка за даними ЗМІ є коханкою президента РФ Путіна, потрапила "під приціл" активістів. Її вимагають вигнати зі Швейцарії, де вона "відсиджується" разом з дітьми від диктатора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Активісти створили петицію під назвою "Швейцаріє, навіщо ви прихистили пособників путінського режиму??!" на сайті change.org.
У ній зазначено, що громадяни Росії, України та Білорусі звертаються до влади Швейцарії з проханням з приводу Кабаєвої. Колишню гімнастку в петиції називають "Євою Браун" (коханка Гітлера), а Путіна - "Фюрером".
"Широкому колу громадськості стало відомо, що зловісна фігура російської політичної та медійної сфери, колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва, яка є особистою улюбленицею божевільного диктатора і військового злочинця Путіна, який влаштував у ці дні напад на Україну, уникає наслідків введених проти Росії санкцій", - вказали активісти.
Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет і приєдналася до санкцій проти Путіна. Однак його коханка далі переховується в цій країні.
"Хочемо нагадати, що пані Аліна Кабаєва не просто проста жінка, заплямована зв'язком з російським диктатором, а й злочинниця проти людства.... Аліна Кабаєва підтримує цю війну, описуючи її не як агресивну війну, що суперечить міжнародному праву, а як "спецоперацію", - додали в петиції.
Активісти просять уряд Швейцарії звернути увагу на перебування Кабаєвої в цій країні. Автори петиції наполягають на тому, що коханці Путіна не можна дозволяти жити за межами РФ.
"Просимо бути принциповими у випадку сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму! Будь ласка, возз'єднайте "Єву Браун" з її "Фюрером!",- підсумували активісти.
Будь ласка, зачекайте...
Конечно начать из родственников высокопоставленных мордора и приближенных типа Кабаевой. Но уже сейчас объявить, что будут выдворены все.
Кроме того, надо понимать, что 90% граждан мордора, в любых странах, есть потенциальными агентами ФСБ.
ХТОСЬ МОЖЕ МЕНЕ ЗАСУДЖУВАТИ, АЛЕ ЦЕ ЦІНА ЗА ТИСЯЧІ ВБИТИХ НІВЧОМУ НЕВИННИХ УКРАЇНСЬКИХ МАТЕРІВ, СЕСТЕР, БРАТІВ ТА ДІТЕЙ...!!!
КАЦАПОМОРДУ МАЦКАЛЬСЬКУ МЕРЗОТУ ТРЕБА ВИПАЛИТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ТА СВІТУ, ЯК РАКОВУ МЕТАСТАЗНУ ПУХЛИНУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
Таким виродкам не місце в країнах нормальних
к іпеней матері
на руском катере..чи руском кораблє
В Бобруйск, животное!