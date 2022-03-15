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Новини За кордоном
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Кабаєва (39) Путін (21449) Швейцарія (393) петиція (262)

Активісти створили петицію з вимогою видворити Кабаєву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Активісти створили петицію з вимогою видворити Кабаєву

Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка за даними ЗМІ є коханкою президента РФ Путіна, потрапила "під приціл" активістів. Її вимагають вигнати зі Швейцарії, де вона "відсиджується" разом з дітьми від диктатора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Активісти створили петицію під назвою "Швейцаріє, навіщо ви прихистили пособників путінського режиму??!" на сайті change.org.

У ній зазначено, що громадяни Росії, України та Білорусі звертаються до влади Швейцарії з проханням з приводу Кабаєвої. Колишню гімнастку в петиції називають "Євою Браун" (коханка Гітлера), а Путіна - "Фюрером".

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"Широкому колу громадськості стало відомо, що зловісна фігура російської політичної та медійної сфери, колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва, яка є особистою улюбленицею божевільного диктатора і військового злочинця Путіна, який влаштував у ці дні напад на Україну, уникає  наслідків введених проти Росії санкцій", - вказали активісти.

Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет і приєдналася до санкцій проти Путіна. Однак його коханка далі переховується в цій країні.

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"Хочемо нагадати, що пані Аліна Кабаєва не просто проста жінка, заплямована зв'язком з російським диктатором, а й злочинниця проти людства.... Аліна Кабаєва підтримує цю війну, описуючи її не як агресивну війну, що суперечить міжнародному праву, а як "спецоперацію", - додали в петиції.

Активісти просять уряд Швейцарії звернути увагу на перебування Кабаєвої в цій країні. Автори петиції наполягають на тому, що коханці Путіна не можна дозволяти жити за межами РФ.

"Просимо бути принциповими у випадку сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму! Будь ласка, возз'єднайте "Єву Браун" з її "Фюрером!",- підсумували активісти.
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Топ коментарі
+41
Правильно! Пусть ******* на скрепный Урал в бункер Ямантау к поехавшему деду.
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15.03.2022 23:28
+27
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15.03.2022 23:37
+25
вообще-то она ЛЕГАЛЬНО должна быть под санкциями и депортация вполне законна
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15.03.2022 23:30
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Шляпососка валютна,гнида.
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15.03.2022 23:28 Відповісти
не валютная - рублевая (то есть деревянная...)
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15.03.2022 23:36 Відповісти
деревянная...т.е. доска
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16.03.2022 16:10 Відповісти
Правильно! Пусть ******* на скрепный Урал в бункер Ямантау к поехавшему деду.
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Яке відпустити?!!! Хворі на голову? Взяти під арешт щоб ***** не думало навіть більше шантажувати світ ЯЗ !!!
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15.03.2022 23:30 Відповісти
Також є така думка. Не розумію волаючих "вібрасіте всєх отпрісков взад на расею!!1" Не логічніше було б їх залишити в європейських країнах, америках, аби хоч доля шансу була, що їбануті хоч не застосують ЯО?
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15.03.2022 23:36 Відповісти
В Украину надо их всех свезти . Здесь знают что делать
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15.03.2022 23:41 Відповісти
в харьков или марик...
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15.03.2022 23:51 Відповісти
думаю,чмошнику Валодьї насрати навіть на долю власних "отприсків"
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16.03.2022 00:04 Відповісти
вообще-то она ЛЕГАЛЬНО должна быть под санкциями и депортация вполне законна
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15.03.2022 23:30 Відповісти
В бункер!
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15.03.2022 23:33 Відповісти
Весной Ева Браун должна быть в бункере со своим фюрером. Кстати, Ева в гимнастике толк знала
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15.03.2022 23:33 Відповісти
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15.03.2022 23:37 Відповісти
!!!
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16.03.2022 06:03 Відповісти
Чорне море викопали, і цього викопаємо
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16.03.2022 07:18 Відповісти
Не отпускать эту суку ни в коем случае!!!
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Та ну нах. Це сильно харашо для Кабаєвой і виводка *****. Краще було б привезти їх гумконвоєм до Маріуполя та прикриватися ними при евакуації українських громадян і ''тагда ми пасмотрім как оні будуть стрєлять в сваїх же''.
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15.03.2022 23:41 Відповісти
Обміняти кабаєву на ***** !
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15.03.2022 23:50 Відповісти
Да разве только Кабаевой? Надо ввести санкции на всех 140 млн граждан мордора без разбору. И всех из них кто проживает в США или ЕС, их неотложно начать активное выдворение. И новых туда не впускать.

Конечно начать из родственников высокопоставленных мордора и приближенных типа Кабаевой. Но уже сейчас объявить, что будут выдворены все.

Кроме того, надо понимать, что 90% граждан мордора, в любых странах, есть потенциальными агентами ФСБ.
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15.03.2022 23:52 Відповісти
И насколько я знаю, одна из дочерей х-ла живет на Западе и замужем за местного. И ее надо выдворить. Это очень важно. А ее муженек, если захочет, пусть едет за ней мордор.
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15.03.2022 23:56 Відповісти
Чому ну в Україну? Зібрати дітей Путіна, Лаврова, Пєскова і хай собі живуть у Києві. Чи буде війна продовжуватись - питання риторичне.
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15.03.2022 23:56 Відповісти
Гнати ку@рву кабаєву із аиводком кремлівського фюрера до Нашої країни , так буде справедливо !
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15.03.2022 23:56 Відповісти
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15.03.2022 23:57 Відповісти
ЗНАЙТИ і ЛІКВІДУВАТИ РАЗОМ З ПУТІНСЬКИМИ **********, А ТАКОЖ ЗНАЙТИ ЙОГО УСІХ ДОЧОК...!!!
ХТОСЬ МОЖЕ МЕНЕ ЗАСУДЖУВАТИ, АЛЕ ЦЕ ЦІНА ЗА ТИСЯЧІ ВБИТИХ НІВЧОМУ НЕВИННИХ УКРАЇНСЬКИХ МАТЕРІВ, СЕСТЕР, БРАТІВ ТА ДІТЕЙ...!!!
КАЦАПОМОРДУ МАЦКАЛЬСЬКУ МЕРЗОТУ ТРЕБА ВИПАЛИТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ТА СВІТУ, ЯК РАКОВУ МЕТАСТАЗНУ ПУХЛИНУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
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16.03.2022 00:03 Відповісти
Треба всіх кацапів зібрати разом і хай сидять там, у своїй Кацапії.
Таким виродкам не місце в країнах нормальних
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16.03.2022 00:05 Відповісти
Роздерти курву та опорось на шмаття, без розголосу.
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16.03.2022 00:06 Відповісти
Щодо видворення Єрмака ще петицію треба
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16.03.2022 00:14 Відповісти
При СССР железный занавес был в том, что никого не выпускали. Сейчас Западу следует сделать для всех 140 млн мордорцев железный занавес на въезд.
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16.03.2022 00:20 Відповісти
Спочатку варто всіх членів сімей орків повернути в Мордор)
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16.03.2022 00:31 Відповісти
Эту курву вместе с ее (его) ********** нужно просто сжечь в доме, где они проживают. Вот это будет эффективно против недоноска.
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16.03.2022 00:36 Відповісти
як кажуть
к іпеней матері
на руском катере..чи руском кораблє
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16.03.2022 00:50 Відповісти
29 апреля 2022г Путин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
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16.03.2022 01:01 Відповісти
Интересно,а на неё ,на ее детей от «пу»наложили санкции???Ведь она определённо владеет огромным состоянием.
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16.03.2022 01:16 Відповісти
Може її вже спалити нах, "щоб 2 раза не вставати"?
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16.03.2022 01:20 Відповісти
Кожній Єві Браун - по ампулі ціаниду!
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16.03.2022 02:14 Відповісти
Не думал, что вспомню старый, добрый, когда-то очень популярный мем:

В Бобруйск, животное!
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16.03.2022 05:25 Відповісти
Ліквідувати разом з її виродками і ніякої петиції не потрібно.
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16.03.2022 14:35 Відповісти
Желательно депортировать наземным транспортом через Украину!!!
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21.03.2022 21:19 Відповісти
 
 