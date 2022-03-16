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Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Тепер заборонено:

  • Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
  • Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
  • За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.

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Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.

Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", "громадянський конфлікт".

Дія цього указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

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Топ коментарі
+21
А коли буде заборона російської недоцеркви в Україні?
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16.03.2022 00:00
+19
Ой..Я вірно розумію-піздити шуфрича тепер можно по закону?
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16.03.2022 00:05
+13
Головне, щоб закон виконувався
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15.03.2022 23:53
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Привіт зажопникам!
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15.03.2022 23:51 Відповісти
Головне, щоб закон виконувався
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15.03.2022 23:53 Відповісти

На Харківщині депутат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. Йому вже повідомили про підозру.

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.
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15.03.2022 23:55 Відповісти
ОПЗЖ на Житомирщині саморозпустилася.
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16.03.2022 00:01 Відповісти
"Имя, сестра, имя"(С)
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16.03.2022 00:15 Відповісти
Ждем фамилию героя
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16.03.2022 00:39 Відповісти
Явно хтось підказав, сам би не додумався. Але раніше треба було почати.
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15.03.2022 23:57 Відповісти
Давно пора. Тепер уважно дивимся за всякими бужанськими, назарами діардіцами, губатими шлюзами с канала рада, медвєдчуковськими холуями і іншою ************** гидотою. Шукаємо відео їх откровєній і робим їм п#здець.
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15.03.2022 23:59 Відповісти
Де головний зажопник мертведчук? Коли того колаборанта та зрадника повісять?
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15.03.2022 23:59 Відповісти
Мертвечука зараз десь у кремлівському підвалі ******* за 10 розкрадених мільярдів доларів, за які він повинен був зорганізувати терористичну мережу в Украіні, але просто вкрав.
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16.03.2022 00:32 Відповісти
А коли буде заборона російської недоцеркви в Україні?
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16.03.2022 00:00 Відповісти
Ой..Я вірно розумію-піздити шуфрича тепер можно по закону?
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16.03.2022 00:05 Відповісти
Ну все, теперь можно законно ******* любителей ватного мира и потом вызывать копов, типа задержал преступника. Может после 3 медальку дадут какую-то, у нас в Одессе этих мразей норм ещё есть.
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16.03.2022 00:28 Відповісти
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 00:34 Відповісти
дуже необхідний закон, його потрібно було приймати ще в 2014 році
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16.03.2022 00:40 Відповісти
Де закон про колаборантів?
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16.03.2022 06:49 Відповісти
Пропаганда позаблоковості усупереч Конституції сюди відноситься?
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16.03.2022 06:56 Відповісти
Ну нарешті! Ще потрібен закон про кримінальну відповідальність за порівняння УПА, ОУН та їх діячів з нацистами!!
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16.03.2022 08:07 Відповісти
 
 