Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Тепер заборонено:
- Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
- Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
- За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.
Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.
Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", "громадянський конфлікт".
Дія цього указу стосується також політичних партій і громадських організацій.
Топ коментарі
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На Харківщині депутат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. Йому вже повідомили про підозру.
Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770