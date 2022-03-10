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Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

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Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 березня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.
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Топ коментарі
+30
Лавру не забудьте. Знаю я вас снбо - вы с октября месяца прошлого года ослепли.
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10.03.2022 15:19
+18
А закон про колаборантів підписав ?
Інколи ворог внутрішній небезпечніший за зовнішнього.
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10.03.2022 15:21
+15
не останавливаться на полумерах. есть еще опзж, там много российских денег. Они на них стоят, собственно.
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10.03.2022 15:21
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Лавру не забудьте. Знаю я вас снбо - вы с октября месяца прошлого года ослепли.
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10.03.2022 15:19 Відповісти
З Лаврою просто - треба скасувати договір аренди і виселити попів- нечистивців.
Але тоді можливий напад з неба на наші святині.
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10.03.2022 15:22 Відповісти
росіяни вже розбомбили декілька церков свого ж московського патріархату - їм пох
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10.03.2022 15:24 Відповісти
І все інше майно мацковського сатанату так саме має бути конфісковано!
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10.03.2022 15:29 Відповісти
А закон про колаборантів підписав ?
Інколи ворог внутрішній небезпечніший за зовнішнього.
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10.03.2022 15:21 Відповісти
не останавливаться на полумерах. есть еще опзж, там много российских денег. Они на них стоят, собственно.
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10.03.2022 15:21 Відповісти
А як що-до Мертв"ячука ? Воно щур ще той москальський ! Скільки на його гроші тепловізорів купити можна !
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10.03.2022 15:23 Відповісти
МЕРТВ"ЯЧУК ВТІК ЗПІД АРЕШТУ ЦЕ ТРЕБА БУДО ПРЕДБАЧАТИ ЙОГО КСЮ ЩЕ РАНІШЕ ВТЕКЛА ДО МОСКОВІЇ! ТВАРИНИ НЕ ВЕРТАЙТЕСЬ БУДЕ ВАМ ТУТ НАРОДНИЙ СУД!!!
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10.03.2022 15:50 Відповісти
Что то мне подсказывает что будет всплеск активности на рынке недвижимости в Крыму.
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10.03.2022 15:24 Відповісти
А про колаборантов ?
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10.03.2022 15:24 Відповісти
Альфа Банк не забудьте
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10.03.2022 15:29 Відповісти
Давно пора,особенно в церковных вопросах и имуществе
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10.03.2022 15:35 Відповісти
Облэнерго заберите в первую очередь, которые лапотники купили.
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10.03.2022 15:38 Відповісти
Еще б у опзежистов все конфисковать
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10.03.2022 15:39 Відповісти
Вони всі громадяни РФ, отже підпадають під конфіскацію. Але серед "Слуг народу" таких теж чимало.
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10.03.2022 15:59 Відповісти
Цікаво, а що з київстаром та водафоном?
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10.03.2022 15:54 Відповісти
Не провоцируй.
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10.03.2022 16:17 Відповісти
А у олигархов, которые имеют несколько паспортов, среди которых и ********** тоже конфискуют?
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10.03.2022 15:57 Відповісти
Сподіваюся, що це буде конфіскація тієї 70% економіки України, якою напряму чи опосередковано володіють свинособаки, а не порожня заява для хайпу
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10.03.2022 15:58 Відповісти
А як щодо майна Ків, Бойків, Шуфричей, Новінських та інших Рабіновічей, котрі фактично запросили цю наволоч на нашу землю?
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10.03.2022 16:02 Відповісти
єто всьо будєть антисімєтизм
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10.03.2022 16:13 Відповісти
А что будет теми россиянами кто за украину?
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10.03.2022 16:02 Відповісти
будемо вчить кацапів УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. І ЩО УКРАЇНА пишеться з великої літери а росоотсосія з маленької
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10.03.2022 16:15 Відповісти
хотілося б побачити, як той закон виконуватися буде. ше цікаво, як вони бенефіціарів шукати/визначати будуть? як там себе почуває карна справа мертвечука? а мертвечук куди подівся? отож... було б сказано... Христос казав: «Судіть їх по справах їхніх».
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10.03.2022 17:39 Відповісти
 
 