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Зеленский подписал закон о конфискации в Украине российской собственности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский подписал закон о конфискации в Украине российской собственности

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) РФ как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - пропагандистам РФ: Будете отвечать как и те, кто сбрасывает бомбы. Мы найдем всю вашу собственность. Ее конфискуют, где бы она ни была

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 марта Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал находящийся на территории Украины законопроект о национализации имущества и активов РФ.
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Топ комментарии
+30
Лавру не забудьте. Знаю я вас снбо - вы с октября месяца прошлого года ослепли.
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10.03.2022 15:19
+18
А закон про колаборантів підписав ?
Інколи ворог внутрішній небезпечніший за зовнішнього.
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10.03.2022 15:21
+15
не останавливаться на полумерах. есть еще опзж, там много российских денег. Они на них стоят, собственно.
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10.03.2022 15:21
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Лавру не забудьте. Знаю я вас снбо - вы с октября месяца прошлого года ослепли.
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10.03.2022 15:19 Ответить
З Лаврою просто - треба скасувати договір аренди і виселити попів- нечистивців.
Але тоді можливий напад з неба на наші святині.
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10.03.2022 15:22 Ответить
росіяни вже розбомбили декілька церков свого ж московського патріархату - їм пох
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10.03.2022 15:24 Ответить
І все інше майно мацковського сатанату так саме має бути конфісковано!
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10.03.2022 15:29 Ответить
А закон про колаборантів підписав ?
Інколи ворог внутрішній небезпечніший за зовнішнього.
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10.03.2022 15:21 Ответить
не останавливаться на полумерах. есть еще опзж, там много российских денег. Они на них стоят, собственно.
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10.03.2022 15:21 Ответить
А як що-до Мертв"ячука ? Воно щур ще той москальський ! Скільки на його гроші тепловізорів купити можна !
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10.03.2022 15:23 Ответить
МЕРТВ"ЯЧУК ВТІК ЗПІД АРЕШТУ ЦЕ ТРЕБА БУДО ПРЕДБАЧАТИ ЙОГО КСЮ ЩЕ РАНІШЕ ВТЕКЛА ДО МОСКОВІЇ! ТВАРИНИ НЕ ВЕРТАЙТЕСЬ БУДЕ ВАМ ТУТ НАРОДНИЙ СУД!!!
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10.03.2022 15:50 Ответить
Что то мне подсказывает что будет всплеск активности на рынке недвижимости в Крыму.
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10.03.2022 15:24 Ответить
А про колаборантов ?
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10.03.2022 15:24 Ответить
Альфа Банк не забудьте
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10.03.2022 15:29 Ответить
Давно пора,особенно в церковных вопросах и имуществе
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10.03.2022 15:35 Ответить
Облэнерго заберите в первую очередь, которые лапотники купили.
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10.03.2022 15:38 Ответить
Еще б у опзежистов все конфисковать
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10.03.2022 15:39 Ответить
Вони всі громадяни РФ, отже підпадають під конфіскацію. Але серед "Слуг народу" таких теж чимало.
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10.03.2022 15:59 Ответить
Цікаво, а що з київстаром та водафоном?
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10.03.2022 15:54 Ответить
Не провоцируй.
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10.03.2022 16:17 Ответить
А у олигархов, которые имеют несколько паспортов, среди которых и ********** тоже конфискуют?
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10.03.2022 15:57 Ответить
Сподіваюся, що це буде конфіскація тієї 70% економіки України, якою напряму чи опосередковано володіють свинособаки, а не порожня заява для хайпу
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10.03.2022 15:58 Ответить
А як щодо майна Ків, Бойків, Шуфричей, Новінських та інших Рабіновічей, котрі фактично запросили цю наволоч на нашу землю?
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10.03.2022 16:02 Ответить
єто всьо будєть антисімєтизм
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10.03.2022 16:13 Ответить
А что будет теми россиянами кто за украину?
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10.03.2022 16:02 Ответить
будемо вчить кацапів УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. І ЩО УКРАЇНА пишеться з великої літери а росоотсосія з маленької
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10.03.2022 16:15 Ответить
хотілося б побачити, як той закон виконуватися буде. ше цікаво, як вони бенефіціарів шукати/визначати будуть? як там себе почуває карна справа мертвечука? а мертвечук куди подівся? отож... було б сказано... Христос казав: «Судіть їх по справах їхніх».
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10.03.2022 17:39 Ответить
 
 