Наразі потреби у мобілізації українських жінок немає, – Маляр

Українські жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути мобілізовані, але наразі такої потреби немає.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жінок станом на сьогодні не мобілізовують. У нас є військовозобов’язані жінки, це одна історія. Є пріоритет військово-облікових спеціальностей, які в першу чергу будуть потрібні, і така потреба може виникнути. Але станом на зараз на фронт не мобілізовують жінок, тобто без їхньої згоди там нікого немає. Звісно, є багато жінок сьогодні, але це за їхньою згодою", - сказала Маляр.

Як повідомлялось, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що під час мобілізації "ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт".

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