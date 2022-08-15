Незалежна Україна переживе Путіна, - Блінкен

Незалежна Україна буде існувати "набагато довше", аніж російський президент Володимир Путін.

Про це заявив в інтерв’ю CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане", – сказав Блінкен.

Він додав, що наразі Сполучені Штати намагаються запобігти якомога більшій кількості смертей та руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія", – наголосив Блінкен.

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Він сподівається, що смертям та руйнуванню "рано чи пізно" будуть покладені край.

"Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію", – підсумував держсекрктар США.