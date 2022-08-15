Незалежна Україна переживе Путіна, - Блінкен
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Незалежна Україна буде існувати "набагато довше", аніж російський президент Володимир Путін.
Про це заявив в інтерв’ю CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане", – сказав Блінкен.
Він додав, що наразі Сполучені Штати намагаються запобігти якомога більшій кількості смертей та руйнувань.
"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія", – наголосив Блінкен.
Він сподівається, що смертям та руйнуванню "рано чи пізно" будуть покладені край.
"Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію", – підсумував держсекрктар США.
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https://twitter.com/ua_industrial/status/1503829066348118021?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
" ,Закрите небо "...
А Путін- *****..буде повішений привселюдно , якщо його свої не грохнут
...
Слава нації
Смерть москалям
Якщо у вигляді розвалу паРаші, то буде славненько!
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770