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Независимая Украина переживет Путина, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Независимая Украина переживет Путина, - Блинкен

Независимая Украина будет существовать "намного дольше", чем российский президент Владимир Путин.

Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет", – сказал Блинкен.

Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются предотвратить как можно большее число смертей и разрушений.

"Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас несёт российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем – ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия", – подчеркнул Блинкен.

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Он надеется, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.

"Мы делаем это благодаря поддержке, которую оказываем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию", - подытожил госсекрктор США.
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пУТІН ВЖЕ ІЗДОХ-АЛЕ ПО СВОЇЙ ВРОДЖЕНІЙ ТУПОСТІ ВОНО ЦЬОГО ЦЕ ЩЕ НЕ УСВІДОМИЛО...
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16.03.2022 05:50 Ответить
Головне щоб "пережила" Ярмака з Арахамією
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16.03.2022 13:40 Ответить
Як змінилося життя в Україні за 2 тижні. (було / стало)

https://twitter.com/ua_industrial/status/1503829066348118021?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:52 Ответить
Україна є і буде.

" ,Закрите небо "...
А Путін- *****..буде повішений привселюдно , якщо його свої не грохнут
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 05:53 Ответить
Звичайно Україна переживе *****, але в якому вигляді!
Якщо у вигляді розвалу паРаші, то буде славненько!
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16.03.2022 06:04 Ответить
Панове м. Києва, будьте уважні

Слово "паляниця" не пройде

Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ

- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.

- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)

- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.

#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
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16.03.2022 06:19 Ответить
А старлей Баканов знает об этом? Или опять все народ сам должен делать?
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16.03.2022 07:08 Ответить
Це і є таємний план нато, чекати поки пуйло помре. Сміливо
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16.03.2022 07:10 Ответить
 
 