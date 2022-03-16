Независимая Украина переживет Путина, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Независимая Украина будет существовать "намного дольше", чем российский президент Владимир Путин.
Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет", – сказал Блинкен.
Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются предотвратить как можно большее число смертей и разрушений.
"Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас несёт российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем – ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия", – подчеркнул Блинкен.
Он надеется, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.
"Мы делаем это благодаря поддержке, которую оказываем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию", - подытожил госсекрктор США.
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" ,Закрите небо "...
А Путін- *****..буде повішений привселюдно , якщо його свої не грохнут
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Слава нації
Смерть москалям
Якщо у вигляді розвалу паРаші, то буде славненько!
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770