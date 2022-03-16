УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5016 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
72 806 202
війна (56671) Лавров (1472) МЗС РФ (913) перемовини (2485) Росія (47286)

Є певна надія на компроміс, - Лавров про перемовини України та РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Є певна надія на компроміс, - Лавров про перемовини України та РФ

На переговорах між Україною та РФ є надія на компроміс.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші переговорники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто зі зрозумілих причин, але є певна надія на досягнення компромісу", - сказав він в інтерв'ю телеканалу РБК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+113
Компомисс - по границам Украины 2013 года и репарации. Дальше можно обсуждать.
показати весь коментар
16.03.2022 10:39
+110
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.

© Голда Меир
показати весь коментар
16.03.2022 10:39
+89
Основное условие-репарации и привлечение к ответственности военных преступников
показати весь коментар
16.03.2022 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
І який ж може бути компроміс між коброю і мангустом? Хіба що кобра залишається без голови
показати весь коментар
17.03.2022 10:38 Відповісти
Московские нацисты имитируют переговоры.
показати весь коментар
17.03.2022 10:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 