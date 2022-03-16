Є певна надія на компроміс, - Лавров про перемовини України та РФ

На переговорах між Україною та РФ є надія на компроміс.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші переговорники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто зі зрозумілих причин, але є певна надія на досягнення компромісу", - сказав він в інтерв'ю телеканалу РБК.

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