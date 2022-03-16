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Агресія РФ проти України змінила всю систему євроатлантичної безпеки, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Агресія РФ проти України змінила всю систему євроатлантичної безпеки, - Столтенберг

Неспровокована та невиправдана війна, яку Росія розпочала проти України, змінила все євроатлантичне середовище з безпеки, і матиме довгострокові наслідки для політики Альянсу у сфері стримування й оборони.

Про це сьогодні у Брюсселі під час заяви для преси перед початком надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час нашої надзвичайної зустрічі міністрів оброни сьогодні ми говоритимемо про брудне вторгнення Росії в Україну. Це є руйнівним лихом для людей в Україні, і це також змінює наше безпекове середовище, матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки, для всіх союзників по НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.

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Він нагадав, що НАТО дало швидку та об’єднану відповідь на ці події. Союзники застосували важкі санкції проти Росії, надали та продовжують надавати суттєву допомогу Україні, як у військовому вимірі, так і фінансову й гуманітарну.

Водночас, НАТО здійснило заходи з посилення власної колективної оборони. За словами Столтенберга, сотні тисяч військовослужбовців НАТО знаходяться у підвищеній готовності. Сто тисяч американських військ вже знаходяться у Європі, 40 тисяч – під прямим командуванням НАТО, переважно, у східній частині Альянсу. Ці сили підтримуються військово-морськими та повітряними спроможностями.

"США відіграють ключову роль у цих зусиллях із посилення колективної оборони. Більше американських військ у Європі – це потужний сигнал трансатлантичної єдності", - наголосив Генеральний секретар НАТО.

Він повідомив, що сьогодні міністри НАТО не лише розглянуть наслідки російського вторгнення в Україну, але також проведуть оцінку її довгострокових наслідків та шляхи довгострокової адоптації Альянсу, подальшого зміцнення його політики стримування й оборони.

"Ми маємо усунути будь-який простір для хибних прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності оборонити та захистити всіх союзників", - додав Єнс Столтенберг.

Він ще раз заявив про те, що НАТО має відповідальність, щоб ця криза не вийшла за межі України, і збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО має на меті запобігання подальшій ескалації війни.

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У свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін, який вийшов до преси разом із Столтенбергом, зауважив, що американська сторона була здатною у цій ситуації прийняти ряд важливих та продуманих рішень.

"Наша (американська. – Ред.) присутність посилає світу сигнал, що ми залишаємося єдиними у нашій підтримці України, що ми засуджуємо російське неспровоковане та нічім не виправдане вторгнення в Україну. Україна має законну та суверенну владу, і ми підтримуємо її здатність оборонити себе, і ми будемо продовжувати цю підтримку", - наголосив американський урядовець.

Він зауважив, що союзники по НАТО є твердими у дотриманні Статті 5 Вашингтонського договору щодо колективної безпеки, і будуть виконувати свої зобов’язання.
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Топ коментарі
+6
Натівські балаболи.
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16.03.2022 13:06
+5
Еще один "Обеспокоинный"
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16.03.2022 12:58
+4
я би сказав не "змінила", а показала ії відсутність.
Систему євроатлантиної безпеки треба створити!
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16.03.2022 13:06
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Еще один "Обеспокоинный"
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16.03.2022 12:58 Відповісти
Неужели?
Украина пока одна воюет, хоть и помогаете оружием, но под ударом все вы.
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16.03.2022 12:58 Відповісти
Ще в 2014 році змінила.
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16.03.2022 12:59 Відповісти
я би сказав не "змінила", а показала ії відсутність.
Систему євроатлантиної безпеки треба створити!
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16.03.2022 13:06 Відповісти
Натівські балаболи.
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16.03.2022 13:06 Відповісти
Виникає сумнів, що навіть у разі агресії проти однієї з країн НАТО ця боягузлива компанія біде діяти рішуче та у відповідності зі своїм статутом.
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16.03.2022 13:23 Відповісти
Натівські балаболи.Мы все можем вспомнить как штаты просили в первую очередь лидера ЕС Бундестаг вкладываться в общую оборонку -НАТО хотябы 2 процента.то что многие страны ЕС пренебрегали и не желали повышать денежные расходы на оборонку .Штаты говорили что они несут очень большую фин. нагрузку .но ЕС посылал все это и выбрал все большую утопию в энергозависимости от лаптей .Теперь они действительно там зашевелились. Бундестаг заказал пару дней тому у штатов F-35 под эти самолеты разработаны ракеты с ядерными боеголовками и вообще на оборонку страны выделил 100 миллиардов $ .Читал комментарии.и там все рады что наконец то начало доходить. Один неординарный комммент повеселил на эту тематику что Германия наконец то проснулась и выделили такую сумму денег на оборону . и что третью мировую они уж точно не проиграют.
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16.03.2022 13:24 Відповісти
мне еще понравился коммент, что во всей этой ситуации самая счастливая это германия. Почему? Потому что после русских наконец-то мир навсегда забудет про гитлера и фашистов
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16.03.2022 16:06 Відповісти
У 2008 році Меркель і Саркозі ледь не пенделями відштовхували Україну і Грузію від дверей НАТО. Грузія відчула наслідки цього вчинку вже в тому самому 2008 році.
Так що поцьомайте там Меркель і Саркозі в усі місьця з вдячністю від містера хутіна.
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16.03.2022 13:33 Відповісти
натівські пізд@боли пізд@болять, а нам своє робити.
борімо й поборемо, слава Україні!
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16.03.2022 13:48 Відповісти
Ронні Рейганович в гробу як мотовило вертиться
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16.03.2022 13:51 Відповісти
 
 