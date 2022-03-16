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Кадиров не був в Україні, - ЗМІ перевірили за телефоном глави Чечні

Кадиров не був в Україні, - ЗМІ перевірили за телефоном глави Чечні

"Українська правда" перевірила за телефоном глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і підтвердила, що він не був в Україні протягом останнього тижня.

Про це видання повідомляє з посиланням на джерела у Службі безпеки України та дані онлайн сервісів, передає Цензор.НЕТ.

13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація про те що Рамзан Кадиров перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України. Пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновки що Кадиров перебуває у семи кілометрах від української столиці.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович відреагував на ці повідомлення: "Зараз перевіряється інформація вірна чи ні, але є інформація, що вчора його бачили у Грозному (столиця Чечні. – Ред.). Але за добу можна і під Київ переїхати. Тим не менш, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу".

Рамзан Кадиров одразу відповів: "Чому "якщо"? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?".

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Згодом по опівночі, вже 14 березня, у своєму Телеграм-каналі Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі, що знаходиться за 25 км від Києвом.

Також він додав: "Шкутильгає ваша розвідка. На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?".

За інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку.

За допомогою публічного онлайн сервісу ми спробували дізнатись айпі адресу, країну та місто де перебуває номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні.

Ми написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представились журналісткою "РИА новости" і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

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Кадиров не був в Україні, - ЗМІ перевірили за телефоном глави Чечні 01

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Кадиров не був в Україні, - ЗМІ перевірили за телефоном глави Чечні 02

Відповідно до даних телефону Кадирова, у своїй заяві про начебто перебування під Києвом 13 березня глава Чечні збрехав.

15 березня у своєму телеграм каналі Кадиров опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) чеченці (112)


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Топ коментарі
+48
Кто бы сомневался? Сцыкло.
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16.03.2022 15:47
+23
Дон Ссыкун, дон
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16.03.2022 15:47
+19
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16.03.2022 15:47
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Кто бы сомневался? Сцыкло.
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16.03.2022 15:47 Відповісти
та чего, если сейчас откроет второй фронт в рассеи может и не совсем говно, можно даже как человека расстрелять, без издевательств
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16.03.2022 15:50 Відповісти
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16.03.2022 15:47 Відповісти
Хто б сумнівався шо він вівце*об
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16.03.2022 16:06 Відповісти
ну досить вже про цього інста-блогера. Зараз є більш серьозні проблеми.
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16.03.2022 15:47 Відповісти
Дон Ссыкун, дон
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16.03.2022 15:47 Відповісти
Ясен пень. Куда это уйобище без своего спецназа и ослицы выедет из кишлака.
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16.03.2022 15:48 Відповісти
Правди тут лише перші два слова.
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16.03.2022 15:52 Відповісти
Дондон поїхав їбати своїх овець, на більше воно не спроможне
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16.03.2022 15:48 Відповісти
Воно сере під себе зараз та мокре просинається, під час нічних жахливих сноведінь про втрату влади та шибеницю.
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16.03.2022 15:48 Відповісти
Хтоб сумнівався. Ця чмошна вівця вміє тільки *******,який він крутий воїн. Що кацапами керує чмо, що кадирівцями ссикливий шакал.
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16.03.2022 15:48 Відповісти
Вівцейоб в жіночих черевичках, звісно що не був.
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16.03.2022 15:48 Відповісти
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16.03.2022 15:49 Відповісти
Дон, ти балобол Дон!
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16.03.2022 15:49 Відповісти
баба бородатая )
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16.03.2022 15:50 Відповісти
Всем здравомыслящим людям понятно было, что это обосранное ссыкло снимало свои видосы в личном погребе в Грозном...
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16.03.2022 15:51 Відповісти
чтобы быть в Украине в эти дни, кадыров должен иметь либо личное мужество, либо соответствующую дозу...
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16.03.2022 15:51 Відповісти
у него нет мужества.у него только мужеловство есть. и то только на расее
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16.03.2022 15:54 Відповісти
Кстати реально ходят слухи о то, что он мальчиков любит
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16.03.2022 15:56 Відповісти
Ну ну а как по другому 20 лет у кремля за щеку берет,вот и привык😒😀☝️
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Ну там много косвенных улик есть

То часы золотые баскову подарит
То гомики в Грозном Персии быть гомиками (ну да, пацаны не палите контору, тут все свои ********)
То ещё что

Да и вообще среди муслимом на удевление много геев. Эт на публике они с ними воюют. А у себя дома другую друга в жопу долбят
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16.03.2022 17:47 Відповісти
гон-дон дон-дон
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16.03.2022 15:55 Відповісти
Та кто б сомневался в том шо этот трусливый петух у себя в подвале снимал всю эту ***** .
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16.03.2022 15:55 Відповісти
Сраний євнух.
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16.03.2022 15:56 Відповісти
Ну,кроме "нашего" пузыря Антонины и ещё пару фейсбуковых " войнов ",это никто не выбрасывал, рамзанКа ДЫРОВа ,если бы его даже на Швабру посадили хер бы поехал, это он там шолушовка пуйловская,а ещё в тик токе
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16.03.2022 15:57 Відповісти
мать Кадырова шлюха
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16.03.2022 15:58 Відповісти
Сколько шума-гама раздуто вокруг этого кровавого клоуна Ган дон-дона. Планомерно утилизировать его "пехотинцев" и больше не пиарить по любому чиху
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Хай.. овцетрах.
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16.03.2022 15:59 Відповісти
А где зайти и написать, что Рамзан ********?
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Я зразу і писав, що воно вєщаєт зі свого аулу.
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Вонючий овцейоб сциться в Україну їхати.
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16.03.2022 16:01 Відповісти
рамзана напиши маску )
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16.03.2022 16:03 Відповісти
Одно дело кизяков в москуэ в опу дон, и совсем другое дело быковать против настоящих козаков. Поблеял кадыркин из-за гор и ускакал в аул от греха подальше.
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16.03.2022 16:04 Відповісти
Ну це було зразу зрозуміло, що дон Ган дон адмірал касмічєскіх войска тік-тока п#здить.
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16.03.2022 16:04 Відповісти
Звичайно, не був. Тут пострілюють. Тут замість розбігтися від нього почали влаштовувати охоту за цим рижим *********.
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16.03.2022 16:07 Відповісти
Дон...
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16.03.2022 16:15 Відповісти
Воно брехло і сцикло, як і всі його обісцані головорізи. Їм не довіряють ніяких бойових дій, а лише стріляти відступаючих росіян і добивати їхніх поранених.
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16.03.2022 16:15 Відповісти
Куда он там с той Чечни выедет? Его или шлепнут сразу или назад оно уже не вернется. Пузыри пускает
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16.03.2022 16:16 Відповісти
Типо сразу было не ясно что ето такое же как и ***** бункерное сцикло которое на убой только своих подчиненных может посылать.
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16.03.2022 16:36 Відповісти
У нас просто овець не разводят...
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16.03.2022 16:41 Відповісти
Instagram воин - гроза кацапов
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16.03.2022 17:14 Відповісти
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png
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16.03.2022 19:16 Відповісти
А что за сервис-то? Как зовётся?
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16.03.2022 20:34 Відповісти
 
 