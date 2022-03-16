США та союзники розпочали надання Україні систем ППО радянського виробництва, - CNN
США та їхні союзники по НАТО розпочали надання Україні систем протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За словами високопоставленого чиновника США, йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.
Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, ніж ракети "Стінгер", які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.
За словами джерела, ці системи були отримані від країн-партнерів НАТО і "в дорозі".
Топ коментарі
+32 Александр Карин
показати весь коментар16.03.2022 16:21
+27 Amber
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+20 fresh guacamole
показати весь коментар16.03.2022 16:10
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А С-300 і по ракетам працює
Привіт жинці.
Бутусов от 11.03 в резонансе в помощь и Глен Грант сегодня в Блогах. Вы вроде воевали, попробуйте с ними поспорить
и по-меньше информации - пусть для параши сюрпризом будет!
Кацапи теж пишуть про С-300! Дивно чому тоді у статті зазначено, що ці комплекси слабіші за С300, якщо це вони і є?
Причины непонимания и не желания понять почему в Украине именно так - системные, иначе придется признавать, что белые люди - это белые люди, между ними и людьми из стран третьего мира цивилизационная пропасть. А в сегодняшних реалиях для нынешней власти США и их хозяев глобалистов - это смерти подобно.
Мудаки! Опять Украину имитациями кормят вместо серьезного оружия!
При цьому у Словаччини та Болгарії лише С-300П
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png