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США та союзники розпочали надання Україні систем ППО радянського виробництва, - CNN

США та союзники розпочали надання Україні систем ППО радянського виробництва, - CNN

США та їхні союзники по НАТО розпочали надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами високопоставленого чиновника США, йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, ніж ракети "Стінгер", які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

За словами джерела, ці системи були отримані від країн-партнерів НАТО і "в дорозі".

Читайте також: Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

Автор: 

НАТО (6424) ППО (3151) США (22545)


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Топ коментарі
+32
А щось мало залишитись, після того як Гриценко, Єхануров і іже с німі тотально розбазарили всю армію? Після розвалу совка ми були озброєні більш, ніж достатньо, але п'ята колона посприяла тому, щоб на момент вторгнення кацапів в Україну ми були голі й босі. З тими уйобками треба розбиратись в найпершу чергу.
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16.03.2022 16:21
+27
Годится !!
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16.03.2022 16:09
+20
SA-10 = C300П
SA-12 = C300B
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16.03.2022 16:10
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Не знаю конечно чем С-300 лучше за намного мобильнее Буки. Но и ето очень хорошо. Ато кацапоиды видимо запуская по нам крылатые ракеты куда попало думали что у нас закончатся боезапас для ПВО и рашистская авиация будет господствовать в нашем небе
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16.03.2022 16:24 Відповісти
Бук ще тільки авіація здається
А С-300 і по ракетам працює
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16.03.2022 17:04 Відповісти
После победы Украины над русней формат НАТО нужно будет серьезно пересмотреть, шоб этот альянс был достоин вступления в него Украины. Бо уже сейчас ясно видно, шо ЗСУ - наиболее боеспособная армия в Европе, а уж про ее боевой опыт и говорить не стоит - ни единая армия в Мире такого на сегодня не имеет.
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16.03.2022 16:24 Відповісти
Зализываю крпытце. Дохтур сказал через неделю буду як нова копійка!
Привіт жинці.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Не буду спрашивать где и как. Поправляйся. Кобре привет. Мы тут за Вас молимся каждый день.
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16.03.2022 16:33 Відповісти
Теперь пусть НАТО свои заявки подаёт, в теробороне Ирпеня им найдётся место.
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16.03.2022 16:41 Відповісти
При всем уважении вы не видите реальности за нашими тактическими успехами. Если бы кацапы напади на Турцию например, то неизвестно где они были бы на 21 день войны, но точно не держали бы в кольце полумилионный город. И не отхвптили бы за три недели юг Турции. А у нас Юг Украины освобождать нечем(
Бутусов от 11.03 в резонансе в помощь и Глен Грант сегодня в Блогах. Вы вроде воевали, попробуйте с ними поспорить
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16.03.2022 17:48 Відповісти
А я писал не про сильнейшую, а про наиболее боеспособную.Это немного разные понятия. А Турция шо-то особенными успехaми в Сирии не блеснула, наоборот, потеряла несколько танков "Леопард" от легкой пехоты Курдов.Все успехи Турецкого оруьия в Сирии, Ливии и Карабахе свидетельствуют не о высокой боеспособности Турецкой армии, а о ее техническом превосходстве и полной небоеспособности и технической отсталости ее противников.
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16.03.2022 17:56 Відповісти
И нехер теперь ******* что нам НАТО не помогает!
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Народ - болтун находка для кацапа , прекращайте БАЗАР !
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16.03.2022 16:29 Відповісти
ну хорошо хоть не копья, луки и стрелы
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16.03.2022 16:32 Відповісти
Буки є у Фінляндії, і у багатьох сателітів нацистської федерації
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16.03.2022 16:51 Відповісти
спасибо!
и по-меньше информации - пусть для параши сюрпризом будет!
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16.03.2022 16:39 Відповісти
По словам высокопоставленного представителя США, в эти дополнительные системы входят автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса" (по классификации НАТО - SA-8), системы С-300 (SA-10, SA-12) и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" -3" (SA-14)...

Кацапи теж пишуть про С-300! Дивно чому тоді у статті зазначено, що ці комплекси слабіші за С300, якщо це вони і є?
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16.03.2022 16:45 Відповісти
Цензор тож на шифрах
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16.03.2022 18:16 Відповісти
наверное экспортные варианты, чуть подрезанные
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16.03.2022 18:46 Відповісти
Набор слов, я специально погуглил. SA-8,это ОСА, хороший советский комплекс старенький, но пойдёт. А вот SA-10 и SA-12 это и есть С-300 по классификации НАТО ). А SA-14 это вообще "стрела" ручной пзрк, советский вариант стингера, только хуже. Короче, надеюсь, что нам доставят что-то толковое.
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16.03.2022 16:51 Відповісти
БУКи нам нужны...все остальное фигня
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16.03.2022 16:54 Відповісти
С 300 эффективней и мощней Бука, учи мат часть
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16.03.2022 17:38 Відповісти
Ну, дай Боже. Сподіваюсь - це лише початок - і далі можна буде сподіватись на С-300 чи їх аналоги.
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16.03.2022 16:56 Відповісти
хлпці- не сваріться- я також подумав "советські"- подумав-що хлам- але прочитав коменти -згодиться- пишіть,хто розбирається в цій справі
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16.03.2022 18:42 Відповісти
На УП написано - що деякі з цих систем є аналогами С-300: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331912/
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16.03.2022 18:44 Відповісти
это все надо было 2 недели назад, когда стало понятно, что украинцы не побегут. Но в головах военных Пентагона и НАТО были Афганистан, Ирак, когда все розданное оружие было брошено
Причины непонимания и не желания понять почему в Украине именно так - системные, иначе придется признавать, что белые люди - это белые люди, между ними и людьми из стран третьего мира цивилизационная пропасть. А в сегодняшних реалиях для нынешней власти США и их хозяев глобалистов - это смерти подобно.
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16.03.2022 17:03 Відповісти
Не все гладко, херсонская область вместо того чтоб стать крепостью на пути врага, сдано почти без сопротивления, проблемы мариуполя из за этого..
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16.03.2022 17:43 Відповісти
По-моему это опять кидок и имитация от США чтобы не злить путина. С-300 есть только у Словакии и Греции. Греция не даст - это однозначно. Да и то у них одна-две установки. У Словаков 48 ракет только к двум или трем установкам. Больше ни у кого из нато нет С-300. Стрелы вообще старое говно советское, никому не нужное. Тепловая головка срабатывает на самолет только на расстоянии 800 метров. Это даже близко не стингер и даже не игла, что на 3 километра срабатывает. Это копия с американского ред ай 50-х годов!

Мудаки! Опять Украину имитациями кормят вместо серьезного оружия!
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16.03.2022 17:10 Відповісти
Ну, здравствуй хенерал, как же я тебя раньше не признал. Предатель.
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16.03.2022 17:42 Відповісти
Пошел бы ты в кацапню, просить букы..
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16.03.2022 17:44 Відповісти
Это лучше чем ничего..
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16.03.2022 17:33 Відповісти
Они должны были быть переданы Украине ещё вчера.
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16.03.2022 17:42 Відповісти
Снн пурги не носить, слава нато
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16.03.2022 17:45 Відповісти
Спасибо, Америка!
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Щось наплутали, бо як вказали вище, SA-10 = C-300П, SA-12 = C-300B.
При цьому у Словаччини та Болгарії лише С-300П
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16.03.2022 18:21 Відповісти
Вы б еще маршрут доставки написали бы. Вообще язык зазубами не держится.
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16.03.2022 18:22 Відповісти
Было бы круто, если бы это была дезинфа. Чтобы рашьё подумало, что США и НАТО действительно поставляют нам рухлядь, а на деле там современные системы.
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16.03.2022 19:22 Відповісти
Осчастливили блин допотопным оружием на 3ей недели войны.А луки неандертальские и копья нам тоже дадут?
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16.03.2022 18:35 Відповісти


Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png

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16.03.2022 18:40 Відповісти
этот хлам совковый чтобы в чувство привести времени и з\частей уйму нужно!!!...
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16.03.2022 19:02 Відповісти
А почему америкацы сцутся свои Пэтриоты предоставить? и операторов к ним-дадим им оперативно укргражданство. какая разница поставлять с300 или Пэтриот? Ведь рашка прекрасно знает о поставках оружия из США-что Рашка может сделать?
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16.03.2022 19:06 Відповісти
Дають Україні металобрухт, і при цьому гавкають: українцям не можна давати нову техніку, бо вони її не освоять! Не так давно хоробрий Бутусов розповів, які ветхі совєтські ракети поч. 1980-х років (більшість - із терміном придатності... 18 років!) передали нам з ФРН. І що Ви думаєте? Навіть із них наші бійці умудряються збивати зловісні московські "сучки"! На 1-е місце треба поставити дивовижну майстерність, винахідливість і кмітливість українських бійців!!! Позавчора (в ютубі) І.Яковина цілу годину просторікував про наших воїнів - і жодного слова про це! Сьогодні (на телемарафоні) М.Лубківський хв.15 теж балакав - і теж ні слова про це. Вони всі сліпі !
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16.03.2022 19:10 Відповісти
SA-10 це і є той С300
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16.03.2022 19:18 Відповісти
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