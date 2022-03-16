США та союзники розпочали надання Україні систем ППО радянського виробництва, - CNN

США та їхні союзники по НАТО розпочали надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами високопоставленого чиновника США, йдеться про мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, ніж ракети "Стінгер", які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

За словами джерела, ці системи були отримані від країн-партнерів НАТО і "в дорозі".

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